Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Grenoble ] Les Brûleurs de Loups assurent l'essentiel Toujours en tête de la Synerglace Ligue Magnus, les Brûleurs de Loup affrontaient les Aigles de Nice à Jean Bouin. Toujours en duel avec Amiens, Chamonix et Anglet pour les plays-offs ou play-down, les coéquipiers de Belisle restent sur une défaite amère face aux Pionniers de Chamonix (2-3), alors que le score était de 2-0. Le dernier tiers, a été catastrophique. Est-ce que Nice est en capacité de renverser les leaders du championnat ? Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 28/12/2022 à 11:30



1342 spectateurs Arbitres : A Hauchard et L. Garbay assistés de Y. Creux-Beaugiraud et A. Cheyroux Buts :

Nice : ; 50:14 Miha Stebih (ass Lucas Villain et Daniel Babka Jr)

Grenoble : 11:19 Hugo Nogaretto ; 20:29 Joël Champagne (ass Kyle Hardy et Aurelien Dair) ; 57:44 Aurelien Dair (ass Lucien Onno et Joël Champagne) Pénalités 8 minutes contre Nice 6 minutes contre Grenoble Grenoble rapidement devant



Dès les premières secondes, les coups sont virils entre les joueurs sur la glace. Affronter Grenoble est toujours une source de motivation et de détermination. Kuronen obtient la première situation dangereuse devant la cage grenobloise, gardée par Stepanek. Proche du poteau droit, il tente de mettre le palet dans un trou de souris. Rien n’y fait, l’angle est bien trop fermé mais cela reste la première alerte. Les cinq premières minutes sont à domination locale, en termes de possession. Toutefois, nous voyons que le jeu en transition rapide des Isérois peut faire très mal. En peu de touches, le palet est déjà en direction du but adverse. Les partenaires de Treille se mettent en position de hors-jeux trop rapidement, ce qui casse leur propre rythme. Le jeu des azuréens est relativement propre, le jeu en une touche est préconisé par Sutor. Le capitaine grenoblois Champagne, test Weninger de loin mais ce dernier gèle son premier puck de la partie. Munoz à droite, essaie de trouver une solution mais ne trouve personne. Il opte donc pour un tir, Weninger dévie au-dessus de sa cage.



Photographe : ©Patrick Giaume (archives) Avant la dixième minute, Mickevics dans l’axe mise pour deux de ses partenaires. Cela va se transformer en un petit tir dangereux, Stepanek repousse de la botte. Nice est contraint de jouer en infériorité à neuf minutes du terme de la première période. Penz a effectué un cinglage avant une tentative de tir. Cependant, ce sont les Aigles qui se sont montrés dangereux et auraient pu surprendre les grenoblois. Malgré une très bonne défense, ce sont les visiteurs qui vont ouvrir le score après ce power play. Après une période de conservation, Nogaretto prend sa chance dans l’axe, un peu plus loin que la bleue. Le jeune joueur de 17 ans trouve la lucarne pour son premier but de sa carrière en Synerglace Ligue Magnus, pour son troisième match (11:19 ; 0-1). Le plus dur a été fait,



Grenoble joue libéré et ça se voit. Nice ne voit plus tellement la rondelle et c’est un gros travail défensif qui attends les sudistes. Belisle et Kuronen ont deux belles occasions d’égaliser. Stepanel va être sur la trajectoire des deux tirs des attaquants. Il a été réactif sur le rebond qu’il a créé sur la tentative de Belisle depuis la droite, pour finir sur un arrêt à gauche. Grenoble mène logiquement mais doit faire attention à ne pas se faire surprendre.



Champagne ne perd pas de temps



Celui qui attendait sa bière et son hot-dog à la buvette peut s’en mordre les doigts car après seulement trente secondes, Grenoble double la mise. Grosse bataille derrière le but de Dair pour avoir la rondelle. Il ressort sur Shearer qui, soit a voulu tenter un tir ou a parfaitement vu à l’opposé à droite Champagne. Chacun fera son avis mais le canadien inscrit facilement son huitième but de la saison (20:29 ; 0-2).



Raymond seul hors du cercle d’engagement à gauche, tente avec force devant le but niçois. Weninger est sur la trajectoire, sans problème.

