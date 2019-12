Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Grenoble vs Bordeaux 2 - 3 (1-0 1-1 0-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 08/12/2019 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Grenoble: nouvelle défaite évitable Avec un bilan contrasté cette dernière quinzaine avec trois défaites face à Anglet, Rouen et Angers pour une seule victoire à Mulhouse, les brûleurs retrouvaient sur leur glace des bordelais jamais faciles à manœuvrer. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Laurent Labrot + Damien Magnat+ Nicolas Scordialo le 08/12/2019 à 22:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3270 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Barcello G. assistés de MM. Icard et Barcello J, Buts :

Grenoble : 10.26 Joël Champagne (ass Kyle Hardy et Alex Aleardi) ; 22.17 Alex Aleardi (ass Damien Fleury et Antonin Manavian)

Bordeaux : ; 33.12 Robin Colomban (ass Felix-Antoine Poulin et Alexandre Mulle) ; 43.57 Robin Colomban (ass Mathias Arnaud et Alexandre Mulle) ; 65.00 Olivier Labelle Pénalités 20 minutes contre Grenoble 34 minutes dont 10 à Arnaud contre Bordeaux



Vous avez dit besogneux... photo: Jean-Christophe Salomé Lancé de peluches sur le 1er but de Grenoble



La rencontre commence avec des tirs assez faciles comme pour échauffer les gardiens, Raibon étant cette fois préféré à Horak, sans doute dans une logique de gestion d'effectif qui semble pertinente vu le nombre de rencontres la semaine passée.



On voit alors plusieurs lancers à cage entrouverte de grenoblois à qui il va souvent manquer dix centimes pour faire un euro, et ceci tout au long d'une rencontre fortement marquée par une domination statistique écrasante de grenoblois pas vraiment à l'aise toutefois dans la dernière finition.



A 5', Treille manque une très grosse occasion face à Fouquerel qui va avoir rapidement la nécessité de tourner à plein régime et d'être clairement pour nous le meilleur joueur d'une rencontre qu'il aura fortement contribué à équilibrer et même mieux mais n'anticipons pas.



Dans le même temps, Paquin se prend une crosse au visage, acte involontaire mais non sifflé, et qui va provoquer une colère assez légitime de coach Dimet surtout avec l'occase de Treille derrière.



Tandis que Grenoble paraît dominer territorialement et offre il est vrai une profondeur de banc supérieure aux visiteurs, Bordeaux propose un hockey assez courageux mais trop souvent approximatif défensivement et dans les sorties de zone.



Cette impression de difficulté se voit confirmée par un premier jeu de puissance à 7'30, pour un résultat inexistant, tendance lourde des deux côtés avec une faillite globale des équipes spéciales offensives ce soir.



A 10'26, dans la logique d'une rencontre dominée par les isérois, une mélée devant la cage de Fouquerel voit un palet péniblement repoussé arriver sur la palette de Champagne qui pousse dedans pour une ouverture du score que l'on croit alors être le premier acte d'une victoire nette vu ce qui se déroule sur la glace. (1-0)



A 13'49, commence alors la soirée WWE, à savoir des séries de brassages (traduisez pseudo-mélées faites de poussées et parfois de quelques coups, mais surtout de beaucoup d'invectives) qui vont caractériser une bonne partie de la rencontre et expliquer le nombre très élevé de pénalités mineures. On a ici 4 joueurs sanctionnés, bientôt accompagnés par Manavian et Labelle qui ont remis le couvert dès l'engagement suivant à 14'12.



Raibon qui a moins de travail que son vis-à-vis fait le métier sur un joli slap de Ranger, avant de devoir s'employer sur un nouveau jeu de puissance de Bordeaux qui trouve le poteau à 18'40. Notons que la rentrée du gardien grenoblois sera globalement positive même si ce dernier en terme d'impact ne pourra pas ce soir rivaliser avec son vis-à-vis.



La rentrée au vestiaire laisse penser que Grenoble va régler la mire et conforter une avance logique, même si le gaspillage grenoblois conduit à quelques grimaces chez les plus perspicaces pour la suite des débats.



Tirs 12-11 Grenoble



Engagements 12-10 Grenoble



Le temps des vendanges photo: Jean-Christophe Salomé



Après une nouvelle explication entre Labelle et Sauve qui conduit à un 4x4, Moisand frappe deux fois sur Raibon qui dit non à 20'40.



Pourtant, alors que l'impression d'assister à une rencontre constellée de fautes, provocations diverses, et ratés multiples est confirmée, Aleardi va déborder son adversaire direct à 22'17 avant de lever la tête et claquer un fort joli but d'un tir croisé ras du poteau du plus bel effet. (2-0)



Plus personne ne donne cher des chances des girondins, même si un jeu de puissance Grenoblois ne propose pas grand chose à 23'22.



En milieu de période, Grenoble domine assez largement avec de multiples tentatives, débordements, centres, mais tout cela est le plus souvent hors cadre ou sur Fouquerel qui monte en puissance au fil des minutes. Pourtant avec un double avantage au score, on voit plutôt Grenoble s'enfuir définitivement avec le troisième but et on peut même considérer qu'avec la fatigue et la profondeur de banc favorable aux grenoblois, les joueurs de coach Dumet pourraient bien repartir avec un score assez large.



Sauf que, Grenoble domine mais de manière totalement stérile.



Après un nouvel accrochage Labelle Manavian, dont on ne donnera pas forcément la faute au grenoblois qui semble quelque peu ciblé par des adversaires qui le savent prompt à aller à la faute, une mélée presque copie conforme de l'ouverture du score grenobloise voit cette fois Colomban bénéficier d'un renvoi malheureux de Raibon pour une réduction du score qui relance Bordeaux à 33'12. (2-1)



Après avoir tué sans trop d'efforts une énième pénalité, les visiteurs vont se créer tout comme Grenoble du reste quelques occasions significatives en fin de période, dans une rencontre qui semble baisser quelque peu de rythme et offrir certaines incertitudes que l'on avait pas en fin de la période précédente.



Tirs 21/13 Grenoble

Engagements 11/10 Grenoble

Fouquerel c'est fou! photo: Jean-Christophe Salomé



Tandis qu'un tir de Rohat, l'un des joueurs bien en vue cet après midi trouve l'aimant Fouquerel, Bordeaux va profiter d'une seconde largesse défensive Grenobloise pour égaliser à 43'57.



Un tir sur la jambière de Raibon produit un renvoi dans l'axe sur Colomban qui ne manque pas l'occasion et confirme les incertitudes et questions sur l'efficacité des brûleurs qui continuent de dominer largement en nombre d'occasions, mais qui vont se heurter à un Fouquerel de plus en plus fort au fil de la rencontre. (2-2)



Les joueurs de coach Terglav poussent et Fleury se voit à deux doigts de marquer sur une belle déviation du revers devant la cage.



A 56'59, une pénalité évitable envoi Grenoble pour un nouveau jeu de puissance stérile, tandis que les incidents se poursuivent. Treille et Guillaume vont en prison, et une seconde mineure des visiteurs offre un 4X3 qui va se traduire par une barre transversale de Bisaillon qui sauve Fouquerel.



La fin de rencontre voit Grenoble se faire logiquement refuser un but de Fleury à cause d'une faute sur Fouquerel, ce qui n'est pas du gout du public, avant que le même Fleury ne prenne une crosse au visage ce qui va donner une 2+2 à 59'14 aux Grenoblois qui pourront bénéficier de trois minutes en prolongation pour ce que l'on suppose alors liquider l'affaire à 4x3.

3 minutes à 4x3...



