Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Grenoble vs Rouen 3 - 2 (1-1 0-1 2-0) Le 10/12/2021 Grenoble [ Grenoble ] [ Rouen ] Grenoble bat le champion en titre ! Trois jours après leur exploit sur la scène européenne (3-3 sur la glace de Tappara en Finlande lors du match aller des quarts de Finale de CHL), Rouen se déplaçait sur la glace de Grenoble, leur meilleur ennemi dans cette Ligue Magnus. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 11/12/2021 à 11:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM.Dehaen et Cregut assistés de MM. Ugolini et Constantineau Buts :

Grenoble : ; 08.05 Kyle Hardy (ass Nicolas Deschamps et Sacha Treille) ; 49.14 Sacha Treille (ass Joël Champagne) ; 58.5 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Jere Rouhiainen)

Rouen : 06.38 Rolands Vigners (ass Enzo Cantagallo) ; 30.10 Joris Bedin (ass Sacha Guimond et Marc-André Dorion) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Rouen



Photographe Lardière Laurent Les Bdl s'imposent face à Rouen Sans les internationaux français U20 (actuellement en Estonie pour le championnat du monde D1 B), 9 joueurs grenoblois et 5 rouennais, la rencontre débute sous les caméras de Sport en France.



Les deux équipes jouent dès les premières minutes un jeu physique. Après une pénalité contre Deschamps puis une contre Nesa, Rouen va inscrire rapidement le premier but de la rencontre. Lucien Onno dégage mal le palet en zone défensive. Cantagallo sert Vigners qui protège bien le palet avec son corps et pivote sur lui-même pour tromper Stepanek, pour un très joli but des Dragons (0-1 6’38).



La réaction grenobloise ne se fait pas attendre puisque sur un lancer rapide de Kyle Hardy, Grenoble égalise (1-1 8’05).



Les défenses prennent peu à peu le pas sur les attaques. Rouen se crée la meilleure chance de marquer un second but. Vigners lance sur Stepanek qui donne un rebond long. Reynaud est le plus rapide pour prendre le palet et lance à la cage mais Stepanek réalise un super second arrêt (17’10).



La première action du second tiers est pour Rouen avec Dorion qui sert Johnston qui reprend de suite mais lance à coté de la cage grenobloise (23’35).



Photographe Lardière Laurent R.Vigners ouvre le score pour Rouen A la mi match, Guimond lance parfaitement au but Bedin qui part défier Stepanek et marque le second but des Dragons d’un lancer au-dessus de l’épaule du portier (1-2 30’10).



Grenoble se procure deux grosses occasions de but avec Dair puis par Fleury mais à chaque fois, Pintaric veille et bloque les tentatives grenobloises (33’).



En power play après une faute de Gilbert sur Champagne, Grenoble pousse fort et Pintaric doit s’employer devant Kyle Hardy notamment pour sauver son équipe de l’égalisation.



Photographe Laurent Lardière J.Bedin bat Stepanek coté mitaine Le troisième tiers met un peu de temps à se décanter. Grenoble se procure néanmoins les meilleures chances. Le jeune junior Blanchard qui n’est pas loin du but sur un palet qui traine devant la cage de Pintaric (48’).



Grenoble va finalement égaliser sur un lancer dès l’engagement remporté en zone offensive par Sacha Treille. Pintaric est masqué et ne voit pas le palet finir dans le haut du but (2-2 49’14).



Koudri pense délivrer les siens mais le poteau repousse le palet. Onno le reprend mais cette fois ci Pintaric est sur la trajectoire du palet (54’30).



C’est finalement Damien Fleury qui sur un exploit personnel parvient à donner la victoire à son équipe. L’attaquant français élimine son défenseur, prend le temps d’ajuster Pintaric et lance dans le haut du filet. Pintaric est battu et Rouen repart de Pole Sud avec une courte défaite (3-2 58’57).



Elu homme du match : Vigners pour Rouen. Hardy pour Grenoble



Photographe Laurent Lardière D.Fleury donne la victoire aux grenoblois Grenoble vient à bout de cette équipe de Rouen qui a sans doute manqué d'un peu d'énergie en fin de match. Rouen devra rapidement passer à autre chose pour réussir un nouvel exploit en Coupe d'Europe dès mardi prochain sur sa glace de L'ile Lacroix.



Pour les isérois, c'est une victoire d'équipe en revenant par deux fois au score et en l'emportant dans les derniers instants. Il faudra jouer en équipe pour espérer soulever une nouvelle Coupe Magnus en Avril prochain.



