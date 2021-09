Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Grenoble vs Amiens 10 - 0 (3-0 2-0 5-0) Le 24/09/2021 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Amiens ] Dix de suite ! L’heure de la reprise a sonné pour la Ligue Magnus. Et c’est avec du public que le jeu reprend. Une enceinte de Pôle Sud presque pleine avec plus de 3 200 spectateurs. Grenoble dispute son premier match de championnat tandis qu’Amiens a déjà joué sa première journée mardi avec une défaite à domicile 3 à 5 contre Angers. A noter, le premier match de la nouvelle recrue de Grenoble Malo Ville qui vient de Chamonix. Son grand frère Gabin Ville était lui aussi passé par le club, tout comme son père Christophe Ville, une affaire de famille. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 24/09/2021 à 23:23 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3228 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Ernecq assistés de MM. Constantineau et Ugolini Buts :

Grenoble : 03.16 Sacha Treille ; 05.00 Christophe Tartari (ass Peter Valier et Maxime Corvez) ; 05.16 Dylan Fabre (ass Christophe Tartari et Peter Valier) ; 2308 Flavian Dair* (ass Jere Rouhiainen et Damien Fleury) ; 26.12 Flavian Dair* (ass Peter Valier et Damien Fleury) ; 43.46 Sacha Treille (ass Sébastien Bisaillon et Nicolas Deschamps) ; 46.32 Damien Fleury (ass Markus Poukkula) ; 47.43 Sacha Treille (ass Markus Poukkula et Dylan Fabre) ; 54.34 Damien Fleury (ass Sébastien Bisaillon et Jere Rouhiainen) ; 54.59 Janne Jalasvaara (ass Peter Valier et Adel Koudri)

Amiens : Pénalités 20 minutes dont 10 à Treille contre Grenoble 16 minutes contre Amiens



Grenoble débute fort ce championnat de France 2021-2022. Grenoble obtient rapidement un pénalty sur un palet gelé par un défenseur amiénois sur la ligne de but. Sacha Treille se charge de tirer ce pénalty, il prend de la vitesse et réalise un tir rapide du poignet pour battre Lucas Savoye (1-0 3’16).

photo: Jean-Christophe Salomé

Moins de deux minutes après ce premier but, Valier sert parfaitement Tartari en retrait. Le défenseur grenoblois prend un lancer puissant et trompe Savoye (2-0 5’00). Seize secondes plus tard, Grenoble porte le coup de grâce avec un nouveau but de Dylan Fabre (3-0 5’16).



Anthony Mortas prend le temps mort qui s’impose (5’16). Les grenoblois ont été ultra réalistes devant la cage d’Amiens en concrétisant toutes leurs actions en buts.



Pearce se met à la faute en zone offensive amiénoise suite à un léger brassage devant la cage de Stepanek (6’07) puis un nouveau retenir (8’24) permet encore aux BDL de jouer en supériorité. Champagne n’est pas loin d’enfoncer le clou face à son ancienne équipe (9’).



Amiens cherche une nouvelle respiration et essaye tant bien que mal de porter le danger devant la cage de Stepanek qui passe une soirée plus que tranquille.



Une double pénalité contre S.Treille (2+2+10m) pour charge contre la bande permet à Amiens de souffler un peu. Plagnat prend un lancer de loin, dévié de la jambière par Stepanek (16’15). Plagnat remet ça une minute après et Stepanek sort un gros arrêt alors que l’amiénois était en bonne position de shoot.

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble reprend sur la même allure le second tiers avec un quatrième but de Flavian Dair, son premier but en Magnus (4-0 23’08) puis trois minutes plus tard avec son second but en Magnus sur une reprise de volée qui trompe Savoye, qui reste sans voix (5-0 26’12). Savoye réalise quand même quelques précieux arrêts devant Tartari et devant Valier (35’00).



La défaite se profile pour les Gothiques. On voit mal comment les amiénois peuvent renverser la tendance tant ce match est à sens unique.



Le troisième tiers confirme cette impression avec le sixième but grenoblois inscrit par Sacha Treille d’un tir sur réception (6-0 43’46) puis par Damien Fleury (7-0 46’32). La soirée commence à être longue pour Savoye qui en veut à sa défense !



Grenoble enchaine les buts ! Treille combine avec Poukkula et vient battre de près Savoye en supériorité numérique (8-0 47’43). A dix minutes de la fin, le coach fait entrer son jeune second portier Mathias Petit de tout juste 17 ans (50’). Il ne résistera même pas cinq minutes. Fleury, bien servi par Bisaillon, trouve le haut du filet (9-0 54’34). Suivi dans la foulée par Jalasvaara d’un lancer de loin, avec du trafic devant le gardien (10-0 54’59).



A trois minutes du terme, un mauvais geste de Pearce sur Champagne offre une nouvelle supériorité pour Grenoble (56’54) mais on restera là malgré encore plusieurs occasions grenobloises.



Soirée parfaite pour les grenoblois ! Une longue succession de buts : 3 pour Treille, 2 pour F.Dair et Fleury. Amiens aura souffert durant toute la rencontre. Stepanek s’offre un premier blanchissage en Ligue Magnus.

[image=4 © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur