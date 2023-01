Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 30ème journée : Cergy-Pontoise vs Grenoble 1 - 6 (1-1 0-3 0-2) Le 10/01/2023 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Grenoble ] Grenoble continue sur sa lancée Les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient les Brûleurs de loups de Grenoble pour le compte de la 30ème journée du championnat de France élite de hockey sur glace. L’insatiable leader, fort de sa série en cours de 13 victoires consécutives, se déplaçant chez le 6ème en convalescence après 2 mois compliqués, sur le papier l’affiche s’annonçait déséquilibrée. Sur la glace, le miracle n’a duré que le temps du premier tiers. Les isérois remportèrent une victoire sans appel (1-6) notamment acquise après un très solide tiers médian. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 13/01/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1826 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Dehaen assistés de MM. Debuche et Fauvel Buts :

Cergy-Pontoise : 07.19 Théo Gueurif (ass Anthony Rinaldi et Robert Baillargeon)

Grenoble : ; 17.01 Flavian Dair (ass Damien Fleury et Adel Koudri) ; 21.32 Flavian Dair (ass Dylan Fabre) ; 30.24 Nicolas Deschamps (ass Dylan Fabre et Markus Poukkula) ; 32.09 Sacha Treille (ass Aurelien Dair et Kyle Hardy) ; 44.46 Aurelien Dair (ass Sacha Treille) ; 58.59 Damien Fleury (ass Dylan Fabre et Adel Koudri) Pénalités 16 minutes contre Cergy-Pontoise 6 minutes contre Grenoble



Les Jokers scorent en premier mais sont logiquement rejoints



Le premier gardien à devoir s’employer lors des premières minutes de jeu est Sebastian Ylönen, le goalie cergypontain. En effet, sans surprise, les grenoblois affichent, en solides leaders, leur ambition du soir : la quête d’une 14ème victoire de rang en saison régulière. La machine iséroise est bien rodée et Sacha Treille, Damien Fleury, Dylan Fabre ou Aurélien Dair, entre autres, se mettent rapidement en évidence. Les possessions offensives se succèdent sur le camp des Jokers.

Les pensionnaires de l’Aren’ice, ne sont pourtant pas débordés, au contraire. Bien décidés à ne pas jouer les victimes expiatoires, ils sont en place et défendent avec abnégation et solidarité tout en se projetant très rapidement en contre à la moindre occasion, même si les Brûleurs de Loups sont plutôt avares et n’en laissent pas beaucoup. Anthony Rinaldi et Théo Gueurif combinent bien et sont ceux qui exploitent le mieux les miettes laissées par les grenoblois. Après une première situation faisant office d’avertissement sans frais pour les isérois, ils en sont finalement récompensés en concluant magistralement un contre fulgurant. Robert Baillargeon, sur la droite en zone neutre, déborde et trouve Rinaldi dans le cercle d’engagement qui, avec beaucoup de lucidité, prolonge à Gueurif sur la gauche lequel ne laisse aucune chance à Jakub Stepanek (1-0, 07.19). En offrant l’ouverture du score aux siens, le jeune attaquant cergypontain inscrit son 3ème but de la saison.



Photographe : © Bruno Gouvazé Alors qu’ils contrôlaient plutôt bien le match les Bruleurs de loups se sont fait surprendre, mais reprennent immédiatement leur travail de sape. Ylönen et sa défense ne chôment pas. Pourtant, sur une nouvelle banderille francilienne, ce sont les grenoblois qui concèdent la première infériorité numérique suite à une faute de Treille. Heureusement pour eux, la boite défensive des visiteurs est hermétique et Nicolas Deschamps se procure même une occasion d’égaliser sur un départ dans le dos de la défense verte. Les Jokers ne bonifient donc pas leur powerplay et sont ensuite un peu moins présent face à la puissance grenobloise. Assez logiquement ils sont rejoints à 3 minutes de la pause. Sur une remontée de palet par la droite, Adel Koudri traverse une défense verte, un peu attentiste sur le coup, puis se recentre pour servir Fleury qui fait feu et oblige Ylönen à repousser, Flavian Dair libre de marquage exploitant le rebond au nez et à la barbe du gardien (1-1, 17.01). Egalisation globalement méritée pour des grenoblois crédités de 14 tirs au cours de la période contre 9 pour les cergypontains.



Grenoble passe la surmultipliée



Le siège isérois de la zone défensive de Cergy-Pontoise s’installe à nouveau dès l’entame de la période. Plus rapides et puissants, les visiteurs donnent un premier coup d’accélérateur. Assez rapidement ils obtiennent leur première supériorité numérique après que Raphaël Faure ait accroché Treille, auteur d’une belle échappée. Le défenseur vert n’aura pas le temps de souffler en prison car il n’y reste que 7 secondes. Suite à l’engagement, les Brûleurs de loups font circuler le puck et Koudri met Fabre en position de tir ce dont il ne se prive pas, ce qui profite encore à Flavian Dair très présent et autoritaire sur le rebond laissé par le gardien (1-2, 21.30). Les Jokers sont menés et ont désormais moins de fulgurances sur leur contre.



Photographe : © Bruno Gouvazé La résistance continue néanmoins mais les vagues iséroises sont de plus en plus usantes pour la défensive francilienne. A la mi tiers, cette dernière fini par prendre la foudre. Markus Poukkula, très actif ce soir, sert Fabre qui s’engouffre dans la défense, la traverse et l’aspire avant de servir en retrait Deschamps qui a le temps d’ajuster Ylönen (1-3, 30.24). Grenoble a fait le break et Cergy-Pontoise est aux abois.



Moins d’une minute plus tard, Louis Petit est sanctionné pour un slashing. Lui non plus ne purgera pas l’intégralité de sa punition. Sur une phase où la rondelle tourne autour de la boite verte, Aurélien Dair décale Kyle Hardy dans l’axe qui lâche un missile lequel, non cadré, rebondit sur la balustrade avant de revenir près du poteau droit du gardien où rodait Treille pour finir le travail en bataillant le disque (1-4, 32.09). Pas vernis sur le coup, les Jokers encaissent un nouveau but, encore sur un rebond gagné au forceps pour les isérois.



Jonathan Paredes, le coach francilien, prend immédiatement un temps mort et, conforté par son gardien qui conteste le but, demande la vérification vidéo. Hélas pour Cergy-Pontoise, les officiels confirment le but et Pierre-Charles Hordelalay doit s’acquitter du coup des 2 minutes de prison pour retard de jeu. Cette fois la boite verte neutralise les unités spéciales iséroises malgré un tir sur le poteau.

Les Jokers se battent comme des beaux diables et finissent le tiers à l’arrachée puisque à 5 minutes de la pause Vincent Melin est lui aussi sanctionné pour cinglage avant d’être rejoint en prison une minute plus tard par Aurélien Dorey appelé lui pour une charge avec la crosse. Quoi qu’il en soit, les cergypontains font front et accueillent avec soulagement le retentissement de la sirène qui clôture une période où ils n’auront pu cadrer que 7 tirs contre 19 pour leurs visiteurs.



Grenoble relâche la pression mais enfonce le clou.



Forts de leur avance, les isérois renouvellent leur prestation en début de tiers face à des Jokers qu’ils privent de palet. Les franciliens se battent mais semblent émoussés et donnent l’impression de plus se débarrasser du puck de d’être en capacité de placer les banderilles comme lors du premier tiers.

Le pressing haut des Brûleurs de loups paie à l’approche de la 5ème minute de jeu dans la période. Treille contrarie la relance de Dorey et lui vole le palet avant de délivrer un caviar à Aurélien Dair qui trompe facilement le gardien (1-5, 44.46). L’addition devient lourde pour les Jokers qui ont pourtant quelques sursauts pour revenir à la marque. Cependant le match perd un peu d’intensité et les fautes s’enchaînent.



Photographe : © Bruno Gouvazé A 12 minutes du terme, Pascal Alexandre va en prison pour Grenoble mais une minute plus tard c’est Antti Kauppila pour Cergy qui l’imite. Une occasion manquée pour les franciliens de disposer de l’intégralité de la supériorité numérique. Ils parviennent au moins à neutraliser les Grenoblois lorsque ces derniers ont l’avantage numérique après le retour au jeu de Alexandre.

Loïc Farnier se démène encore et toujours à la pointe de l’attaque cergypontaine pour parvenir à réduire l’écart mais Stepanek reste impérial sur les quelques interventions qui lui reviennent.

Les franciliens donnent tout dans le dernier powerplay qu’ils obtiennent à moins de 5 minutes de la fin du match mais le portier isérois ne laisse pas de rebonds exploitables. Une fois la pénalité tuée, les Brûleurs de loups obtiennent à leur tour une nouvelle supériorité numérique sur une faute offensive de Thomas Suire. Nouvelle conséquence pour son équipe, les isérois bonifient encore une fois cette configuration de jeu. Koudri travaille sur la gauche avant de permettre à Fabre de ressortir le disque plein axe pour Fleury lequel exécute Ylönen d’un one-timer en pleine lucarne (1-6, 58.59).



La sale soirée du portier vert ne s’arrête malheureusement pas là puisque peu après il est sanctionné pour incorrection, le jeune Tomas Pardo assurant à sa place la substitution sur le banc des pénalités, et surtout, il se blesse à une poignée de secondes de la sirène finale. Il s’écroule lors de sa prise d’appui sur un dégagement, visiblement touché à la jambe gauche. Son back up, Antoine Gilbert doit le suppléer pour le temps résiduel et réalise l’arrêt sur l’ultime tentative grenobloise.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Une nette victoire pour les isérois au terme d’un match qu’ils ont dominé de bout en bout. Lors de la confrontation précédente ils avaient aussi empoché les 3 points mais les Jokers avaient pu revenir mourir à un but d’écart. Là pas de suspense, ils ont déroulé et poursuivent leur impressionnante série d’invincibilité. Pour les Jokers la défaite est logique mais ils ne se sont pas effondrés même s’ils n’ont pas pu conserver un niveau constant d’intensité et de justesse de jeu durant l’intégralité de la rencontre. Ils ont juste payé cash quelques erreurs et l’indiscipline. Plus que la défaite la mauvaise nouvelle pour eux est la sortie sur une jambe de leur gardien numéro un.



La suite des festivités de la semaine pour les 2 protagonistes : côté Jokers, un déplacement à haut risque chez les Rapaces de Gap vendredi avant la réception dimanche des Pionniers de Chamonix en pleine bourre.

Du côté des Bruleurs de loups, réception du Hormadi d’Anglet vendredi (un match qui sent la revanche, les basques étant les derniers à avoir fait chuter les isérois qui voudront laver l’affront) avant un déplacement chez les Boxers de Bordeaux.





Meilleurs joueurs du match :

Flavian Dair pour les Brûleurs de loups

Théo Gueurif pour Les Jokers

Meilleurs joueurs du match :







