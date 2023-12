Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 25ème journée : Rouen vs Briançon 6 - 4 (3-0 3-2 0-2) Le 22/12/2023 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Briançon ] LM : Premier mais toujours inconstants. Dernier match de l'année 2023 à domicile pour les Dragons de Rouen qui reçoivent la lanterne rouge Briançon à l'île Lacroix ce vendredi. Les deux équipes se présentent avec un alignement réduit en raison des blessures mais en ayant pu récupérer des forces lors de la trève de mi-décembre. Pour cette rencontre sur le thème de Noël, les Rouennais troquent leurs traditionnelles couleurs jaune et noir pour arborer un maillot rouge paré d'or rappelant au passage les couleurs du drapeau de la Normandie. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 23/12/2023 à 21:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Levasseur assistés de MM. Collin et Laboulais Buts :

Rouen : 01.40 Rolands Vigners (ass Vincent Nesa) ; 02.13 Kristaps Sotnieks ; 15.50 Loïc Lamperier (ass Emil Kristensen et Rolands Vigners) ; 25.19 Loïc Lamperier (ass Francis Perron et Quentin Tomasino) ; 30.56 Rolands Vigners (ass Vincent Nesa et Fiorenzo Villard) ; 32.27 Anthony Rech (ass Francis Perron)

Briançon : ; 21.22 Nils Carnback (ass Jesper Akerman) ; 39.04 Eetu Mäki (ass Milan Horvath et Balint Horvath) ; 42.55 Sean Richards ; 57.08 Sean Richards (ass Valère Vrielynck et Quentin Fauchon) Pénalités 13 minutes dont 5 à Kristensen contre Rouen 14 minutes contre Briançon





Rouen :

L1 : Bedin - Perron - Mallet / Chakiachvili - Kristensen

L2 : Rech - Hervé - Tomasino / Villard - Yeo

L3 : Lampérier - Nesa - Vigners / Perdrix - Sotnieks

L4 : Lelem - Avonde

GB : Pintaric



Briançon :

L1 : Carnbäck - Zohovs - R. Colomban / Lazzaroni - Akerman

L2 : Maki - B. Horvath - Villiot / Deberge - M. Horvath

L3 : Richards - Fauchon - Vrielynck / Chausserie-Laprée - Gallet

L4 : Raby - B. Colomban - Hermant

GB : Broz, puis Lévêque à 32'31



Rouen prend les devants



La patinoire Natalie Péchalat a fait le plein et pousse son équipe d'entrée.

Après à peine un peu plus d'une minute de jeu, Vigners récupère un rebond devant la cage et ouvre le score (1-0 / 1'40 / Vigners ass. Nesa).

Comme d'habitude lors du match précédant les fêtes de fin d'année, ce premier but rouennais est suivi d'un lancer de peluches sur la glace au profit du secours poulaire.

Trente secondes après la reprise du jeu, les locaux enfoncent le clou sur un tir venu de la droite de Sotnieks (2-0 / 2'13 / Sotnieks).

Photographe : Marine Romain Rouen mène 2-0 d'entrée grâce à ses deux joueurs baltes, on peut donc dire que le ton est donné... Kristensen manque ensuite le cadre après une passe en retrait.

Briançon se montre enfin dangereux après six minutes de jeu sur une action lors de laquelle Nesa prend deux minutes de pénalité pour faire trébucher. La seule action notable de l'avantage numérique consécutif à cette faute est une déviation d'Eetu Maki devant la cage que Matija Pintaric parvient à arrêter.

Les Dragons sont ensuite à nouveau pénalisés quelques minutes après pour surnombre. Les Diables Rouges ne parviennent cependant pas à se montrer dangereux. En face, les Normands continuent de pousser.

Si Jan Broz retarde l'échéance d'un bel arrêt de la mitaine, il ne peut rien faire sur un lancer puissant de la droite du but du capitaine Loïc Lampérer (3-0 / 15'50 / Lampérier ass. Kristensen et Vigners).

