Deux jours après leur victoire (2-1) à domicile face aux Rapaces de Gap, les Boxers s'attaquent ce mardi, toujours à Mériadeck, dans une patinoire pleine (match à guichets fermés) au leader actuel de la Synerglace Ligue Magnus : les Brûleurs de Loups de Grenoble et leur redoutable armada. Lors de la précédente confrontation cette saison en terre bordelaise, les Boxers l'avaient finalement emporté dans un match épique et à l'issue d'une séance de tirs au but interminable. Du coup, il ne fait aucun doute que les isérois viendront chercher une "revanche" en Gironde. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 23/02/2022 à 17:45



3312 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Barbez asssités de MM. Goncalves et Fauvel Buts :

Bordeaux : ; 27:27 Maxime Moisand (ass Jules Boscq et Alex Wideman) ; 34:04 Alex Wideman (ass Julien Guillaume et Kevin Spinozzi) ; 38:36 Robin Lamboley

Grenoble : 06:46 Flavian Dair* (ass Damien Fleury et Sébastien Bisaillon) ; 19:25 Damien Fleury (ass Sébastien Bisaillon et Pierre Crinon) ; 21:14 Flavian Dair* (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 30:04 Peter Valier (ass Jere Rouhiainen) ; 31:02 Adel Koudri (ass Julien Munoz et Peter Valier) ; 47:23 Peter Valier (ass Adel Koudri et Julien Munoz) ; 55:13 Julien Munoz (ass Peter Valier et Pierre Crinon) Pénalités 6 minutes contre Bordeaux 16 minutes dont 10 au banc contre Grenoble Absents Bordeaux : Alexandre Mulle (saison terminée) – Austin Fyten (blessé) – Maxime Legault (blessé) – Gaétan Richard

Absents Grenoble : Jakub Stepanek – Janne Jalasvaara (blessé) –

Christophe Tartari (blessé) – Aurélien Dair – Dylan Fabre (blessé) –

Markus Poukkula – Malo Ville (blessé)





1ère période



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Raphaël Garnier (Grenoble)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Joel Champagne (Grenoble)



Les visiteurs remportent le premier face-off de la partie et s'élancent immédiatement dans la zone bordelaise avec une première situation offensive pour Flavian Dair qui ne donne rien (0'44). Clément Fouquerel effectue son premier arrêt du match avec la mitaine sur un tir de Sébastien Bisaillon à la ligne bleue (1'18). La bonne entame de rencontre des Brûleurs de Loups se confirme à nouveau par des nouvelles occasions dangereuses de Peter Valier et Maxim Lamarche (2'06). L'équipe grenobloise installe rapidement son jeu offensif et se montre très dangereuse, telle que nous la connaissons par la qualité et la profondeur de son effectif.

Les attaques des visiteurs, très régulières, provoquent systématiquement un immense danger sur les lignes défensives et le gardien des Boxers. Six minutes après le coup d'envoi, les efforts offensifs des joueurs de Jyrki Aho payent une première fois : Damien Fleury, décalé côté gauche trouve dans l'axe Flavian Dair, dont la déviation face à la cage finit sa course dans le coin droit du but (0-1 à 6'46).



Photographe : Johanna Lawrence (Archives) Dans la minute qui suit, les Boxers tentent de réagir avec une bonne occasion de Jules Boscq, positionné en haut de la zone grenobloise, Raphaël Garnier repousse ce tir sans difficultés (7'52). Le match augmente en intensité, ce qui ne ralentit pas le rythme imposé par les visiteurs, bien au contraire. Matias Bachelet accélère sur le côté gauche avant de décocher un tir parfaitement bloqué par Clément Fouquerel (8'12). Il faut à présent attendre les dernières minutes de ce tiers-temps pour voir de nouvelles occasions réelles en faveur des Loups. Jani Tuppurainen tente d'offrir une déviation de but à Joel Champagne mais celle-ci passe quelques centimètres à droite (16'14).

Déjà dominés dans la plupart des secteurs de jeu au cours de ce premier acte, les Boxers montrent des difficultés pour réagir et ne parviennent pas à trouver de solutions offensivement pour enchaîner les phases d'attaque. Clément Fouquerel s'interpose ensuite sur un tir de Julien Baylacq (18'13). Pourtant, dans les ultimes secondes, Sébastien Bisaillon récupère un bon palet et lance Damien Fleury. Le meilleur buteur grenoblois s'échappe sur la droite et finit le travail en trompant le gardien bordelais sur un tir parfaitement placé (0-2 à 19'25).



À la fin de ce premier tiers-temps, les Brûleurs de Loups possèdent deux buts d'avance en ayant réellement dominé leur adversaire.



Tirs BORDEAUX 6 GRENOBLE 12



2ème période



Le deuxième tiers-temps de la même manière que le précédent : face-off remporté par les visiteurs. Alors que la partie a repris depuis un peu plus d'une minute, les Loups ajoutent un troisième but. Nous retrouvons aux commandes de cette action Nicolas Deschamps et Damien Fleury. Le palet arrive dans la crosse de Flavian Dair et ce dernier ne manque pas l'occasion d'inscrire son deuxième but personnel de la soirée sur un tir face à la cage trop difficile à bloquer pour Clément Fouquerel (0-3 à 21'14).



Dans les instants qui suivent cette troisième réalisation grenobloise, les Boxers vont progressivement durant cette période, retrouver leur jeu et montrer de réelles intentions offensives, ce qui n'était pas le cas au cours du tiers précédent. Marc-André Lévesque, servi près de la cage, trouve le petit filet juste à gauche du poteau (22'30). Raphaël Garnier repousse ensuite à l'aide de sa jambière le tir puissant d'Alex Wideman (24'26).

Si les Boxers commencent à se remettre dans la partie, les visiteurs, de leur côté, continuent de défendre parfaitement et n'hésitent pas à remettre un coup d'accélérateur en attaque lorsque cela est possible. Jules Boscq, dans sa zone de jeu, récupère le palet au devant d'un joueur grenoblois qui trébuche devant lui, et envoie une longue passe en direction de la zone adverse. Maxime Moisand prend de vitesse son adversaire, s'empare du palet et décoche un tir d'une grande précision, finalement mal contrôlé par le gardien grenoblois qui ne peut que regarder la rondelle pénétrer dans sa cage (1-3 à 27'27).



Photographe : Johanna Lawrence (Archives) Les Boxers réduisent donc le score et termineront cette deuxième période mieux qu'ils ne l'avaient entamée. Après une nouvelle occasion de Vince Tartari, Sacha Treille et Kyle Hardy échouent à leur tour devant Clément Fouquerel (28'49). Mais avant que la fin de période ne tourne à l'avantage des bordelais, les visiteurs vont trouver le temps de reprendre leurs distances au tableau d'affichage. En effet, à la mi-match, Sacha Treille trouve Peter Valier tout près de la cage. L'ancien attaquant des Boxers ajoute un quatrième but face à son ancien gardien Clément Fouquerel (1-4 à 30'04).



Presque une minute plus tard, les Loups font un double break au score. Peter Valier et Julien Munoz font évoluer cette phase offensive sur les deux côtés de la glace avant que celle-ci ne s'achève avec un tir dans le coin gauche d'Adel Koudri (1-5 à 31'02).



La bonne réaction des Boxers jusqu'à la fin de ce tiers-temps intervient à partir de ce moment-là. Les joueurs d'Olivier Dimet se créent davantage de situations offensives et il leur faut attendre trois minutes pour parvenir à réduire le score à nouveau. Servi par Kevin Spinozzi, Alex Wideman, depuis le côté droit, s'avance vers la cage et trouve la lucarne d'un lancer qui combine puissance et précision (2-5 à 34'04). Moins de deux minutes avant la pause, Loik Poudrier effectue une bonne passe en direction de Robin Lamboley en haut de la zone d'attaque. Le numéro 29 bordelais trouve les filets par un tir qui ne laisse aucune chance à Raphaël Garnier (3-5 à 38'36).



La fin de période très intéressante des Boxers fait comprendre aux visiteurs que ce match n'est pas encore terminé.



Tirs BORDEAUX 8 GRENOBLE 14



3ème période



Les visiteurs remportent les trois face-off d'engagement. Comme lors des deux précédents, ce dernoer tiers-temps démarre par un temps offensif grenoblois. La première grosse occasion des visiteurs, toujours crédités d'une avance de deux buts, est un face à face Nicolas Deschamps – Clément Fouquerel finalement remporté par le gardien bordelais (42'29). Offensivement, depuis la fin du tiers précédent, les Boxers parviennent à trouver plus d'opportunités offensives mais il manque encore la réussite dans la finition pour pouvoir refaire le retard en totalité.

Les bonnes intentions bordelaises sont d'ailleurs confirmées avant l'entrée dans le dernier quart-d'heure par des nouveaux tirs de Robin Lamboley et Loik Poudrier. Tout en permettant par moments aux Boxers d'obtenir des occasions devant leur cage, les visiteurs continuent d'être vigilants et bien organisés défensivement, avant de retrouver le chemin des filets bordelais. Lancé sur le côté gauche par Adel Koudri, Peter Valier décoche un tir précis sous la barre sur lequel Clément Fouquerel ne peut rien (3-6 à 47'23).



Photographe : Johanna Lawrence (Archives) Les Boxers réagissent sur des occasions non concrétisées d'Alex Wideman (48'03) et Kevin Spinozzi (48'09). Durant ce dernier tiers-temps, les Boxers bénéficient de plusieurs situations de power-play du fait de l'indiscipline des Brûleurs de Loups, confirmée par une charge (retenir la crosse) suivie d'une incorrection envers les officiels de Julien Baylacq, sanctionné de 2 + 2 minutes (48'39). Les Boxers, dans cette phase de supériorité numérique, obtiennent plusieurs occasions réelles de marquer, seule la réussite manque face à cette formation grenobloise, deuxième défense en infériorité numérique. Quelques minutes après la fin de ce power-play, les visiteurs vont ajouter un septième et dernier but, peut-être généreusement accordé. Après un tir de Peter Valier face à la cage, le palet, mal relancé par un défenseur bordelais, arrive sur la droite vers Julien Munoz. Celui-ci effectue une déviation avec le haut de sa crosse et glisse le palet dans le but (3-7 à 55'13). Une crosse haute pouvait cependant être sifflée sur cette action, il n'en sera rien.



Les dernières occasions grenobloises signées Joel Champagne (poteau) ou Jere Rouhiainen (légèrement à droite) ne feront pas évoluer davantage le score d'un match finalement remporté par des Brûleurs de Loups, dominateurs pendant les 60 minutes.



Tirs BORDEAUX 6 GRENOBLE 10





Prochaines rencontres

Cergy / Bordeaux (27/02 à 15h)

Anglet / Grenoble (23/02 à 20h30)



Gardiens

Clément Fouquerel : 29 arrêts (60'00)

Raphaël Garnier : 17 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

GRENOBLE : 21 Peter Valier



BORDEAUX : 13 Julien Guillaume (1ère)

29 Robin Lamboley (2ème)

77 Marc-André Lévesque (3ème)

