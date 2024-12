Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Rouen vs Briançon 4 - 2 (0-1 1-0 3-1) Le 06/12/2024 Ile Lacroix [ Rouen ] [ Briançon ] Rouen s’impose dans le dernier tiers Les Dragons sont de retour sur la glace de l’île Lacroix après le match de mardi perdu face à Grenoble. L’équipe est toujours privée de Dmytriw, cantagallo et Goncalves. Richard garde les cages Rouennaise, Setanen est laissé au repos pour ce match. Du côté des Diables Rouges Outhouse qui avait été très impressionnant sur son premier match à Rouen garde les cages briançonnaises. Ile Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 08/12/2024 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2973 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Peyre assistés de MM. Yssembourg et Mercier-Landry Buts :

Rouen : ; 38.10 Alexander Lindelof (ass Francis Perron et Sébastian Bengtsson) ; 41.12 Quentin Tomasino (ass Francis Perron et Florian Chakiachvili) ; 47.18 Daniel Glad (ass Anthony Rech et Quentin Tomasino) ; 55.26 Rolands Vigners (ass Francis Perron)

Briançon : 15.32 Guillaume Lemay (ass Chase Dubois et Joran Reynaud) ; 42.23 Guillaume Lemay (ass Chase Dubois et Joran Reynaud) Pénalités 8 minutes contre Rouen 6 minutes contre Briançon



Rouen domine mais ne conclu pas, Briançon opportuniste



Dès l’entame de match Yeo est chassé pour une crosse haute en zone offensive. Les Diables Rouges s’installent en zone offensive mais Richard est bien présent dans les buts.

Les Rouennais se sortent de la pénalité et impose une grosse pression sur la cage de Briançon. Suite à une action collective, Tomasino se retrouve seul devant le portier des Diables mais Outhouse se met à la faute et fait trébucher Tomasino.

Photographe : Marine Romain Une belle opportunité pour les Dragons de prendre l’avantage. Vigners trouve les jambières du portier, il n’y aura pas d’autre possibilité pour les Dragons sur ce power-play, la défense des diables Rouges est bien présente.

Les Diables Rouges jouent principalement en contre et se retrouvent à plusieurs reprise en position de tir mais Richard est vigilant. Les Rouennais s’installent plus facilement en zone offensive et font bien circuler le palet mais la défense des diables Rouges est en place.

Suite à un beau mouvement Lindelof trouve l’épaule de Outhouse qui réalise un bon début de match dans les cages.

La stratégie de jeu de Briançon finie par payer, sur un contre le palet est mis à la cage de Richard qui repousse, le palet traine devant la cage et est repris par Lemay qui trompe Richard (15.32 / 0-1 / Lemay ass Dubois et Reynaud)

Sur l’engagement qui suit le but Briançon se retrouve de nouveau en zone offensive et Yeo se met à la faute ce qui offre une opportunité de supériorité aux Diables Rouges, qui ne trouvent pas d’occasions pour doubler la mise. La Défense des Rouennais met une grosse activité et un pressing sur le porteur qui ne peut pas faire le geste juste.



Rouen recolle au score en fin de tiers



Les Dragons mettent une grosse pression des le début du second tiers, Jordan Hervé est proche de réduire la marque mais Outhouse réalise un bel arrêt, les Dragons s’installent longuement en zone offensive sur les premières minutes mais ne parviennent pas à scorer.

Briançon poursuit son plan de jeu avec plusieurs contre mais reste largement dominé dans les duels.

Naud est proche d’inscrire un but en break-away mais Outhouse ferme la porte.

De nouveau, Hervé et Bengtsson ont leur chance mais le portier adverse ne cède pas.

Les Diables Rouges sont acculés dans leur zone défensive et finissent par se mettre à la faute.

Photographe : Marine Romain Les Dragons disposent d’une nouvelle opportunité de revenir au score mais plusieurs arrêts de jeu pour des mouvements de la cage stop le jeu de puissance des Dragons.

Cette supériorité ne donnera rien.

Les rouennais poussent mais ne parviennent pas à trouver une occasion franche de but malgré une longue possession de palet en zone offensive.

Sur une des seules attaques placées des Diables Rouges Naud et les Dragons se retrouvent en infériorité numérique pour la troisième fois de la partie.

Richard réalise deux beaux arrêts sur cette infériorité ce qui permet aux Dragons de rester au contact de Briançon. Après avoir tué cette pénalité les Dragons reprennent le chemin de la zone offensive adverse.

Sur une récupération de palet, Perron à droite de la cage transmet dans le dos de son vis à vis à Lindelof seul au second poteau qui trouve le chemin des filets (38.10 / 1-1 / Lindelof ass Perron et Bengtsson).

Cette période se termine sur le score de 1-1, Rouen recolle au score en fin de tiers.



La domination rouennaise finie par payer



Le troisième tiers débute sur les chapeaux de roues, Perron à droite du but transmet à Tomasino seul en diagonale qui trompe Outhouse en one timer. Rouen mène pour la première fois du match. (41.14 / 2-1 / Tomasino ass Perron et Chakiachvili)

Photographe : Marine Romain Le répit est de courte durée puisque sur l’action suivante, suite à une bataille le long de la bande derrière le but rouennais, le palet se retrouve libre dans le slot et trouve un joueur de Briançon qui trompe Richard d’un tir en lucarne (42.23 / 2-2 / Lemay ass Dubois et Reynaud). L’avantage au score n’aura pas durée longtemps pour les Dragons.

Vigners est proche de trouver le chemin du but mais son tir s’écrase sur la barre transversale puis Simonsen se retrouve en duel face à Outhouse mais le portier est attentif et repousse le tir.

La domination rouennaise se poursuit dans ce tiers, et sur une entrée en zone rapide des rouennais, Rech en haut de zone offensive trouve Glad seul à gauche du but qui envoi un tir puissant sous la barre au premier poteau et fait sauter la gourde de Outhouse (47.18 / 3-2 / Glad ass Rech et Tomasino). Rouen reprend l’avantage dans cette partie.

Photographe : Marine Romain Les Dragons prennent deux longueurs d’avancent suite à un palet récupéré à la bleu par Perron qui entre rapidement en zone offensive et temporise pour trouver Vigners seul au centre du slot qui trompe Outhouse à bout portant (55.26 / 4-2 / Vigners ass Perron) . La domination des Rouennais s’illustre au score dans ce dernier tiers.

Les Diables Rouges sont proches de réduire la marque sur l ‘action suivante mais Richard réalise un arrêt reflex.

Dans les deux dernières minutes Briançon sort son gardien mais l’apport d’un attaquant supplémentaire ne permet pas de revenir au score.



