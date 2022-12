Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Nice vs Briançon 2 - 1 (0-0 1-1 1-0) Le 08/12/2022 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Briançon ] Le plus important, c’est les trois points… En s’inclinant de justesse à Rouen 2-1, les Aigles souhaitaient absolument l’emporter face à Briançon pour maintenir le duel à distance face à Amiens. Sans victoire depuis le 4 novembre, les Diables Rouges sont dans une spirale infernale. Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 10/12/2022 à 09:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



823 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Levasseur assistés de MM. Barthe et Creux-Beaugiraud Buts :

Nice : ; 30.19 Miha Stebih (ass Lucas Villain et Julius Valtonen) ; 41.35 Mathieu Mony (ass Jérémie Penz et Julius Valtonen)

Briançon : 23.53 Denis Kurepanov (ass Nathan Faure-Brac et Kristaps Bazevics) Pénalités 6 minutes contre Nice 14 minutes contre Briançon Broz dans les bons coups



Logiquement, ce sont les locaux qui prendront les initiatives dans ce premier tiers. Même si l’intensité n’est pas maximale, le plus dur est de déverrouiller le verrou briançonnais. Après cinq minutes de jeu, Mony passe en retrait pour Torres. Proche de la bleue, il effectue le premier tir dangereux de cette partie. Le portier tchèque gèle parfaitement le tir de son ancien partenaire.



Photographe : ©Patrick Giaume (archives) En dominant davantage, Nice procède au même type d’action : à droite, Mickevics sert dans l’axe Kopta. Il arme sa frappe mais termine dans la mitaine gauche de Broz. Kuronen, bien placé pour une possible déviation, n’a pu effectuer son geste.

Pénalisés une première fois à la 13ème minute (l’ancien capitaine des Aigles Vrielynck pour un coup de genou), les Briançonnais vont tenir défensivement. Bien en place et compact, les défenseurs font du bon travail. Faure-Brac, l’ancien Diable, est trouvé encore une fois sur le flanc droit mais Broz fait l’arrêt. Le score est nul et vierge à la pause.



Tirs : 8 (Nice) / 4 (Briançon)



Briançon bouscule Nice



Le second tiers a pourtant mal démarré pour les hommes de Sedlak. En fin de premier tiers, Nimenko (19ème) s’est fait prendre par la patrouille et ira en prison pour le début de période. Accompagné d’un partenaire suite à un retard de jeu à la 20ème minute, c’est un cinq contre trois qui se joue d’entrée. Kopta, bien placé dans l’axe, tente sa chance. Son tir est trop sur Broz qui bloque sans difficulté, vingt secondes après la reprise du jeu. Il réitéra une nouvelle tentative dans la foulée mais là encore, Broz fait opposition. Penz est pénalisé pour une obstruction à 23’17. Il ne suffira que de 36 secondes pour que les Diables Rouges ouvrent le score à Jean Bouin. Un jeu en triangle est pratiqué entre Nimenko, Bazevics et Ishmametev. Le vétéran kazakh patiente à droite et voit démarqué à gauche Kurepanov qui n’a plus qu’à pousser la rondelle au fond de la cage de Weninger (23:53 ; 0-1). Pour son retour de blessure, Weninger ne s’attendait pas à ça. Le but adverse est toutefois, bien construit.



Dans la foulée, Allouchery ira en prison. Broz va sauver les siens sur une tentative à bout portant de Kopta proche de l’enclave. Les appuis étant perdus, l’attaquant n’a pu ajuster le gardien. Une nouvelle pénalité infligée à Bazevics va permettre aux Aigles de revenir dans la partie. Valtonen mise devant la cage. Villain est au rebond, touche Broz qui perd son casque. Au rebond, Stebih égalise en force (30:19 ; 1-1). Briançon conteste sur le fait que Broz n’ai plus eu son casque. Le but sera bel et bien accordé.



Léger sonne la révolte et s’offre une belle occasion. Weninger fait l’arrêt, mais les azuréens contestent car un joueur était blessé sur la glace. Avant la pause, Proux effectue un tir croisé depuis la zone offensive gauche. Avec la jambière, Broz écarte le puck mais est percuté par Torres qui voulait le rebond. Plus de la maldresse qu’autre chose, les joueurs sont tendus. Broz finira la période avec 22 tirs stoppés. ÉNORME !



Tirs : 22 (Nice) / 6 (Briançon)



Mony fait chavirer Jean Bouin



Durant ce dernier tiers, les Niçois vont tout mettre en œuvre afin de gagner ce match dans le temps réglementaire. Mais ce sont les Diables qui iront inquiéter Weninger après 15 secondes de jeu seulement. Léger, bien servi dans l’enclave, ne parvient pas à inquiéter le gardien niçois. L’occasion était parfaite pour l’ancien buteur du Hockey Club Mont-Blanc. Torres répond immédiatement, suite à une belle construction en une touche et une déviation de Proux. Broz est encore sollicité.



Photographe : ©Maxime Richier (archives) La muraille tchèque va tomber après seulement 1’30 de jeu. Valtonen voit Penz à droite, proche de la bleue. Mony part dans l’axe et est servi par son partenaire. Depuis son camp, il a traversé la glace pour se retrouver face au but et arrive à battre Broz (41:35 ; 2-1) !



Les Aigles poussent pour se mettre à l’abri. Kopta ne parviendra pas à inscrire un but malgré ses six tentatives, de même que Valtonen. Nice touchera le poteau et assiégera les buts adverses de tentatives de tirs. De justesse, Briançon va s’incliner malgré l’ouverture du score.



Tirs : 15 (Nice) / 5 (Briançon)



Victoire très importante de Nice sur Briançon ! Malgré l’opportunisme des visiteurs, les hommes de Sutor ont fait le maximum pour arracher la victoire dans le dernier tier. Malgré un excellent Broz dans les cages, les Diables Rouges peuvent regretter de ne pas avoir pu prendre le point du nul. Même si l’écart de niveau était important, il manque tout de même un rondement offensif pour aller chercher des points.



Avant la trêve, Nice est toujours devant Amiens (trois points d’avance) où se jouera à la reprise, une rencontre très importante entre les deux formations au Coliseum le 20 décembre. Briançon accueillera Grenoble à René Froger.

