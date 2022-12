Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Grenoble vs Rouen 3 - 2 (1-2 1-0 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 08/12/2022 Grenoble [ Grenoble ] [ Rouen ] Grenoble solide leader ! Le leader Grenoble recevait sur sa glace le second du classement Rouen. Un match au sommet entre les deux éternels rivaux de cette Magnus. Trois points séparaient les deux équipes. L’occasion idéale pour Rouen pour refaire son retard surtout quand on connait l’importance de cette première place au classement de la saison régulière avec trois clubs qui sont au-dessus du lot et joueront le titre (Grenoble, Rouen et Angers). Le club finissant premier s’évitera une demi-finale de play off aléatoire et arrivera potentiellement plus frais pour aborder la finale, comme en Avril 2022. Mais tout cela est encore bien loin. Place au match avec une patinoire pleine avec 4 200 spectateurs. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 09/12/2022 à 10:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Rauline assistés de MM. Thorrignac et Ugolini Buts :

Grenoble : ; 19.39 Jere Rouhiainen ; 36.58 Nicolas Deschamps (ass Markus Poukkula et Damien Fleury) ; 65.00 Damien Fleury

Rouen : 04.27 Aleksi Elorinne (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 14.07 Christophe Boivin (ass François Beauchemin) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Rouen



Les dix premières minutes de cette rencontre sont ouvertes. Les deux équipes se procurant de bonnes chances de marquer. La première action est pour Grenoble avec Champagne qui trouve A.Dair qui bute sur un Pintaric en grande forme pour son retour au jeu après une longue blessure (0’27). Vigners répond et va tenter sa chance de près du revers mais Stepanek est sur la trajectoire (1’10).



Les deux équipes se retrouvent à quatre contre quatre. Dans cette situation plus ouverte, Rouen en profite rapidement. L’engagement est gagné par Beauchemin. Mallet décale ensuite Elorinne qui prend un tir sur réception qui ne laisse que peu de chance à Stepanek (0-1 4’27).



Dans la foulée, Rouen n’est pas loin du 0-2 avec le duo Beauchemin pour Mallet (4’50).



Grenoble pousse pour revenir en supériorité numérique mais Pintaric est partout (13’).



De retour à égalité numérique, Rouen va encore une fois être efficace offensivement. C’est le canadien Boivin qui y va d’un tir du poignet qui termine dans le petit filet (14’07 0-2).



En fin de tiers, Grenoble retourne au combat et pousse avec un gros momentum. Munoz trouve une merveille de passe pour Lamarche (18’53) mais c’est finalement Rouhainen qui profite d’un mauvais dégagement de Pintaric pour déclencher un tir surpuissant plein axe qui fait mouche (1-2 19’39). Un score plus en adéquation avec la physionomie de match et qui récompense les efforts des isérois.



Engagements : 16/10 Grenoble

Tirs : 13/10 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers est moins riche en occasions. Il faut attendre presque neuf minutes pour voir Rouen prendre un bon lancer par Beauchemin qui trouve le poteau de Stepanek (38’52). Beauchemin, encore lui, pense avoir fait le plus dur mais Stepanek sort un arret venu d’ailleurs (30’24).



Grenoble répond par Poukkula mais Pintaric sort une belle mitaine (33’) puis par Hardy d’un tir puissant qui trouve le poteau (35’30). Grenoble va finalement égaliser par Deschamps sur un palet sorti de l’arrière par Poukkula (2-2 36’58).



Engamgents : 12/9 Rouen

Tirs : 14/9 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Rouen semble manquer de gaz dans ce tiers tiers et ne parvient que rarement à se projeter offensivement et venir inquiéter Stepanek. Grenoble va pousser et Rouen ne va respirer que sur de rares supériorités numériques mal négociées.



Fabre va provoquer une pénalité de Yeo en allant droit sur la cage de Pintaric (56’28). Sacha Treille, en grande forme avec son casque doré, pense donner la victoire aux siens mais son lancer trouve le poteau (56’45).



Rouen tient et n’est pas loin du holp-up sur un deux contre un. Maia est tout près de donner la victoire aux siens… (58’30).



Engagements : 11/10 Grenoble

Tirs : 16/4 Grenoble



La prolongation de cinq minutes voit seulement une action pour Hardy coté Grenoble puis pour Beauchemin coté Rouen avec un sauvetage sur la ligne de A.Dair (63’).



Engagements : 3/0 Grenoble

Tirs : 2/1 Rouen



Les tirs aux buts voient Grenoble prendre l’avantage par Damien Fleury puis par Sacha Treille. Rouen rate tous ses lancers (Boivin, Tessier, Beauchemin, Claireaux) ce qui donne la victoire à Grenoble



Dans un match au sommet qui aura tenu ses promesses, Grenoble s’impose au bout du suspense et remporte une victoire importante dans la course à la première place de saison régulière. Rouen avait idéalement débuté par un 0-2 de haut niveau avant de subir les assauts répétés des grenoblois qui à force de travail auront repris le dessus, logiquement finalement. Rouen semblait manquer de gaz à partir du troisième tiers. Pintaric aura signé une belle partie. Que les supporters des Dragons se rassurent, le gardien slovène est toujours au top niveau et pourra contribuer à une belle saison rouennaise. Les Dragons ont affiché un niveau de jeu collectif très intéressant avec une solidité défensive importante. Il faudra donc encore une fois compter avec eux cette saison.



Grenoble continue sa série de victoires à domicile et reste invaincu à Pole Sud en championnat. Les joueurs vont pouvoir profiter d’une petite trêve pour se reposer (6 jours de repos) et repartir au combat dès le 20 Décembre sur la glace de Briançon.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur