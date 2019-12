Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 29ème journée : Grenoble vs Amiens 3 - 2 (1-0 2-1 0-1) Le 28/12/2019 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Amiens ] Rude combat ! Dans une patinoire à guichet fermé (4208 spectateurs), les Brûleurs De Loups se doivent de bien finir l’année après leurs 3 échecs consécutifs à Pôle Sud. Mais le match s’annonce fort compliqué face à Amiens qui talonne leurs hôtes au classement, qui les avaient battus 4-6 à Grenoble en début de saison et poussé aux tirs au but en terre picarde. Les Gothiques se présentent diminués de Prissaint, Bault, Halley, Franson ainsi que de leur second gardien Savoye. Coté grenoblois seuls Koudri et Legault manquent. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 29/12/2019 à 19:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Barcelo G. assistés de MM. Zede et Douchy Buts :

Grenoble : 07.07 Christophe Tartari (ass Dylan Fabre) ; 29.51 Alex Aleardi (ass Sébastien Bisaillon et Joël Champagne) ; 36.04 Joël Champagne (ass Dylan Fabre et Alex Aleardi)

Amiens : ; 30.07 Tommy Giroux (ass Louis-Mathieu Belisle et Evan Richardson) ; 55.47 Tommy Giroux (ass Jérôme Verrier et Jérémie Romand) Pénalités 53 minutes dont 10 à Kearney et 5+20 à Horak contre Grenoble 43 minutes dont 5+20 à Buysse contre Amiens



photo: Jean-Christophe Salomé Grosse bataille pour la maitrise du palet de part et d’autre n’offrant aucune situation de tir avant la 4e minute où par deux fois Horak s’impose. Fabre en zone offensive gène la relance amiénoise, gratte le palet pour l’offrir à Tartari bien lancé qui ajuste parfaitement Buysse encore froid (1-0 / 7’05’’).



Alors que Romand n’est pas loin d’égaliser en contre, Amiens hérite d’un premier jeu de puissance. Bien installés les Gothiques n’arrivent cependant pas à cadrer puis se voient repoussés (9’).



Le jeu est rapide avec peu d’arrêts de jeu, d’un bon niveau et les équipes se projettent vite vers l’avant. Grenoble à l’occasion d’aggraver le score en supériorité mais McEachen voit son missile capté par la mitaine sûre de Buysse (18’).



Dans un tiers bien enlevé plutôt dominé par Amiens, les grenoblois sont bien heureux de retourner aux vestiaires avec ce but d’avance.



Engagements : 11/9 Amiens

Tirs : 12/9 Amiens archives: photo Jean-Christophe Salomé Reprise intensive du second vingt avec déjà 2 tirs et une pénalité (20’17’’). Amiens n’arrive pourtant pas à en profiter malgré un bon lancé de la bleue de Lehtinen. Horak réalise un exploit en sauvant on ne sait comment une déviation de Drolet idéalement placé devant sa cage (24’).



Le jeu est un peu plus haché qu’au premier tiers avec toujours ces défenses hautes qui empêchent le jeu de se déployer. Une fois de plus en supériorité Amiens ne peut cette fois s’installer et se fait contrer, notamment par Rohat ou encore Fleury puis Manavian, qui ne peuvent tromper Buysse.



Hardy se voit une fois de plus pénaliser ce qui n’est pas au gout du public. Mais très vite Amiens se met 2 fois à la faute pour offrir un 4 vs 3 aux Grenoblois. L’occasion est trop belle pour Aleardi qui trompe Buysse d’un terrible lancer (2-0 / 29’51’’).



La patinoire se transforme en ring de boxe, Buysse sort complètement de son match et distribue les coups. Horak décide stupidement de s’en mêler, traverse la glace et l’on assiste à un duel de gardiens. Les deux protagonistes sont fort logiquement exclus du match.



Le jeu reprend à 3 vs 4, Giroux bien décalé par Belisle sur cette supériorité trompe Raibon encore froid qui n’y peut rien (2-1 / 30’07’’).



Amiens bénéficie encore d’un jeu de puissance (34’) mais cette fois Raibon est maitre dans son slot.



Antoine Gilbert, le jeune 3e gardien amiénois, laisse un rebond sur le slap d’Aleardi, Champagne ne se fait pas prier pour pousser le palet dans la cage (3-1 / 36’04’’).



En fin de tiers Grenoble peine à installer un jeu de puissance et retourne aux vestiaires bien heureux de mener de 2 buts.



Engagements : 16/15 Amiens

Tirs : 14/11 Amiens photo: Jean-Christophe Salomé Le hockey reprend son droit, Grenoble met un peu plus d’intensité dans son jeu mais les tirs ne sont pas souvent cadrés alors que Raibon fait des arrêts décisifs. Aleardi et Champagne, bien en vue ce soir, partent en contre mais ne peuvent scorer. Grenoble bénéficie de 2 jeux de puissance successifs (47’ puis 49’) mais peine à les installer et ne trouve pas de fenêtre de tir. Amiens ne fait pas mieux (53’).



Giroux une fois de plus trouve la botte de Raibon puis reprend lui-même le rebond laisser et réduit le score (3-2 / 55’47’’).



Amiens n’est pas loin de revenir, le public le sent et pousse ses joueurs. Mais à vouloir jouer trop vite les Gothiques ratent leur changement de ligne et se retrouvent à 6 joueurs de champs bien comptés par les arbitres qui les envoient finir le match en infériorité (58’11’’). Grenoble n’arrive pas à se saisir du palet, Gilbert laisse sa cage vide, Amiens presse mais trop tard le score en reste là.



Giroux et Aleardi sont élus joueurs du match.



Engagements : 9/8 Amiens

Tirs : 12/7 Grenoble

La dernière rencontre à domicile de l’année se solde par une victoire grenobloise qui s’offre ainsi au moins 3 points d’avance au classement sur ses poursuivants. Le public a vécu un 2e tiers épique mais peu honorable avec l’expulsion simultanée des 2 gardiens et 84’ de pénalité (96’ sur le match). Grenoble assoit ainsi également son triste statut d’équipe la plus pénalisée avec 647’ en 28 matches (Bordeaux suit avec 502’, Amiens est 7e avec 372’).



Coté hockey les 2 équipes ont proposé le même type de jeu avec des défenses hautes empêchant l’autre de mettre en place son jeu. Amiens a mieux réussi dans cet exercice ne laissant que 28 tirs cadrés aux grenoblois, ces derniers ont été cependant plus réalistes face aux gardiens. L’absence d’Halley et de Franson dans les rangs amiénois a pesé dans la finition. Il reste encore un duel entre ces 2 équipes avant, pourquoi pas, une épreuve de force au meilleur des 7 en phase finale !



photo: Jean-Christophe Salomé







