En match avancé de la 25e journée de Ligue Magnus, les Grenoblois reçoivent les Aigles de Nice qui les avaient malmenés il y a tout juste un mois. L'équipe victorieuse la veille est reconduite avec cette fois Stepanek dans la cage confirmant ainsi le jeu de l'alternance des gardiens. Nice fait confiance à Molder à la place de Garnier l'ancien grenoblois. Grenoble, patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 20/10/2024 à 10:00



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Debuche assistés de MM. Briolat et Ugolini Buts :

Grenoble : 00.40 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet) ; 30.25 Damien Fleury (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps) ; 51.14 Alexis Binner (ass Valentin Grossetete et Matias Bachelet)

Nice : Pénalités 34 minutes dont 20 à Dair contre Grenoble 9 minutes dont 5 à Proux contre Nice photo: Jean-Christophe Salomé



A peine 40’’ pour le décollage de Canada Air Line conclu par Boivin [1-0].

Après ce coup de massue les niçois se portent à l’attaque et Raska échoue face à Stepanek. Grenoble crée beaucoup de mouvement, comme c’est l’habitude cette saison, mais se retrouve ce soir souvent hors jeu. Les Aigles volent de temps en temps vers la zone grenobloise avec des tentatives de Lefebvre, Raska ou encore Karjalainen puis Levesque.

Nice enchaîne les occasions mais ne parvient pas à recoller. Molder, qui n’a pas beaucoup de travail, ne cède pas de rebond sur le gros lancer d’Hardy, et ne se laisse pas tromper à nouveau par le trio Canadien. Grace à une entrée fracassante Grenoble mène d’un but mais ce sont bien les Niçois qui ont dominé ce premier acte.



Tirs : 10/7 Nice



photo: Jean-Christophe Salomé



Grenoble part à l’offensive dès le début du tiers par Deschamps puis Hardy poussant Nice à la première faute. Mais le jeu de puissance grenoblois n’est pas du tout convaincant. Sloboda s’offre un contre à la 25e mais son lancer passe au dessus.

On note beaucoup de déchet dans le jeu grenoblois qui offre même une supériorité à Nice qui ne fera pas mieux que ses hôtes. A mi match Fleury trompe Molder bien masqué [2-0].

Lors d’une action de Regis auprès du portier niçois, une bagarre générale éclate. Après une longue délibération arbitrale, le jeu reprend à 5 contre 5 laissant 2 belligérants de chaque côté en prison.

Grenoble s’installe enfin longuement en zone offensive et multiplie les lancers mais ne concrétise pas ce momentum malgré plus de 2 minutes sans que Nice n’ait pu changer ses lignes. Les visiteurs sont privés de palet mais en fin de tiers Sloboda puis Msumbu réveillent Stepanek. Nice n’a pas proposé grand-chose dans ce tiers à part un gros jeu de défense.



Tirs : 13/3 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé



Le dernier tiers tarde à se lancer, il faut attendre 3 minutes pour voir Farnier tenter un tir mais Molder ferme bien son poteau. Grenoble domine sans pour autant développer le jeu rapide proposé la veille. Nice mené est censé faire le jeu mais n’y arrive pas même si Kalan sollicite à son tour Stepanek. Une fois de plus Binner montre qu’il a un excellent slap de la bleue. Contré, le palet lobe le gardien et atterri dans la cage [3-0].



Leclerc, assez décevant depuis le début de saison, n’arrive toujours pas à débloquer son compteur bien stoppé par la jambière de Molder. Suite à une mauvaise charge, Dair est renvoyé au vestiaire 39 secondes avant ses coéquipiers. Mais le score est fait et Stepanek s’offre son second blanchissage en 3 titularisations.



Tirs : 10/6 Grenoble



Invaincus à domicile, les Brûleurs De Loups rejoignent ainsi Angers à la première place du classement. Nice a montré une seconde fois que leur jeu défensif pouvait poser problème au système grenoblois, il faudra donc se méfier chez eux vendredi prochain.

En attendant place à la Coupe de France ce mardi à Chamonix où, la aussi, il faudra se montrer vigilant et sortir son meilleur jeu.



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







