Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 29ème journée : Grenoble vs Gap 4 - 1 (1-1 1-0 2-0) Le 06/01/2023 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Gap ] Un avant goût de finale. Pour le premier match de l’année à Pôle Sud, les BDL reçoivent les Rapaces de Gap, leur futur adversaire en finale de Coupe De France, dans une arène à nouveau au complet. C’est ainsi l’occasion de se tester et de marquer les esprits d’autant plus que Grenoble reste invaincu à domicile et en est à sa 12e victoire de rang. Florian Gourdin, jeune portier des Spartiates de Marseille (8e de D1) gardera la cage de Gap pour son baptême du feu en Magnus, laissant ainsi sur le banc le 2e meilleur gardien de Magnus Junca (toujours derrière Papillon). Grenoble se passe de Fleury (suspendu de 10 matches dont 5 avec sursis suite à une incorrection envers les officiels le 20/12), Aubin, Koudri et Jalasvaara. Deschamps meilleur pointeur grenoblois, porte toujours le casque d’or, il est à égalité de points avec Correia. Face à une vingtaine de partisans haut-alpins fort bruyants derrière leur équipe, les locaux arborent un maillot de camouflage en l’honneur des militaires. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 07/01/2023 à 11:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Hauchart assistés de MM. Margry et Simon Buts :

Grenoble : 03.06 Dylan Fabre (ass Markus Poukkula et Nicolas Deschamps) ; 22.0 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Sacha Treille) ; 58.28 Aurelien Dair (ass Bobby Raymond et Joël Champagne) ; 58.42 Joël Champagne (ass Sacha Treille et Jere Rouhiainen)

Gap : ; 13.35 Dimitri Thillet (ass Loïc Coulaud et Axel Tarabusi) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Gap Les locaux sont de suite dans le match Deschamps lance mais la déviation passe à côté. Faure permet ensuite à Stepanek de se mettre en confiance puis basculant de l’autre côté Bachelet plein champ voit son lancer bloqué par Gourdin. Poukkula en zone offensive intercepte la relance de Gap, sert Fabre dos au but qui lance du revers sur un pivot magique [1-0 / 3’06’’].



Après quelques minutes grenobloises, les Rapaces repartent solliciter Stepanek par Meisaari et plusieurs autres incursions rapides sans s’installer durablement. Le jeu est tout en mouvement et va d’un bout à l’autre du Glaçon, les zébrés n’utilisant que très peu leur sifflet jusqu’à cette première pénalité à l’encontre de Grenoble (11e). Le jeu de puissance pourtant bien installé ne donnera rien face à des Grenoblois compacts et un Stepanek intraitable. De nouveau au complet Tarabusi voit son tir à bout portant repoussé par le gardien isérois. Gap maintien la pression et trouve la faille par Thillet pour une égalisation mérité [1-1 / 13’35’’].



Fabre n’est pas loin de redonner l’avantage au sien, alors que Bachelet, suite à une belle série de dribbles, sert Hardy de derrière la cage mais son tir du slot est bloqué par Gourdin. La fin du tiers est chaude, Gap croit avoir marqué mais l’arbitre ne valide pas sans même faire appel à la vidéo. Ce premier tiers aura été d’une haute intensité, les joueurs ont fait jeu égal et la pause est la bienvenue.



Engagements : 10/9 Grenoble

Tirs : 9/5 Grenoble



Dès la reprise, Joubert constate que Stepanek n’est pas resté au vestiaire avant que les Grenoblois ne bénéficient de leur première supériorité numérique. Le jeu de puissance peine à s’installer mais une fois en place le palet circule bien Deschamps lance, Aurélien Dair dévie et trompe le jeune portier [2-1 / 22’08’’].



