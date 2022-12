Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Grenoble vs Amiens 6 - 3 (2-2 1-1 3-0) Le 23/12/2022 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Amiens ] Action, Reaction, Victoire Pôle Sud affiche complet en cette période de Noël où il reste 2 matches que les grenoblois doivent remporter pour terminer l’année invaincus à domicile en championnat. Déjà défaits par 2 fois avec un seul but marqué et un cinglant 9-0 ici même, les Amiénois veulent conjurer le sort et surtout ne pas s’éloigner de la 8e place qualificative pour les play-off qui leur tend les bras. Les Gothiques sont privés de 2 défenseurs, Baazzi et Bault alors que Grenoble devra se passer de Fleury (suspendu), Aubin, Flavian Dair, Koudri et Jalasvaara (blessés) ce qui ne va pas leur faciliter la tâche. Deschamps meilleur pointeur grenoblois, mais seulement 9e de Magnus, portera le casque d’or, alors qu’il faut descendre à la 21e place pour trouver le meilleur Amiénois, l’attaquant canadien Bouchard. Tout semble au vert pour les locaux, comme leurs maillots du soir ! Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 24/12/2022 à 11:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Gremion assistés de Mme Cheyroux et de M. Thorrignac Buts :

Grenoble : ; 08.52 Markus Poukkula (ass Dylan Fabre et Nicolas Deschamps) ; 16.22 Aurelien Dair (ass Kyle Hardy et Bobby Raymond) ; 32.19 Julien Munoz (ass Dylan Fabre et Kyle Hardy) ; 46.15 Dylan Fabre (ass Nicolas Deschamps et Markus Poukkula) ; 59.08 Sacha Treille (ass Maxim Lamarche et Jakub Stepanek) ; 59.37 Kyle Hardy (ass Maxim Lamarche et Markus Poukkula)

Amiens : 08.19 Danick Bouchard (ass Nicolas Ruel et Teemu Siironen) ; 15.35 Florian Sabatier (ass Joey West et Dan Gibb) ; 2117 Nicolas Ruel (ass Baptiste Bruche et Florian Sabatier) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Amiens



Le casque d’or ouvre le bal mais il est sur la tête de Treille allez donc savoir pourquoi il y a de tels arrangements possibles. Bref cela ne change rien au jeu qui part sur un faux rythme et donne l’impression qu’aucune équipe ne veut se lancer. Grenoble a besoin de 5 minutes pour s’installer enfin en zone offensive sans pour autant inquiéter les amiénois bien en place qui essayent pour leur part quelques remontées rapides comme celle de Simonson qui se fait faucher, sans réaction des zébrés, ou encore Bouchard dont le tir passe à côté. Les Gothiques parviennent à s’installer et lancent à plusieurs reprises par Ruel, Simonson, ou encore Roussel avant que Bouchard ne trouve la faille [0-1 / 08’19’’]. Amiens concrétise sa bonne entame de match mais doit tout refaire après l’égalisation éclair de Poukkula bien servi par Fabre dès la remise en jeu [1-1 / 8’52’’]. Le premier jeu de puissance des visiteurs n’arrive pas à s’installer (12’). Ils vont ensuite profiter de l’inattention de Stepanek qui ne bouge pas sur le lancer anodin de Sabatier [1-2 / 15’35’’]. Mais une fois de plus Les Brûleurs De Loups égalisent dans la foulée. Quelques tirs mettent Buysse en difficulté et Dair conclu dans la cage délaissée par le gardien semble t’il gêné par Hardy [2-2 / 16’22’’]. Les arbitres valident après visualisation de la vidéo et donnent une pénalité à Amiens. Il ne se passera plus rien avant le retour aux vestiaires sur ce score de parité bien heureux pour des grenoblois pas vraiment dans le match.



Engagements : 8/7 Amiens

Tirs : 8/6 Amiens

photo: Jean-Christophe Salomé

Les Gothiques entament ce second vingt de belle manière et Ruel trompe trop facilement Stepanek d’un joli but en lucarne opposée [2-3 / 21’17’’]. Ils continuent leur domination, s’installent en jeu de puissance mais n’arrivent pas à creuser l’écart (23e). Dair, en contre, est proche de son doublé mais Buysse est solide (25e) alors que le tir de Raymond, que l’on voit rarement partir en contre, est dévié (28e). Malgré tout il ne se passe pas grand-chose et le jeu manque de vitesse et d’organisation surtout côté grenoblois, l’absence d’attaquants de chaque ligne a certainement brisé l’homogénéité de celles-ci. A mi match, Grenoble hérite de son second jeu de puissance qui met du temps à s’installer avant que Munoz ne trouve la faille [3-3 / 32’19’’]. Une fois de plus les locaux recollent au score avant que Rouhiainen ne croit donner l’avantage sur cette reprise flash du palet qui avait rebondit sur la plinthe de derrière la cage (36e). Les arbitres refuseront logiquement ce but après visualisation de la vidéo, Buysse ayant été fauché auparavant par un patin grenoblois. Mais Grenoble se réveille enfin et s’offre de belles opportunités qui verront Amiens se faire punir par 2 fois. Mais ces deux jeux de puissances ne donneront rien malgré la bonne volonté des locaux, Buysse reste intraitable et sort l’arrêt du match face à Munoz à 20 secondes de la sirène.



Engagements : 18/13 Grenoble

Tirs : 16/5 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé



Les Brûleurs De Loups semblent avoir enfin la maîtrise du jeu et pourtant Stepanek doit sauver in-extremis face à Lapachuk (44e) puis Morin (45e). Finalement ils réussissent à prendre l’avantage pour la première fois grâce à Fabre [4-3 / 46’15’’]. Quattrone n’est pas loin du cinquième mais Buysse dit non (48e). Les amiénois ont de moins en moins le palet dans leurs crosses et s’offrent peu d’incursions en zone offensive mais laissent passer l’orage. Jago échoue face à Stepanek (53e) tout comme Simonson (58e) alors que Fabre toujours aussi rapide fait tinter le poteau (55e). Amiens pousse, fait sortir son gardien mais Treille dégage sa zone tout droit dans la cage vide [5-3 / 59’08’’]. La filouterie d’Hardy glissant le palet entre les jambes de Buysse revenu dans sa cage clôturera cette remontée au score des locaux [6-3 / 59’37’’]. Buysse et Fabre sont les étoiles du match.



Engagements : 16/9 Amiens

Tirs : 11/7 Grenoble



Grenoble remporte ce match sur un large score que l’on pourrait qualifier de hold-up. Amiens a fait le jeu pour l’essentiel du temps et craque à la fin. L’absence de deux bons défenseurs a pesé dans la balance. Il aura fallu attendre la mi-match pour voir les grenoblois se réveiller face à cette équipe amiénoise bien en place. Il est clair qu’Amiens a de quoi rejoindre les play-off mais il leur faudra prendre des points assez vite. Grenoble pourrait les aider indirectement en battant lors des 2 prochaines journées leurs adversaires direct que sont Nice et Chamonix.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







