Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 28ème journée : Grenoble vs Chamonix 6 - 1 (2-0 2-0 2-1) Le 29/12/2022 Grenoble [ Grenoble ] [ Chamonix ] Grenoble termine l'année en beauté ! Pour ce dernier match de l’année 2022, Grenoble recevait sur sa glace Chamonix qui restait sur une série de six victoires dont la dernière contre Angers au terme d’un scénario complément fou. Grenoble est aussi sur une série impressionnante de victoires en étant invaincu depuis le 15 Novembre et une défaite sur la glace d’Anglet. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 30/12/2022 à 14:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de MM. Fauvel et Ugolini Buts :

Grenoble : 06.58 Joël Champagne (ass Aurelien Dair et Sacha Treille) ; 19.54 Julien Munoz (ass Kyle Hardy et Flavian Dair) ; 21.40 Nicolas Deschamps (ass Markus Poukkula et Jere Rouhiainen) ; 24.54 Dylan Fabre (ass Sacha Treille et Kyle Hardy) ; 41.29 Markus Poukkula (ass Nicolas Deschamps et Jere Rouhiainen) ; 50.56 Matias Bachelet (ass Valentin Grossetete et Paul Siraudin)

Chamonix : ; 56.06 Camil Durand (ass Marius Henin et Kasper Elo) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Chamonix Chamonix rentre bien dans son match et prend un premier bon slap par le défenseur Silver (4’02). C’est malgré tout Grenoble qui va ouvrir le score en power play sur une passe de Champagne dévié par un défenseur chamoniard qui trompe son gardien Olivier Richard (0-1 6’58). Grenoble marque sur son premier tir cadré du match !



Chamonix prend sur ce premier tiers plus de lancers que son adversaire mais la réussite n’est pas là comme sur ce lancer de Elo qui trouve le poteau de Stepanek (14’31).



L’efficacité face au but est grenobloise ce soir et Munoz donne deux buts d’avance aux siens sur une superbe passe de Kyle Hardy juste avant la sirène (2-0 19’54).



Chamonix aurait mérité de repartir aux vestiaires avec un seul but de retard. L’addition est lourde sur ce premier tiers pour les Chamois.



Engagements : 13/9 Chamonix

Tirs : 13/8 Chamonix

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers débute de la même façon avec une équipe de Grenoble qui termine ses rares actions en buts. Nicolas Deschamps, le casque d’or de meilleur pointeur, met le palet entre les jambières de Richard (3-0 21’40).



Et comme à la parade, Dylan Fabre aggrave la marque sur une passe de Sacha Treille (4-0 24’54). Le match semble plié.



A la mi match, Olivier Richard sort sur blessure, touché au visage et en sang. Il laisse sa place au jeune junior Ulysse BenBassat qui joue son premier match en Magnus à seulement 17 ans.



Chamonix parvient à se créer quelques situations devant la cage de Stepanek. On notera le lancer de Convert qui trouve la barre transversale (34’36) ou sur un lancer de Chapuis suite à un bon service de Kuukka (35’46).



Sur le gong, Chamonix ne parvient pas à conclure. Tugnutt trouve Alanne mais Stepanek s’impose avec brio (39’59).



Engagements : 12/8 Chamonix

Tirs : 18/9 Grenoble (moitié des tirs pour Richard puis BenBassat)



Le dernier tiers n’est pas propice au suspense. Richard fait son retour en début de troisième tiers avant de repartir rapidement aux vestiaires. Le temps de prendre un but de Poukkula sur un superbe service de Deschamps du revers (5-0 41’29).



Stepanek de son coté tient bon son blanchissage. Gabin Ville sert parfaitement au second poteau Alanne qui manque un peu sa reprise et laisse Stepanek faire l’arret (43’02).



Le quatrième bloc grenoblois a du temps de jeu avec les jeunes juniors Bachelet, Siraudin et Grossette. Ce dernier trouve le poteau avant que dans la continuité de l’action Bachelet trouve la faille (6-0 50’56).

Chamonix va finalement trouver la faille et faire sauter le blanchissage de Stepanek avec un but de Durand (6-1 56’06).



Engagements : 12/7 Grenoble

Tirs : 15/11 Grenoble dont deux tirs sur Richard



Grenoble termine l’année en beauté avec un nouveau succès. Au classement, Grenoble fait le trou sur ses poursuivants : 68 pts contre 59 pour Angers qui compte un match en plus et 58 pour Rouen. L’objectif de finir premier de saison régulière est donc bien parti. Il faudra poursuivre sur cette lancée en 2023. Le second objectif est la coupe de France est là, il ne faudra pas se rater avec un déplacement très compliqué dès le 4 janvier sur la glace des Ducs d’Angers. Sans doute le match le plus important depuis un petit moment. Il faudra répondre présent pour espérer voir Paris Bercy.



Pour Chamonix, la bonne série de victoires prend fin. Mais le contenu à néanmoins été intéressant. Il faudra juste revoir la finition devant le but, c’est clairement ce qui a fait défaut notamment en début de rencontre où Chamonix dominait dans le jeu et en termes de lancers à la cage. En continuant comme cela, la 8eme place est un objectif dans les cordes des Pionniers. A noter la très bonne partie du jeune Ulysse Ben Bassat qui a pris place dans la cage des Chamois avec une certaine réussite. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo