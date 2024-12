Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 29ème journée : Grenoble vs Anglet 3 - 2 (2-1 0-0 0-1 1-0) Après prolongation Le 22/12/2024 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Anglet ] Grenoble perd un point face à Anglet Les grenoblois enchaînent leur 5e match d’affilé à domicile en 10 jours, cette fois ci contre Anglet dans le cadre de la 29e journée de Ligue Magnus. Alors que les locaux font la loi face à leurs adversaires depuis 13 rencontres d’affilées, Anglet est à la peine avec 4 défaites consécutives. Ces derniers, contrairement à beaucoup d’équipes à Pôle Sud alignent son gardien numéro 1 Saint Cyr alors que Grenoble fait confiance à Stepanek. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 23/12/2024 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Metais assistés de MM. Aumeras et Margry Buts :

Grenoble : 04.46 Sacha Treille (ass Guillaume Leclerc et Jacob Anderson) ; 05.57 Matias Bachelet (ass Aurelien Dair et Kyle Hardy) ; 61.26 Adel Koudri (ass Kyle Hardy et Sacha Treille)

Anglet : ; 13.05 Craig Puffer (ass Fabien Kazarine et Arnaud Faure) ; 55.52 Vincent Deslauriers (ass Andrei Rychagov et Brent Beaudoin) Pénalités 4 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Anglet Le début du tiers est clairement dominé par Grenoble qui s’installe en zone offensive sans pour autant mettre en difficulté le gardien. Deslauriers permet à Stepanek de se mettre en jambe après 5 minutes de jeu pour la première incursion de l’Hormadi. Leclerc après une belle entrée en zone prolonge pour Treille qui trompe Saint Cyr [1-0].



La domination grenoblois pousse Anglet à la faute. L’engagement gagné par Dair permet à Hardy de servir Bachelet qui trompe le gardien après seulement 7 secondes [2-0].



Photographe : © Laurent Lardière (Archives)

Grenoble beaucoup plus rapide que ses adversaires désorganise leur défense et ne permet pas à Anglet de les inquiéter à part une tentative de Quattrone sans rebond pour Stepanek. Pourtant sur un contre, Puffer ajuste proprement Stepanek après l’avoir bien fixé [2-1].



Grenoble repart de l’avant et garde le contrôle du palet mais le score n’évolue plus. Les locaux auraient pu creuser un écart plus important mais il y a souvent eu la passe de trop.



Engagements : 10/8 Anglet

Tirs : 13/3 Grenoble



Quattrone s’offre la première occasion du second tiers imité par Kazarine, mais Stepanek veille. La pause à fait du bien aux visiteurs qui sollicitent plus le portier isérois en 5 minutes que pendant tout le premier tiers. Mais ils partent à la faute ; Grenoble en supériorité n’arrive pas à s’installer et offre un contre à Munoz bien stoppé par Stepanek. Ce dernier doit encore s’employer à plusieurs reprises, Grenoble n’y est plus, le syndrome du deuxième tiers revient menant une fois de plus Hanberg à prendre un temps mort à mi match.



Photographe : © Laurent Lardière (Archives)

Grenoble est toujours à la peine, l’échec avant des Angloys est très imposant et ces derniers récupèrent souvent le palet en zone offensive leur offrant plusieurs occasions comme ce tir de Dunn qui n’est pas loin d’offrir l’égalisation. On notera également une petite échauffourée entre Hilderman et Blake qui leur vaudra à chacun 2 minutes. Une fois de plus Grenoble pass à coté d’un second tiers et ne doit sa survie qu’au réveil salvateur de Stepanek.



Engagements : 12/5 Grenoble

Tirs : 12/10 Anglet



Grenoble démarre mieux le troisième tiers, hérite d’un jeu de puissance pour placer Dair dans la même configuration que mercredi, mais il se fait contrer. Quattrone s’échappe et oblige Stepanek à se coucher pour éviter l’égalisation. Le jeu va d’un coté puis de l’autre sans pour autant offrir d’occasions franches de buts. Les passes et les lancers ne sont vraiment plus précis, surtout coté grenoblois.



Photographe : © J.C Salomé (Archives)

Anglet se retrouve en supériorité numérique pour la première fois de la partie à 6’ du terme. Kazarine puis Dunn ne trouvent pas la faille. Les angloys pressent fort autour de Stepanek puis au retour de Binner, Deslauriers pousse enfin au fond [2-2].



La fin du match s’emballe quelque peu. Deslauriers n’est pas loin d’offrir la victoire aux siens tout comme Hardy puis Binner mais la sirène retenti sur ce score de parité.



Engagements : 12/10 Anglet

Tirs : 10/9 Grenoble



La prolongation ne dure pas longtemps ; une première tentative des visiteurs ne donne rien puis vient le changement de lignes. Hardy aspire les 3 basques pour centrer sur Koudri qui ne se fait pas prier pour dévier la rondelle au fond [3-2].



Engagements : 2/0 Grenoble

Tirs : 1/1



Grenoble s’en sort plutôt bien en gagnant en prolongation prenant donc 2 points alors que la prestation, face à des angloys très combatifs, aurait pu être conclue par une défaite sèche. Une fois de plus les locaux ont leur trou d’air du second tiers, qui aurait pu faire très mal sans le réveil de Stepanek qui les maintient dans le match.

Les basques ont tout tenté pour l’emporter mais, en manque d’efficacité et de puissance, ils n’ont pas réussi à s’offrir le leader. Petite pause d’une semaine avant un déplacement à Bordeaux, puis la réception de Gap pour conclure l’année.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