La fin de période voit les portiers des deux équipes s'illustrer : Pintaric sur un lancer de Deberge de la ligne bleue et Broz face à Kristensen et Chakiachvili. Après les vingt premières minutes, tout roule pour les Dragons.



Briançon ne lache rien



Le jeu reprend et Rouen est à nouveau pénalisé, cette fois c'est Rech qui se retrouve en prison pour accrocher. Contrairement aux fois précédentes, Briançon ne met pas longtemps pour se procurer une occasion.

Puisque dès l'engagement, Akerman décale Carnbäck en one-timer et le lancer frappé finit sous la barre de Pintaric (3-1 / 21'22 / Carnbäck ass. Akerman). Les Diables Rouges recollent donc grâce à leurs deux suédois.

Une minute plus tard, sur une jolie passe du jeune attaquant Johanès Avonde, Anthony Rech bute sur Broz qui reste au sol sur l'action et est ensuite contraint de céder sa place au jeune Elliot Lévêque.

Photographe : Marine Romain A peine dans le match que celui-ci est déjà sollicité par Bedin sur une belle incursion. S'en suit un festival de pénalités contre Chakiachvili, puis Colomban et Richards.

Rouen joue alors à quatre contre trois quand Perron bute sur Lévêque avant quelques secondes plus tard de trouver Lampérier dans l'enclave.

Le capitaine des Dragons parvient à glisser le palet entre les jambers de Lévêque pour s'offrir un doublé (4-1 / 25'19 / Lampérier ass. Perron et Tomasino).

Cinq minutes plus tard, le même duel est cette fois remporté par le gardien briançonnais.

Celui-ci ne pourra rien faire sur une incursion depuis la droite de Rolands Vigners dont le lancer termine dans le petit filet (5-1 / 30'56 / Vigners ass. Nesa et Villard).

Le match semble ensuite définitivement plié lorsque Anthony Rech sur un face à face réalise une superbe feinte pour marquer en faisant passer sa crosse entre ses jambes (6-1 / Rech ass. Perron).

Dès lors, Rouen a commencé à totalement déjouer. Tout d'abord, Kristensen est coupable d'une charge contre la bande qui l'envoie cinq minutes en prison (après révision vidéo qui aurait pu lui valoir une exclusion). Les quatre dernières minutes de ce second tiers seront donc jouées à cinq contre quatre.

Un tir de la gauche du but de Maki permet à Briançon de légèrement recoller au score (6-2 / 39'04 / Maki ass. M. Horvath et B. Horvath).



Rouen se fait peur



Photographe : Marine Romain Revenus des vestiaires complètement amorphes, les hommes de Fabrice Lhenry sont méconnaissables dans ce dernier tiers et commettent erreur sur erreur. En face, Briançon joue mieux et reprend confiance.

Les Diables Rouges réduisent encore le score par Richards qui subtilise le palet à Kristensen et remporte son face à face avec Pintaric en logeant le palet dans le petit filet droit (6-3 / 42'55 / Richards).

Si Rouen tente parfois de réagir par à coup, le jeune portier Lévêque s'illustre face à Perron, Lampérier, Chakiachvili puis Vigners. Pintaric quant à lui tente de rattraper les erreurs de ses coéquipiers.

La dernière belle action de la rencontre est pour Briançon. Vrielynck s'infiltre sur la droite et transmet le palet à gauche pour Richards qui marque dans le haut du but (6-4 / 57'08 / Richards ass. Vrielynck et Fauchon).

L'attaquant canadien originaire de l'Alberta s'offre donc un doublé dans le troisième tiers. Qui sait ce qui aurait pu se passer dans les trois dernières minutes si Briançon n'avait pas écopé d'un 2+2 à l'encontre de Carnbäck (dureté et attitude antisportive) ?



Photographe : Marine Romain Au rythme où les choses allaient, on se demande si Rouen n'aurait pas pu perdre ce match si une quatrième période devait se jouer... Certes particulièrement diminués, les Dragons avaient pourtant su ce créer une belle avance mais ont été incapables de gérer la fin de match.



