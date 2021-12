Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 25ème journée : Grenoble vs Chamonix 3 - 0 (1-0 0-0 2-0) Le 14/12/2021 Grenoble [ Grenoble ] [ Chamonix ] Grenoble, amoindri, fait le job face à Chamonix Chamonix, en mal de points, se déplaçait sur la glace du premier du championnat Grenoble. Une rencontre à priori déséquilibré mais c’était sans compter les nombreux absents dans les rangs grenoblois du fait des sélections U20 et Espoirs ainsi que les blessés (Treille, Valier, Ville). C’est donc avec beaucoup de jeunes joueurs que Grenoble a disputé cette rencontre. Chamonix doit jouer le coup à fond car chaque point est important dans la course au maintien. Chamonix compte aussi des absents dans ses rangs, ce qui rend la tâche néanmoins difficile. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 15/12/2021 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3122 spectateurs Arbitres : MM. Barthe et Barcelo assistés de MM. Garbay et Margry Buts :

Grenoble : 18.18 Nicolas Deschamps (ass Markus Poukkula et Jere Rouhiainen) ; 51.46 Damien Fleury ; 58.16 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Christophe Tartari)

Chamonix : Pénalités 37 minutes dont 5 à Raveaud et 20 à Hardy contre Grenoble 37 minutes dont 5+20 à Terrier contre Chamonix



photo: Jean-Christophe Salomé Le premier tiers est peu animé en action de but. On notera un lancer de Champagne qui touchera le filet extérieur de Sabol (13’50) et un lancer puissant de Bisaillon (14’41).



En fin de tiers, Grenoble est un peu plus insistant avec une barre transversale.



L’action suivante est la bonne avec Deschamps qui se rapproche le plus possible de la cage et lance du poignet en direction du petit filet (1-0 17’18). Ce premier but déclenchera l'opération "lancer de peluches" au profit des enfants du Secours Populaire.

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers n’est pas plus animé. A noter un beau une deux entre Damien Fleury, le plus remuant des grenoblois, et Nicolas Deschamps (35’39).



Damien Fleury, encore lui, va partir en contre et être retenu par le défenseur chamoniard. Fleury hérite d’un tir de pénalité. L’attaquant grenoblois ne rate pas l’occasion et donne enfin de l’air à son équipe (2-0 51’46).

photo: Jean-Christophe Salomé

Fleury et Deschamps mettent une nouvelle fois le feu dans la défense des Chamois. Sabol tend sa jambière pour repousser le danger (55’47).



A moins de deux minutes du terme, Chamonix sort son gardien. Fleury ne rate pas la cage vide et signe ainsi un doublé (3-0 58’16).



Le match ne restera pas dans les annales de la saison grenobloise. Le job a été fait comme ont dit. Les jeunes du centre de formation ont donné un sacré coup de main et il n’est pas sûr que beaucoup de clubs de Magnus aient pu en faire de même avec un nombre aussi conséquent d’absents (joueurs français qui plus est) dans ses rangs.



Pour Chamonix, la défaite est encore là sur le gong final mais pendant longtemps, les Chamois auront été dans la partie. Offensivement, Chamonix n’aura pas assez pesé sur la rencontre. C’est sans doute le gros point faible de cette équipe. Défensivement, Sabol a fait du Sabol et sa défense n’a que rarement pris l’eau ce qui est déjà très positif. Avec le retour des blessés, Chamonix aura plus d’armes pour prendre des points contre des concurrents directs au maintien.