C’est un coup dur pour les hommes de Sutor, qui ne s’attendaient pas à un tel début de seconde période. Crinon est pénalisé à 21:32 pour une obstruction. Les Aigles ont l’occasion de réduire la marque dans les plus brefs délais. Les deux minutes n’ont pas été bénéfiques pour hommes de la Côte d’Azur. Juste après la pénalité, Stepanek réalise une double parade des bottes. Nice pousse, un contre se met vite en place. Crinon, se rattrape de sa pénalité en effectuant un joli sacrifice sur un « deux contre un ». Le tir de l’attaquant niçois a été complétement loupé, par le fait notamment du sacrifice. Une faute d’inattention fait que Nice s’est vu en surnombre à 25:11. En power play, les Brûleurs de Loups sont imprenables. Le jeu est parfaitement huilé mais Nice défend bien pour le coup. Le duo Belisle - Kuronen s’entends très bien, le capitaine mise pour le finlandais et d’une fine déviation, le cadre est trouvé. L’excellent gardien tchèque intervient et est bien placé. Dommage car c’était bien effectué.



Photographe : ©Patrick Giaume (archives) Nice est dans un temps fort et c’est cette fois-ci Torres qui prends sa chance. Ce dernier ne trouve pas le cadre. Faure-Brac a aussi une occasion de réduire la marque, le gardien adverse est toujours présent. On a l’impression que Grenoble est à bout de souffle, alors que ça fait un peu plus de dix minutes que l’on joue. Aho demande même un temps mort pour casser un peu le rythme. Après de longues minutes de jeu où il n’y a eu de temps morts, les deux équipes ont toutes deux, des occasions de buts. Nogachev, discret dans cette rencontre, fait frissonner Jean Bouin lors de son tir à la bleue. Ce sera encore une fois détourné par le portier visiteur. C’est un duel de gardien qui est à distance. Weninger fait un arrêt de grande classe, à bout portant après un jeu en une touche. Nice peut faire douter Grenoble sur un ultime power play à 39:26. Le coup de coude de Poukkula est logiquement sanctionné. Le dernier tiers peut être intéressant si Nice réduit la marque.



Les Aigles font douter Grenoble



Alors que Nice bénéficiait encore d’une supériorité d’une minute rentre, Vainionpaa a été sanctionné d’une pénalité, quarante-deux secondes seulement après la reprise. L’occasion été belle pour revenir au score. L’intensité est retrouvée, Nice n’a pas le choix d’attaquer. Au pire, elle encaisse un nouveau but. Poukkula et Fabre tombent sur Weninger coup sur coup. Nice pousse avec ses attaquants mais ne trouve pas le but. Le gardien est toujours sur la trajectoire. Vainionpaa est parfaitement trouvé sur le côté gauche. Il s’avance et tir. Stepanek était vite monté vers le joueur et bloque parfaitement. Il est infranchissable ! Les Aigles dominent clairement leur adversaire depuis dix minutes. Bonnardel plein d’énergie, veut marquer mais loupe le cadre à quelques mètres des cages. Villain s’y met aussi mais la botte du gardien est toujours sur la trajectoire. La faille est enfin trouvée est ce sera en longue distance !! Sur la gauche, Babka gagne un engagement. Villain mise dans l’axe, proche de la bleue sur Stebih. Le slovène décroche une frappe puissante qui termine au fond des filets (50:14 ; 1-2).



Photographe : ©Patrick Giaume (archives) Le blanchissage ne sera pas côté grenoblois. Jean Bouin est en fête, le match est relancé. Abramov est pénalisé pour avoir accroché un adversaire. La tendance s’inverse un peu, les défenseurs azuréens ont été parfaits dans ce power play. Malheureusement, Grenoble va inscrire le troisième but et va sceller l’issue de la rencontre. Onno à droite, tente de marque mais Weninger dévie. Au rond et vif, Dair conclu du côté gauche. Le gardien a failli réaliser un bel arrêt mais malgré le fait qu’il touche le puck, ce n’est pas suffisant. Dair mérite ce but, il a été actif toute la rencontre (57:44 ; 1-3).



Victoire logique de Grenoble dans un match disputé. Sérieux et sans forcer, les leaders ont toutefois été bousculés par de valeureux niçois. Nice descend pour le coup à la 9ème place et affrontera Gap lors de la prochaine journée. Les Rapaces viennent de concéder une défaite 5-2 à Amiens. Grenoble recevra Chamonix.



Photographe : ©Patrick Giaume (archives)

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







