Ce match en retard de la 2e journée de Ligue Magnus oppose, dans une patinoire Pôle Sud encore à guichet fermé, les 1er et 2e que 9 points séparent alors qu'il reste encore 7 matches pour désigner l'un des deux champion de la saison régulière. Rouen, victorieux en Normandie il y a 15 jours, aligne la meilleur attaque (179 buts) avec ses canadiens Beauchemin (1er 61 points) Boivin (2e 57 points) et Tessier (5e 47 points) alors que le casque d'or grenoblois, Deschamps, également canadien, est 6e avec 45points. D'un autre côté Grenoble présente la meilleure défense avec seulement 70 buts encaissés contre 98 pour Rouen en autant de matches. Enfin dernier enjeu de la soirée, Grenoble veut conserver son invincibilité à domicile. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 05/02/2023 à 14:00



4208 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Peyre assistés de MM. Debuche et Ugolini Buts :

Grenoble : ; 31.15 Dylan Fabre (ass Julien Munoz et Lucien Onno) ; 37.01 Maxim Lamarche (ass Julien Munoz et Adel Koudri) ; 42.05 Dylan Fabre (ass Julien Munoz) ; 45.37 Damien Fleury (ass Markus Poukkula et Nicolas Deschamps) ; 51.36 Kyle Hardy (ass Damien Fleury) ; 59.24 Flavian Dair (ass Sacha Treille)

Rouen : 04.14 Rolands Vigners (ass Valentin Claireaux et Niclas Lucenius) ; 12.57 Kelsey Tessier (ass Florian Chakiachvili et Vincent Nesa) ; 36.28 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Valentin Claireaux) Pénalités 39 minutes dont 25 à Crinon contre Grenoble 14 minutes contre Rouen Photographe Lardière Laurent Les BDL l'emportent Les Dragons maîtrisent le palet en ce début de rencontre et dégaine en premier par Yeo suivi par Tessier. Malgré de belles sorties de zones, les locaux n’arrivent pas à installer le jeu en zone offensive face à une défense très vite sur le joueur qui récupère le palet. Cette dernière extrêmement bien organisée gère parfaitement les changements de ligne et repart de manière constructive de derrière sa ligne. C’est ainsi que Vigners ouvre le score trompant Stepanek pas irréprochable sur le coup [0-1 / 4’14’’]. Hardy et Crinon peuvent constater que Pintaric ne laisse pas de rebond sur leurs tirs puissants, tout comme Onno sur un 4 contre 2. Le premier jeu de puissance est grenoblois mais il manque de précision et la défense rouennaise fait le boulot. Stepanek se sort d’une situation compliquée au retour à 5. Les rouennais gagnent la plupart des duels contre la balustrade et s’installent plus longuement en zone offensive. Devant une défense amorphe, Chakiachvili trouve Tessier dans le slot qui marque en cage ouverte [0-2 / 12’57’’]. Tout souris aux seino-marins qui bonifient leurs actions dangereuses. Le Dragon continue de cracher le feu notamment par Vigners mais cette fois Stepanek s’impose magistralement. La fin de tiers est nerveuse avec une pénalité de 2+2 à l’encontre d’Onno qui permet à Rouen d’installer son jeu de puissance. Cependant la défense est vigilante et Deschamps s’échappe et sert Poukkula pour ce qui aurait pu être la réduction du score mais Pintaric a bougé sa cage avant le tir et écope d’une prison pour une fin de tiers à 4 vs 4. Retour aux vestiaires avec 2 longueurs d’avance pour Rouen qui a proposé un jeu très collectif et beaucoup plus précis que Grenoble qui a joué les contres.



