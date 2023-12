Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Grenoble vs Amiens 1 - 5 (0-1 1-1 0-3) Le 28/12/2023 Grenoble Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Amiens ] Amiens surclasse Grenoble ! Pour le dernier match de l'année à domicile, les Grenoblois reçoivent Amiens qu’ils avaient lourdement éliminé de la Coupe De France il y a 10 jours (5-1). Entre temps ils sont allé se faire peur à Anglet qu'ils ont battu de justesse 1-2. De leur côté les Gothiques ont perdu à domicile face à Gap (3-5) et voudront donc relever la tête dans l'antre grenobloise. Les locaux doivent encore se passer d’Onno, Racine et Koudri alors que seul Lehtonen est absent chez leur adversaire. Grenoble Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 29/12/2023 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Levasseur et Rauline assistés de MM. Goncalves et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : ; 27.44 Brent Aubin (ass Matias Bachelet et Loïc Farnier)

Amiens : 14.30 Danick Bouchard (ass Mathieu Boucher et Bastien Maia) ; 24.30 Kaylian Leborgne (ass Danick Bouchard et Jaakko Niskala) ; 45.07 Kaylian Leborgne (ass Jared Freadrich) ; 51.38 Mathieu Boucher (ass Jaakko Niskala et Mathieu Mony ) ; 53.04 Bastien Maia (ass Ilies Djemel) Pénalités 4 minutes contre Grenoble 0 minute contre Amiens photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble se montre très offensif sur les 5 premières minutes et prend le jeu à son compte avec quelques lancers pour mettre Fouquerel dans le bain. A. Dair, Farnier, Fleury ou encore Lavoie tentent leur chance mais les tirs ne sont pas si dangereux pour le gardien. Sur le lancer de Bachelet, Fouquerel dévie et se lobe, mais Bergeron est là pour sauver sur la ligne. La première action des Gothiques n’arrive qu’à la 7e minute, Leborgne réveille Stepanek qui sauve. Amiens rentre enfin dans la partie, enchaîne les lancers, le jeu est relativement rapide, les deux équipes vont de l’avant. Grenoble rate son changement de ligne et écope de 2 minutes pour surnombre. Le jeu de puissance des Picards peine à s’installer et n’offre rien jusqu’au retour à 5. Boucher lance sur le plastron de Stepanek, l’action continue et Bouchard esseulé ouvre le score [0-1 / 14’30’’]. Les locaux mettent la pression pour revenir au score avant la sirène mais la défense et le gardien adverses sont intraitables. Un premier tiers assez agréabole à suivre, rapide, de beau niveau des deux coté.



Engagements : 8/8

Tirs : 11/7 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Amiens rentre bien mieux dans le second tiers, presse haut et sollicite rapidement Stepanek qui dit non. Fleury dans le slot s’offre la plus dangereuse occasion à la 23e sur laquelle Fouquerel a du mal à s’en sortir. Ce sont une fois de plus les Gothiques qui trouvent la faille sur un lancer puissant de Leborgne que Bouchard semble dévier avec un énorme trafic devant Stepanek [0-2 / 24’30’’]. Leborgne n’est pas loin de tuer le match à la 26e sur le bouclier de Stepanek tout comme Bouchard une minute plus tard. Amiens prend le dessus sur des grenoblois en manque d’inspiration. Pourtant Aubin, bien servi par Bachelet, trouve enfin la faille [1-2 / 27’44’’]. Le virevoltant Bachelet semble être le seul à pouvoir mettre à défaut la solide défense des gothiques, mais aucun finisseur n’est là. Amiens reste solide, Fouquerel est infranchissable et quand le palet passe sur le lancer de Treille ou celui de Deschamps, le poteau le sauve. Grenoble est incapable de recoller au score avant la pause.



Engagements : 13/6 Grenoble

Tirs : 8/6 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Alors que Grenoble revient avec de bonnes intentions offensives, l’arbitre refuse le but pour semble t’il une crosse haute au départ de l’action pas forcément évidente. Sous l’impulsion de Bachelet, clairement le meilleur grenoblois ce soir, les Brûleurs De Loups s’installent en zone offensive sans concrétiser. Crinon perd le palet à la bleue, Leborgne s’échappe et trompe facilement Stepanek [1-3 / 45’07’’]. Après une possible égalisation Grenoble se retrouve à 2 buts… ce qui est dur pour le moral des troupes. Pourtant les locaux persistent en zone offensive mais pêchent la finition. Amiens s’offre quelques contres sans succès. Il reste 10 minutes pour remonter l’écart mais c’est une fois de plus les picards qui trouvent la faille par Boucher [1-4 / 51’38’’] puis sur l’action suivante par Maia [1-5 / 53’04’’]. Grenoble ne s’en remettra pas, une pénalité en fin de tiers permet aux Amiénois de finir sereinement même si F. Dair perturbe leur jeu de puissance et force Fouquerel à l’exploit après avoir fait le tour de sa cage.



Engagements : 17/10 Grenoble

Tirs : 9/8 Grenoble



Amiens a livré une prestation de haut niveau bloquant toute tentative grenobloise en restant exceptionnellement discipliné : aucune pénalité concédée ! Les grenoblois, eux aussi relativement disciplinés (2 fautes), auront été incapables d’adapter leur jeu pour contrer une solide défense et passer la muraille Fouquerel logiquement élu joueur du match. Même si leur 3e place ne semble pas menacée dans un avenir proche et que Rouen s’échappe logiquement en tête, il leur faudra élever leur niveau, que ce soit offensif ou défensif, pour passer Angers à l’approche des play-offs. Les grenoblois manquent vraiment d’un buteur digne de ce nom et n’ont aucun joueur dans les 10 meilleurs de la Magnus ! ,Aubin avec 11 buts et Treille 10 buts sont loin du compte.

photo: Jean-Christophe Salomé







