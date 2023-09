Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Grenoble vs Nice 5 - 0 (1-0 2-0 2-0) Le 12/09/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Nice ] Grenoble se reprend à domicile ! Les BDL faisaient leur rentrée des classes à Pole Sud. Un retour attendu après une première défaite déjà concédée sur la glace de Cergy alors que les BDL menaient 0-3 avant de finalement s’incliner 4-3. Les grenoblois devaient donc réagir. Nice, qui a aussi perdu d’un but son premier match de la saison contre Amiens, était l’adversaire du soir. A noter que les BDL fêtent cette saison les 60 ans du club et ont mis à l’honneur certains anciennes gloires. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 13/09/2023 à 18:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3503 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Sciolari assistés de MM. Biot et Constantineau Buts :

Grenoble : 17.03 Aurelien Dair (ass Maxim Lamarche et Alexandre Lavoie) ; 27.55 Alexandre Lavoie (ass Kyle Hardy et Flavian Dair) ; 33.06 Sacha Treille (ass Maxim Lamarche et Aurelien Dair) ; 46.42 Alexandre Lavoie (ass Aurelien Dair et Flavian Dair) ; 50.42 Adel Koudri (ass Kyle Hardy et Maxim Lamarche)

Nice : Pénalités 6 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Nice



photo: Jean-Christophe Salomé Le premier tiers n’est pas des plus emballants. L’occasion de se rappeler aux bons souvenirs d’une cage côté visiteur qui ne tient toujours pas dans la glace ou une musique d’ambiance toujours beaucoup trop forte pour nos petites oreilles. Certaines choses ne changent pas même après plusieurs mois de coupures…

Le premier BDL à se montrer à son avantage (et tout au long de la rencontre d’ailleurs) est Koudri. Il tente sa chance sur Bespalov. L’ancien gardien russe de KHL repousse de l’épaule (1’15). Il faudra être plus agressif devant la cage pour battre le nouveau rempart des sudistes. Une belle trouvaille qui devrait apporter beaucoup à son équipe.



Une double supériorité grenobloise permet à A.Dair de prendre le lead et te tenter sa chance avec un slap puissant de l’arrière (12’).



Nice répond timidement par Belisle sur un lancer vicieux qui ne surprend pas Stepanek (15’30).

A.Dair profite d’un nouveau power play pour se signaler. Sa reprise au second poteau n’est pas loin de faire mouche (17’). Douze secondes plus tard, A.Dair trouvera cette fois ci le chemin du but sur un lancer puissant et précis (1-0 17’03).



Grenoble a globalement maitrisé son sujet et mène logiquement d’un but. Nice a été bien en place défensivement mais offensivement très limité. Le premier shoot étant intervenu après sept minutes de jeu.



Engagements : 15/10 Grenoble

Tirs : 16/5 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Les isérois vont mettre un peu plus d’intensité dans le jeu dans le second vingt.



Un but sera logiquement refusé à Grenoble avant que Farnier puis Bachelet se montrent à leur avantage (27’).



C’est finalement Kyle Hardy qui va mettre le feu dans la défense niçoise. Lavoie suit bien l’affaire et termine le travail (2-0 27’55).



Nice commence à se mettre de plus en plus à la faute et il n’en fallait pas autant pour que Grenoble en profite et mette fin au petit suspense de la rencontre.



Sacha Treille fait parler le physique dans le slot et profite du rebond suite à un slap initial de Lamarche (3-0 33’06).



Tirs : 15/4 Grenoble

Engagements : 9/7 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le dernier tiers ne verra pas de changement dans le déroulé de la rencontre. Lavoie (4-0 46’12) avec des assistances des frères Dair puis Koudri (5-0 50’42) parachèveront le succès logique et sans surprise des BDL contre une équipe de Nice limité notamment offensivement mais qui n’a pas coulé non plus malgré une issue certaine en leur défaveur.



Engagements : 13/9 Nice

Tirs : 9/7



Grenoble, devant son public, a livré un match sérieux et a logiquement fini par l’emporter. Bespalov aura bien limité la casse mais l’écart de niveau entre les deux équipes est conséquent. Tandis que Grenoble visera une fois le titre, Nice devrait jouer pour la 8éme place avec peu de chances d’y parvenir si l’on en croit ce match.

Notons le bon début de saison d’Alexandre Lavoie avec déjà six points en deux rencontres, leader du pointage de Magnus.



Etoiles HH :

*** Lavoie

** Koudri

*A.Dair