Gap repart de plus belle, les batailles contre la rambarde sont dures mais correctes tout autour de l’anneau. Langlais (24e) puis Meisaari (27e) n’arrivent pas à faire douter Stepanek. De l’autre côté Deschamps loupe sa reprise sur cage ouverte alors que Gourdin sauve les siens face à Rouhiainen(29e). Une pénalité généreuse permet aux Rapaces de remettre la pression sur leurs hôtes, mais Thillet voit son lancer capté par la mitaine sure du portier isérois (30e). Gap maintien la pression à 5 mais Golicic échoue à nouveau face au cerbère Grenoblois (32e). Grenoble reprend le contrôle du palet mais Fabre, Deschamps ou encore Onno trouvent un gardien bien en place. Pendant prêt de 2 minutes l’arbitre garde le bras levé, Grenoble s’installe à 6 en zone offensive mais ne parvient pas à marquer malgré 2 bons essais de Treille (37e). Une fois le joueur sur le banc des pénalités, Grenoble est à nouveau en zone offensive et bénéficie ensuite d’une double supériorité pendant 1’30’’. Les locaux prennent le temps de faire circuler le palet mais le trio Gapençais ne laisse aucun trou et le score n’évolue pas jusqu’à la sirène.



Engagements : 13/11 Grenoble

Tirs : 12/10 Grenoble



Le rythme est toujours aussi soutenu dès le début du 3e tiers. Il y a peu d’attaques placées, le jeu va d’un bout à l’autre sollicitant la pleine attention des gardiens même si les tirs ne sont pas toujours cadrés. Pourtant à leur tour Poukkula et Fabre ratent l’immanquable. Alors qu’un Gapençais a délibérément pris la crosse d’un Grenoblois, les arbitres ne sifflent pas faute ce qui provoque la bronca du public. Aurélien Dair n’est pas loin de marquer mais termine sur le gardien et l’accompagne au fond de sa cage (51e). Le momentum est clairement pour les Brûleurs De Loups avec Fabre ou encore Rouhiainen mais Gourdin reste solide. Champagne lance en pleine lucarne mais voit son but fort logiquement refusé, l’arbitre ayant sifflé une crosse haute indiscutable contre Treille. Les grenoblois, biens en place, empêchent le jeu de puissance de s’installer. La confrontation devient de plus en plus rugueuse et les 2 équipes se font pénaliser. A 4 contre 4 Hardy trouve un super angle mais Gourdin très vif lance la jambière et stoppe le palet (55e). Finalement Champagne bien servi par Treille à nouveau la lucarne, bien valable cette fois [3-1 / 56’42’’].



Blais et Oprandi prennent alors leur temps mort. Le gardien sort à 1’43’’ au moment où Aurélien Dair intercepte la relance de Gap et n’a plus qu’à pousser en cage vide [4-1 / 58’26’’].



Le score est fait mais les joueurs sont tous encore à fond, les gardiens doivent encore faire des arrêts jusqu’à la sirène.



Engagements : 10/9 Gap

Tirs : 13/8 Grenoble



Gros match qui devrait laisser des traces tant physiques que mentales. Les joueurs se sont donnés à fond pendant 60 minutes et même si le score est large pour Grenoble la partie a été très serrée. Les Grenoblois ont pu marquer le 3e but au bon moment, coupant ainsi tout espoir de retour aux Gapençais qui n’ont malgré tout rien lâché. Les 2 gardiens ont été élus joueurs du match. Il est clair que Gourdin a fait une excellent partie pour ses débuts en Magnus. Gap à une très belle équipe solidaire et bien organisée dans tous les compartiments du jeu; un peu plus de réussite aurait pu faire basculer le match. La prochaine rencontre entre ces 2 équipes en finale de Coupe De France s’annonce spectaculaire. En attendant l’écart se creuse au classement, 25 points entre Grenoble 1er et Gap 4e. Enfin on notera une fois de plus l’énorme prestation de la 4e ligne grenobloise, Bachelet, Siraudin et Grossetete, qui bonifient régulièrement leur temps de présence sur la glace en épuisant leurs adversaires. La relève est là ! © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo