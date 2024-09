Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Grenoble vs Nice 3 - 2 (1-0 1-2 0-0 1-0) Après prolongation Le 17/09/2024 Grenoble [ Grenoble ] [ Nice ] Grenoble a besoin de la prolongation contre Nice Les grenoblois retrouvent leur patinoire Pole Sud et leurs supporters pour une nouvelle saison qu’ils espèrent meilleure que la précédente. Pour ce faire, le groupe a été renouvelé, avec plusieurs ex-rouennais, un nouveau coach et plusieurs joueurs étrangers en défense. L’adversaire du soir Nice est lui encore plus renouvelé, avec toujours comme ambition de jouer les play-offs en Mars prochain. Let’s go !!! Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 18/09/2024 à 10:39 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3415 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Ernecq assistés de Mme Cheyroux et de M. Ugolini Buts :

Grenoble : 02.07 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Damien Fleury) ; 23.43 Théo Gueurif (ass Kyle Hardy et Alexis Binner) ; 63.05 Matias Bachelet (ass Alexis Binner et Théo Gueurif)

Nice : ; 28.39 Nicolas Ruel (ass Taavi Tiala) ; 39.49 Marek Sloboda (ass Teemu Loizeau) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Nice L’entame est grenobloise avec une première pénalité contre le niçois Nicolas Ruel (0’47). Le power play se met en place et Deschamps est le premier à trouver l’ex-grenoblois Raphael Garnier sur son chemin (1’07).

L’action suivante est cependant la bonne avec Damien Fleury qui sert en retraite François Beauchemin qui ne se fait pas prier et envoie un missile sous la barre transversale, imparable (1-0 2’07).



Nice se fait une frayeur avec Sutor qui reste au sol après un contact avec un défenseur grenoblois. Le niçois est touché au genou mais il pourra reprendre sa place dans l’alignement. Aucune pénalité n’est appelé sur le coup malgré les protestations des niçois.



Les pénalités contre Boivin puis Guerif ne permettent pas de voir l’offensif niçoise à l’action. Pintaric passe une première partie de soirée très tranquille.



Grenoble pense inscrire un second but en fin de tiers mais le but est logiquement refusé car la cage de Garnier avait bougé (18’).



Dans la foulée, Boivin rate une cage grande ouverte. Son tir sur réception passe au dessus du cadre (18’30).



Tirs : 13/6 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

A la reprise, Guerif surprend Garnier d’un lancer poteau rentrant (2-0 23’43). Grenoble a le match en main mais va progressivement s’endormir et Nice, en étant diablement efficace devant la cage de Pintaric, va revenir dans cette partie.



C’est d’abord Nicolas Ruel qui va profiter d’un excellent travail de Taavi Tiala pour reprendre victorieusement le rebond laissé (2-1 28’39). Un but contre le cours du jeu.



Le duo Tiala-Broutin n’est pas loin de l’égalisation sur un deux contre un rondement mené (34’).



Mais c’est finalement alors que Nice était en infériorité que le top scoreur Marek Sloboda qui va partie en break et ajuster Pintaric du revers (2-2 39’49). A onze secondes de la sirène...



Tirs : 12/10 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le troisième tiers est pauvre en occasions de buts. Les arbitres ne sifflent plus rien.



Tirs : 12/8 Grenoble



En prolongation, il faut un bon jeu entre Binner et Bachelet pour donner un gagnant à cette partie (3-2 63’05).



Tirs : 1/1



Grenoble pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 mais Nice a endormi son adversaire et est revenu au score à la fin du deuxième, juste avant la sirène sur un but en infériorité... Nice a profité du bon match de son gardien pour rester dans la partie malgré une domination grenobloise (38/25 en total tirs sur la rencontre). Grenoble devra être plus efficace devant le but dans les prochains matchs pour se mettre à l’abri et éviter les fins de matchs difficiles. photo: Jean-Christophe Salomé

photo: Jean-Christophe Salomé

Retour Réactions sur l'article ALEX6 a écrit le 18/09/2024 à 11:12 L'effectif grenoblois cette année est très impressionnant.







