Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 28ème journée : Grenoble vs Amiens 6 - 0 (0-0 2-0 4-0) Le 20/12/2024 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble gagne un match de bouchers On prend les mêmes et on recommence ! Deux jours après les avoir éliminé difficilement de la Coupe De France, Grenoble leader reçoit Amiens 5e (mais un match en retard) dans le cadre de la 28e journée de Ligue Magnus. Les blessés grenoblois ne sont toujours pas de retour alors que Fertin est prêté à Cergy jusqu’au 3 janvier. Nous retrouvons Pintaric devant la cage grenobloise, mais en face Kozun est préféré à Fouquerel. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 21/12/2024 à 09:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4129 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Goncalves assistés de MM. Simon et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : 32.43 Matias Bachelet (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps) ; 37.29 Alexandre Mallet (ass Alexis Binner et Christophe Boivin) ; 52.31 Aurelien Dair (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps) ; 55.42 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Charles Schmitt) ; 57.46 Aurelien Dair (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps) ; 59.45 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Adel Koudri)

Amiens : Pénalités 25 minutes dont 5 à Beauchemin, Farnier et Bachelet contre Grenoble 49 minutes dont 5 à Cepon et Mony et 5+20 à Phelan contre Amiens photo: Jean-Christophe Salomé (archives)



Les premiers lancers sont Amiénois, Pintaric est à l’ouvrage et enchaîne un triple arrêt salvateur. La bataille est rude devant sa cage mais il ne cède pas. Grenoble a du mal à mettre en place son jeu étouffé par son adversaire. Dair puis Beauchemin testent Kozun sans conviction. Lavigne ou encore Bergeron ne sont pas loin d’ouvrir le score pour les visiteurs. Il y a beaucoup de mouvement dans le jeu, de belles mises en échec et peu d’interruption javant la 14e minutes où les Gothiques obtiennent une supériorité numérique. Il leur faut 1’30 avant de s’installer en zone offensive, sans pour autant inquiéter le portier isérois. Au complet Mallet se présente face à Kozun mais ne réussi pas à le tromper. Une nouvelle supériorité numérique à 8 secondes de la sirène ne permet pas à Amiens d’ouvrir le score ce qui aurait été mérité compte tenu de leur prestation de ce tiers ; Grenoble s’en sort bien.



Engagements : 11/6 Amiens

Tirs : 11/7 Amiens



photo: Jean-Christophe Salomé (archives)



Les derniers second tiers n’étaient pas bon pour les locaux, et commencer en infériorité n’est pas rassurant du tout. Bergeron voit son tir bien stoppé par le Slovène puis échoue une seconde fois face à lui après avoir passé en revue la défense. Matima échoue à son tour avant d’obtenir un 3e jeu de puissance pour les Gothiques. Svanenbergs, puis encore Bergeron ne trouvent pas la solution. Au complet, Grenoble retrouve des couleurs ; Southorn centre sur Bachelet qui constate que Kozun ne s’est pas endormi. Binner, Andersson ou encore Leclrerc n’ont pas plus de réussite. Les esprits s’échauffent dans ce match engagé et rugueux. Il faut attendre la mi-match pour voir des Amiénois enfin pénalisés. Grenoble a perdu l’habitude de jouer en supériorité numérique et peine à l’installer. A 7’’ du retour du puni, Hardy décoche un missile de la bleue non cadré qui est rabattu dans la cage par une crosse haute ou le gardien lui même, difficile à voir. Après visionnage de la vidéo le but est validé et attribué à Bachelet [1-0]. Beauchemin loupe ensuite son face à face avec Kozun. Sur l’engagement Beauchemin casse la crosse de Phelan qui tombe les gants et déclenche une bagarre générale lui valant logiquement son exclusion. Le jeu reprend au complet, toujours aussi rugueux. Le gros lancer de Binner de la bleue est dévié par Mallet, le gardien n’y peut rien [2-0]. Pintaric sauve face à Gibert et permet aux siens de garder un double avantage bien heureux.



Engagements : 11/11

Tirs : 15/8 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé (archives) Aurélien Dair auteur d'un triplé dans le dernier tiers



Canada Air Line se montre très offensive dès la reprise mais ne trouve pas la faille face à Kozun vigilant. Grenoble se fait pénaliser, mais Bergeron commet une faute offrant un jeu à 4 contre 4. Kozun puis Pintaric sauvent chacun leur tour. Grenoble hérite d’une nouvelle supériorité numérique mais a du mal. Au retour du puni, Dair, bien décalé par Hardy, nettoie la lucarne [3-0]. Sur une erreur de relance de la défense grenobloise, Matima récupère le palet seul devant Pintaric qui a le dernier mot tout comme sur le lancer de la bleue de Bergeron. Beauchemin utilise l’écran de Mallet pour glisser la rondelle au fond [4-0]. Un nouveau combat de boxe éclate entre Farnier et Cepon qui harangue la foule. Grenoble installe un nouveau jeu de puissance conclu par Dair identiquement à son précédent [5-0]. C’est au tour de Mony d’entrer sur le ring face à Bachelet pour le dernier combat du soir. La nouvelle supériorité numérique grenobloise permet à Dair de signer un triplé [6-0].



Engagements : 16/12 Grenoble

Tirs : 16/5 Grenoble



Amiens, équipe la plus pénalisée du championnat, n’avait commis aucune faute mercredi et s’est bien rattrapé ce soir avec 49 minutes alors que Grenoble en affiche aussi de trop avec 25. Ces échauffourées auraient sans doute été moindres avec un arbitrage moins laxiste dès le début. Les amiénois ont pourtant le jeu pour mettre en difficulté Grenoble comme ils l’ont si bien montré en Coupe De France.

Hormis cela le match a été également intense dans le jeu et prolifique en buts. Grenoble est dans sa moyenne de ses 5 buts par match, Pintaric réalise de son coté un 4e blanchissage et Hardy récupère le casque d’or laissé à Boivin ce soir.





photo: Jean-Christophe Salomé (archives) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