Photographe Lardière Laurent 3em but rouennais Champagne sur une erreur de relance rouennaise dribble Pintaric mais loupe la cage. Le jeu s’accélère inexorablement et le palet glisse d’une zone à l’autre. Stepanek s’impose devant Lampérier, alors que Pintaric sauve face à Fabre. Les gardiens sont très sollicités dans ce début de seconde période, le jeu devient plus agressif, Crinon se fait expulser suite à une charge à la tête vérifiée à la vidéo. Le jeu de puissance est bien installé mais Grenoble repousse les tentatives, contre même, et Boivin se voit pénaliser annulant l’avantage numérique de 5’ dont bénéficiaient les Dragons. Le jeu déjà très rapide l’est encore plus à 4 vs 4. Beauchemin ou encore Boivin de retour de prison constatent que Stepanek ne laisse plus rien passer. Toujours en infériorité les Brûleurs De Loups résistent, Fabre part en contre et trouve la faille à mi hauteur [1-2 / 31’15’’]. Grenoble repart à la faute, mais la défense est vive sur le porteur du palet et le jeu de puissance rouennais n’arrive pas à s’installer. Lors du retour au complet, Beauchemin extrêmement bien servi s’échappe à la bleue mais échoue face à Stepanek solide. Une fois encore l’indiscipline grenobloise permet à Rouen d’évoluer en supériorité. Les locaux résistent tant bien que mal jusqu’à 4’’ où Beauchemin décale parfaitement Tessier pour une cage ouverte immanquable [1-3 / 36’28’’]. Grenoble repart à l’assaut, une pénalité différée est signalée par l’arbitre, Munoz au prêt trouve Lamarche qui trompe Pintaric dans un trou de souris [2-3 / 37’01’’]. La bataille est rude en cette fin de tiers pour la possession du palet mais plus rien n’est marqué. Grenoble a réussi à réduire l’écart dans ce tiers mais son indiscipline l’aura empêché d’obtenir mieux.



Photographe Laurent Lardière D.Fabre a remis à flot des BDL en perdition Début de 3e tiers une fois encore sur les chapeaux de roues avec beaucoup de va et vient d’une cage à l’autre. A ce petit jeu Fabre est le joueur idéal, sa vitesse lui permet de s’échapper et de dribbler Pintaric pour égaliser [3-3 / 42’05’’]. Tout est à refaire pour les visiteurs, Mallet n’en est pas loin et force Stepanek au double arrêt. Le jeu bascule d’un côté à l’autre, Poukkula décale Fleury qui ne rate pas la cage ouverte [4-3 / 45’37’’]. Lhenry prend son temps mort pour recadrer ses troupes en train de sortir du match. Le discours n’est semble t’il pas passé car Rouen va à nouveau enchaîner les fautes. Les unités spéciales grenobloises ne sont pas efficaces. Poukkula va même se faire justice stupidement offrant une séquence à 4 contre 4 où Fabre échoue de peu face à Pintaric. Hardy trompe à son tour le portier rouennais entre les patins alors que Rouen venait juste de revenir à 5 contre 4 [5-3 / 51’36’’]. Grenoble prend le dessus clairement dans ce match. Poukkula fait disjoncter Chackiachvili qui lui détruit sa crosse et part en prison. Le jeu de puissance est bien installé, la défense rouennaise est dépassée mais les locaux ne trouvent pas la faille alors que Tomasino s’échappe pour échouer sur Stepanek vigilant. A 3’21 de la sirène Pintaric laisse sa place à un 6e joueur de champ. Les esprits s’échauffent entre Raymond et Mallet. Le grenoblois demande aux arbitres de regarder la vidéo pour coup à la tête, ce qu’ils ne font pas et le pénalisent de 2+2 contre 2 à son vis à vis. A 6 contre 4 les rouennais donnent tout ce qu’il leur reste mais la défense est solide. Flavian Dair s’échappe mais doit s’y reprendre à 2 fois pour glisser la rondelle dans la cage déserte qu’il avait dépassée [6-3 / 59’24’’].



Photographe Laurent Lardière Tomasino bute sur le gardien grenoblois Ce duel au sommet a tenu toutes ses promesses avec du hockey de haut niveau, du combat, des renversements de situations et la victoire grenobloise pour combler une patinoire en feu comme un avant goût de play-off. Ces deux équipes sortent vraiment du lot et justifient leurs places aux avant-postes. Il faudrait un miracle pour qu'elles ne s'affrontent pas au bout des 7 manches en finale. Le jeu proposé est de loin le meilleur observé à Pôle Sud (sans compter la CHL où le niveau est bien au dessus). On ne voit pas comment une autre équipe pourrait empêcher cet affrontement final. En attendant il reste 7 journées de championnat après la trêve internationale dont un premier voyage à Gap pour les grenoblois qui sera difficile à négocier face à des rapaces revanchards et en avant dernière journée un déplacement à Angers. Équipes que Rouen trouvera également sur son chemin avant d'attaquer les play-off dans un mois.