Tandis qu'ils ont dominé outrageusement aux tirs avec un 21/4 sur la troisième période pour un 18/8 aux engagements, Grenoble ne va pas parvenir à tromper Fouquerel qui n'aura pas non plus à sortir l'arrêt du siècle face à de nombreux palets dans les côté, largement au dessus de sa cage. Après trois minutes pénibles pour un public de plus en plus consterné (5/1 tirs pour Grenoble et 2/1 engagements), Grenoble se retrouve donc aux tirs de pénalité avec en face un gardien que l'on voit mal céder dans l'exercice vu le feu d'artifice précédent. Le silence éloquent du public valant mieux que de longs discours à la sirène de fin de prolongation.



De fait, Fouquerel va arrêter tous les tirs grenoblois tandis que Raibon encaisse deux buts par Labelle et Levesque pour une victoire des Bordelais qui sacre clairement Fouquerel homme du match, mais pointe également une inefficacité offensive Grenobloise rarement vue à Pôle-Sud avec un tel nombre de tirs cadrés.



Mais que se passe t'il bon sang? photo: Jean-Christophe Salomé



Côté Bordeaux, bravo à eux et tout particulièrement à Colomban qui claque un doublé, et naturellement à Fouquerel qui a proposé une partition de grande qualité. Côté offensive, l'équipe dispose de solutions à l'image d'un Labelle qui peut être un excellent joueur quand il met de côté une certaine fougue naturelle, à moins que cette logique d'agitation n'ait finalement profitée à son équipe et n'ait faite partie d'un plan de match qui tablait sur de trop nombreuses fautes grenobloises? Sauf qu'avec 34 minutes de prison, dont 24 d'infériorités numériques directes, normalement les girondins ne devaient pas s'en sortir. Défensivement, et c'est un paradoxe vu le résultat, l'impression laissée est moins flatteuse avec 59 tirs cadrés concédés, oui vous avez bien lu. On ne peut que féliciter cette équipe pour son abnégation dans une rencontre dominée par un adversaire plus complet, des bordelais que l'on peut voir sans doute juste après le podium sur le match de ce soir, et ce qui correspond du reste à son actuel classement.



Si vous rejouez le match dix fois, combien de fois Bordeaux gagne t'il? Sans doute pas plus de deux fois, sauf que ici c'était la bonne. Comment Grenoble perd ce match? En ayant manqué un nombre incroyable d'occasions, mais également du fait d'un jeu de puissance malheureusement en difficulté et ceci depuis plusieurs rencontres. Ajoutez à cela des fautes pour certaines bien évitables, et vous avez les trois motifs de la mésaventure de l'après midi qui serait vite oubliée si elle n'était pas partie intégrante d'une série dérangeante ces dernières semaines. Au stade des explications, on pourra voir l'adaptabilité de certains adversaires qui savent utiliser la vidéo et proposer un plan de match cohérent, un manque de confiance qui apparaît au fil des déconvenues récentes, et sans doute chez certains une propention à vouloir aller sauver seuls la patrie au mépris de placements plus défensifs et de certaines tâches qui font gagner dans le hockey comme lutter dans les bandes, bloquer du shot ou même slapper plus souvent. Si le mal a été bien identifié par coach Terglav qui avait même mis au repos forcé certains titulaires, il faudra sans doute continuer dans cette voie d'autant que les jeunes ne déçoivent pas cette année, et imposer certains principes de discipline et de jeu collectif.

















Dans une patinoire assez bien remplie pour un dimanche, le public se voyait proposer l'achat d'un livre très intéressant, "", ouvrage coécrit par une triplette composée de Bruno Cadène bien connu sous nos climats, Loïc Picca et Gaëtan Servonnet. Avec de jolies photos prises pour certaines par notre ami Jean-Christophe Salomé, mais également des textes très intéressants, les amateurs de hockey ne passeront pas à côté de cet ouvrage de qualité qui retrace l'essentiel de l'historique d'un club majeur du hockey français. 