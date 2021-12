Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Grenoble vs Gap 4 - 1 (0-0 3-1 1-0) Le 21/12/2021 Grenoble [ Grenoble ] [ Gap ] Jamais deux sans trois ! Pour ce troisième match de saison régulière entre Grenoble et Gap, les Grenoblois mènent déjà deux victoires à rien et comptent bien enchainer avec une troisième victoire de rang contre le même adversaire. La nouvelle recrue finlandaise n’est pas encore présente et devrait arriver la semaine prochaine en terre grenobloise. Jani Tuppurainen, âgé de 41 ans, a de belles références en Finlande avec 802 matchs de saison régulière pour 198 buts et 348 assistances. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 22/12/2021 à 11:41 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : Mme Picavet et de M. Barbez assistés de MM. Debuche et Barthe Buts :

Grenoble : ; 26.33 Adel Koudri (ass Aurelien Dair et Damien Fleury) ; 37.21 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Joël Champagne) ; 39.20 Joël Champagne (ass Jere Rouhiainen et Valentin Grossetete) ; 44.09 Nicolas Deschamps (ass Aurelien Dair et Janne Jalasvaara)

Gap : 22.15 Bostjan Golicic (ass Julien Correia) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Gap Lardiere Laurent archives Duel Grenoble-Gap Pour cette rencontre, Grenoble ne peut pas compter sur Treille, Valier, Ville et Onno.



Gap se procure la première véritable occasion du match sur un contre de Lagarde suite à un rebond bizarre en zone neutre. Il part coté gauche et lance sur Stepanek qui fait l’arret (3’29).



Les rapaces sont bien en place et Golicic n’est pas loin du but. Le slovene, ex grenoblois, élimine son vis-à-vis Rouhainen et s’ouvre le chemin du but. Il est retenu par Bisaillon qui écope de deux minutes sur le coup mais une pénalité utile car le but était tout proche pour Gap (9’46).



En supériorité numérique, Colotti touche la barre transversale (10’37). La seconde partie du premier tiers sera grenobloise avec une tentative de Jalasvaara puis une nouvelle chance de marquer par Poukkula mais Junca est à chaque fois impeccable.



Dylan Fabre fait parler sa vitesse pour mettre le feu dans la défense des Rapaces mais le premier tiers restera sans but (19’30).



Gap sera plus réaliste à l’entame du second tiers avec Golicic qui pousse au fond sur une belle passe devant la cage de Stepanek (0-1 22’20).



Laurent Lardiere Archives Junca, solide dans la cage de Gap Grenoble ne va pas tarder à réagir. Sur un retard de jeu peu évident contre Gap, Grenoble installe son power play. Aurélien Dair joue la passe plutôt que le tir et Koudri est tout heureux de voir se palet arriver dans sa palette et dévier le palet qui termine dans le but de Junca pour l’égalisation (1-1 26’33).



Les BDL pensent prendre même l’avantage. Flavien Dair est bien servi et lance dans le petit filet. Le but est finalement refusé pour une cage déplacée ce qui est étonnant car l’action n’était pas située près de la cage de Junca. La cage était-elle déjà mal fixée lors du but ? Dans ce cas, les arbitres auraient dû arrêter le jeu bien avant. Si c’est Junca qui l’a déplacé volontairement, une pénalité aurait dû être signalée (30’08). Mystère !



Grenoble va finalement prendre l’avantage en fin de tiers avec un lancer sur power play de Damien Fleury. Un tir sur réception qui ne laisse aucune chance à Junca (2-1 37’21).



Gap voit ce second tiers mal payé car à trente secondes du terme, le junior Grossette se saisit d’un palet qui traine dans le slot pour marquer le troisième but (3-1 39’20). Golicic enrage et réclame un slashing sur le début de l’action, à juste titre selon nous. Le slovene n’est pas récompensé et écope de deux minutes par les arbitres…



Le suspense n’est plus présent dans cette partie. Surtout que Grenoble met le quatrième but en début de troisième tiers avec Deschamps en contre qui glisse parfaitement le palet entre les jambes de Junca (4-1 44’09).



Laurent Lardiere Archives Grenoble s'impose pour une troisième fois contre Gap cette saison Gap aura proposé un jeu intéressant sur le premier tiers mais n’a pas su tenir sur la longueur. La défense est solide, les relances propres et les attaquants arrivent parfois à se montrer à leur avantage. Gap est une bonne équipe de cette Ligue Magnus, qui mérite de figurer dans les cinq meilleures équipes de la Ligue. Il reste néanmoins un écart avec le top niveau qu’il sera difficile de combler cette année. A moins d’un gros match de Junca et d’un power play ultra efficace, Gap n’a pas les moyens de rivaliser contre les équipes de tête sur une série en sept.



Grenoble, avec le retour d’un effectif plus fourni et la prochaine arrivée d’une recrue de poids en attaque en attendant la défense (l'ancien joueur de Rouen Maxim Lamarche serait sur le point d'arrivée), a su faire le dos rond et appuyer là où ca fait mal pour prendre le match en main et le garder sous contrôle. Damien Fleury a encore une fois montré le chemin à ses partenaires. Les jeunes auront aussi montré de bonnes choses (Grossette, Dair F)



Les deux équipes remettent ça dès ce mercredi soir sur la glace de Gap cette fois ci. En espérant pour Gap que le slogan jamais trois sans quatre ne se réalise pas.







