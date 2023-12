Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Grenoble vs Nice 5 - 1 (1-0 1-0 3-1) Le 08/12/2023 Grenoble Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Nice ] Grenoble prend sa revanche Après avoir été menés 4-0 à Rouen mardi dernier, les grenoblois ont perdu d’un petit but et n’ont pas enchainé de double exploit. Nice s’effondre dans le classement et a subit 2 lourdes défaites face à Amiens (9-2 & 8-2). En l’absence d’Onno, Racine et Schmitt la défense grenobloise est renforcée par le jeune Canadien Samuel Regis et Antoine Fertin (prêtés par Chambéry). En attaque Koudri manque toujours à l’appel et Aubin purge sa peine suite à la charge à la tête commise à Rouen. De leur coté les Niçois sont privés de leur gardien titulaire Bespalov ainsi que de Levesque en défense mais peuvent compter sur Jesper Larinaa en attaque, leur meilleur pointeur. Grenoble Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 09/12/2023 à 17:07 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Peyre et Scolari assistés de MM. Fauvel et Laboulais Buts :

Grenoble : 03.52 Sacha Treille (ass Alexandre Lavoie et Samuel Regis) ; 37.22 Roman Lyubimov (ass Nicolas Deschamps et Alexandre Lavoie) ; 42.45 Jere Rouhiainen (ass Alexandre Lavoie et Nicolas Deschamps) ; 43.36 Maxim Lamarche (ass Loïc Farnier et Flavian Dair) ; 48.20 Matias Bachelet (ass Sacha Treille et Alexandre Lavoie)

Nice : ; 47.45 Norbert Abramov (ass Andrei Rytchagov et Yohann Alzon) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Nice Grenoble part de suite à l’offensive à laquelle répond Nice par un gros lancer dévié par Garnier. La possession du palet est grenobloise, Treille bien servis par Lavoie ouvre vite le score [1-0 / 3’52’’]. Alors que Kalan, fraîchement arrivé à Nice, trouve le poteau, Sautereau hérite d’un palet perdu mais n’égalise pas grâce à la parade réflexe de Garnier. Chaque incursion des Aigles en zone offensive se traduit par un lancer contrairement aux grenoblois qui vendange plusieurs occasions. Nice installe sa première supériorité numérique de la partie fait bien circuler le palet pour Nikiforov bien stoppé par le portier qui s’impose également en fin de jeu de puissance sur un cafouillage devant sa cage. Grenoble poursuit sa domination, sans pouvoir marquer et se fait une nouvelle fois pénaliser sans conséquence pour les 40 dernières seconde du tiers.



Nice tente d’installer son jeu de puissance mais se fait contrer par Lyubimov, très à l’aise en infériorité numérique, et n’arrive pas à recoller au score. Au complet Grenoble reprend le jeu à son compte mais reste imprécis dans le geste final. Nice se montre à son tour plus offensif Rychagov essaye bien de tromper Garnier mais l’angle est beaucoup trop fermer. Le momentum est clairement Niçois pendant prêt de 8 minutes jusqu’à la faute de Alzon qui les stoppe. Les grenoblois ne trouvent pas de décalage dans leur premier jeu de puissance qui manque de vitesse et de présence devant la cage. Mölder, qui n’a joué que 5 matches cette saison, a du oublier certaine règle et se fait pénaliser pour avoir geler le palet dans le cercle d’engagement, beaucoup trop loin de sa zone. Mais l’organisation grenobloise n’est toujours pas efficace. En fin de supériorité Lyubimov se place enfin devant le gardien et dévie le lancer de Lavoie [2-0 / 37’22’’]. Ce tiers n’aura pas brillé pas par l’intensité du jeu et aura un peu endormi le public.



Il a du s’en dire des choses dans les vestiaires puisque ce troisième acte reprend sur un tout autre rythme avec une grosse occasion de chaque coté avant que Grenoble n’évolue à nouveau en supériorité numérique. Une fois de plus Lyubimov masque bien le gardien et permet à Rouhiainen de faire mouche de la bleue [3-0 / 42’45’’]. Les défenseurs passent à l’attaque et Lamarche enchaîne bien servis par Farnier [4-0 / 43’36’’]. Partis en contre Rychagov sert Abramov qui trompe Garnier abandonné par sa défense [4-1 / 47’45’’]. Grenoble réagis de suite par F. Dair qui glisse à son tour la rondelle entre les jambes du gardien [5-1 / 48’20’’]. Le public est bien réveillé avec ces 4 buts en 8 minutes ! Cet enchaînement de réussite semble dus à une désorganisation du jeu de part et d’autre et peut être d’un manque de concentration. L’écart est fait mais Nice n’abdique pas avec Cip, récemment arrivé, qui sert Larinaa face auquel Garnier s’impose. Les Aigles n’accèdent en zone offensive que par quelques actions individuelles. Ils obtiennent un jeu de puissance pour finir le match mais cela ne suffit pas, Garnier s’impose à nouveau face à Kalan.



Un match assez bizarre dans son ensemble peut-être du aux changements dans les effectifs : blessés et punis coté grenoblois, départs et arrivées coté niçois. Garnier a une nouvelle fois bien tenu son match et montré qu’on peut compter sur lui à chaque fois qu’il monte sur le glaçon. Lavoie a offert 4 passes décisives, confortant ainsi son statut de meilleur pointeur du championnat et aurait mérité d’être élu joueur du match à la place de Treille. Une nouvelle trêve débute, les grenoblois ont ainsi 10 jours pour préparer la demi-finale de Coupe de France à domicile face à Amiens. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







