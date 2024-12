Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Nice vs Briançon 0 - 3 (0-1 0-2 0-0) Le 10/12/2024 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Briançon ] Douche froide pour les Aigles Après cinq victoires consécutives, la belle remontée azuréenne s’est arrêtée nette face aux Diables Rouges. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 11/12/2024 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1050 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Peuriere assistés de MM. Aumeras et Bergamelli Buts :

Nice :

Briançon : 13.21 Benjamin Berard ; 21.36 Valère Vrielynck (ass Aurélien Chausserie-Laprée et Kevin Chapelier) ; 36.30 Kevin Chapelier (ass Connor MacEachern et Chase Dubois) Pénalités 4 minutes contre Nice 8 minutes contre Briançon Les Aigles, en forme, se sont retrouvés face à un piège dont seul les Diables Rouges avaient le secret. Défaits 5-1 fin octobre à Jean Bouin, les hommes de Pierre Bergeron savaient au fond d’eux qu’un match se gagne sur la glace et pas avant, défiant les lois des statistiques et des pronostiqueurs.



Photographe : © Patrick Giaume (Archives)

Dans un premier tiers plutôt à l’avantage des locaux, c’est pourtant les visiteurs qui vont ouvrir le score d’une manière plutôt inattendue. Brants se fait contrer à la ligne bleue, laissant Berard s’en aller face à Molder pour ouvrir la marque contre le cours du jeu (13:21 ; 0-1).



Photographe : © Patrick Giaume (Archives)

Dès le second acte, c’est un ancien de la maison et capitaine Valère Vrielynck qui doublera la mise. Après un engagement gagné par un coéquipier, il parvient à détourner une tentative de Chausserie Lapree (21:36 ; 0-2).



Les Aigles essaient de se reprendre et malgré une pénalité « offerte » à la 33ème minute pour un surnombre évitable, Nice ne parviendra pas à relever la tête et va céder encore une fois sur une attaque briançonnaise très réaliste. Dubois temporise sur le flanc gauche afin d’attendre un très bel appel dans l’axe de Maceachern. Il servira sur un plateau Lemay, devant la cage et auteur d’une belle prestation (36:30 ; 0-3).



Photographe : © Patrick Giaume (Archives)

Plus rien ne viendra modifier l'issue de cette rencontre pendant le troisième temps.



Victoire surprise et logique de Briançon qui aura totalement pris au piège les hommes de Stolc. Nice aurait pu faire une très belle opération et compte toutefois 7 points d’avance sur Chamonix qui compte deux matchs en retard. Les Diables Rouges stoppent l’hémorragie de quatre défaites de rang.



Photographe : © Patrick Giaume (Archives)

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo