Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 30ème journée : Chamonix vs Grenoble 6 - 3 (2-1 3-0 1-2) Le 30/12/2019 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Grenoble ] Les Pionniers ont éteint les Brûleurs de Loups Après deux victoires consécutives face à Anglet et Bordeaux, les Pionniers accueillaient cette fois-ci un cador du championnat ; les Brûleurs de Loups de Grenoble. Troisième opposition cette saison pour les deux formations, les deux précédentes rencontres avaient été remportées par le leader, par des scores sans appel, 6-0, 6-3. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 31/12/2019 à 19:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2000 spectateurs Arbitres : MM. Driff et Cregut assistés de MM. Margry et Icard Buts :

Chamonix : ; 11.21 Benjamin Lagarde ; 12.36 Malo Ville (ass Samuel Salonen et Joonas Sammalmaa) ; 22.24 Joonas Sammalmaa (ass Numa Besson et Benjamin Lagarde) ; 31.10 Joonas Sammalmaa ; 38.35 Loïc Coulaud (ass Joonas Sammalmaa et Fredrik Widen) ; 52.33 Johan Eriksson (ass Mathieu Briand et Benjamin Lagarde)

Grenoble : 04.17 Patrick McEachen (ass Joël Champagne et Yann Sauve) ; 43.25 Damien Fleury (ass Patrick McEachen et Yann Sauve) ; 46.15 Alex Aleardi (ass Sébastien Bisaillon et Joël Champagne) Pénalités 32 minutes dont 10 à Ville contre Chamonix 40 minutes dont 10 à Champagne contre Grenoble



1er tiers étonnant



Les Pionniers débutent la rencontre la fleur au fusil, sans complexes, et cela se ressent sur leurs premières incursions en zone offensive. Christophe Tartari s’offre le tir le plus dangereux de ce début de match, dévié par le bouclier de Richard Sabol. S’en suivra un missile de Mceachen, sur lequel, le portier chamoniard n’y pourra rien, Grenoble ouvre la marque, 0-1 4’17.

Yoann Coppel



Les visiteurs ne font pas dans la demi-mesure, leur vitesse d’exécution fait systématiquement trembler la défense chamoniarde. Ils insistent et bombardent la cage de Sabol, ce dernier plonge pour parer au but face à Aleardi qui, préparait une feinte.

Les Chamoniards s’en remettent aux individualités, Lagarde intercepte la rondelle dans sa zone et se projette rapidement en contre, esquive un défenseur avant de tromper Horak pour égaliser, 1-1 à 11’21.



Dans la foulée, Briand manque de justesse une déviation dans le slot, puis un power-play viendra convertir une occasion. Malo Ville enflamme Richard Bozon. Les Grenoblois ne parviennent pas à dégager le puck du slot, le natif chamoniard en profite pour le pousser au fond des filets et donner l’avantage aux siens, 2-1 à 12’36 [5-4].



Aleardi remue bien devant la cage chamoniarde, mais Sabol l’écœure d’abord en bloquant le palet puis en le déviant du bout de sa botte. Sur un raid solitaire, Fleury viendra à son tour se heurter au portier haut-savoyard, qui conserve l’avance d’un but pour les locaux en regagnant les vestiaires.





Tout réussit aux Pionniers



Les Brûleurs de Loups pensent rentrer de la meilleure des manières dans le second tiers, en égalisant. Il n’en sera rien ! Le quatuor arbitral refuse le but.

Les Pionniers retrouvent des couleurs, en revenant au complet sur la glace. Trois occasions se succèdent sans aboutir. Par la suite, ils résisteront avec brio à une infériorité, puis réitèreront l’exploit 2 minutes plus tard, grâce à une magnifique parade de Sabol face à Fleury.

Les Grenoblois imposent leur jeu au moyen de 3 power-play consécutifs, sans pour autant conclure. Ils s’en mordront les doigts ! Alors en infériorité, Sammalmaa intercepte la rondelle à la bleue et s’échappe en break pour sereinement prendre à revers Horak, 3-1 à 31’10 [4-5].



Alors qu’un grenoblois touchera les montants de Sabol, les Pionniers régalent leur public ! Numa Besson, sortit de prison et abandonné de tout marquage, reçoit une offrande de Benjamin Lagarde. Il entre en zone, patiente, pour transmettre à Sammalmaa qui ne tremble pas, 4-1 à 32’24.



Maxime Richier

Les Pionniers réalisent une rencontre incroyable à en écœurer les Grenoblois. Signe de mal-être chez le leader, un second surnombre est appelé à leur encontre. Cette erreur grenobloise, offre une double supériorité aux locaux. Coulaud en profite pour inscrire un 5e but en toute quiétude, 5-1 à 38’35 [5-4].



La formation de Saariskoski propose une soirée paradisiaque aux 2000 personnes venues remplir la patinoire, en menant 5 buts à 1 à la pause !





Interminable période



Aubaine pour les Pionniers qui, bénéficient d’une nouvelle double supériorité numérique au retour des vestiaires. Celle-ci mal négociée, Briand file à son tour sur le banc des prisons.

En sortant de prison, Mceachen offre un caviar à Fleury, qui fusille de près Sabol et réduit l’écart, 5-2 à 43’25.

Les Grenoblois ont à leur tour une occasion en or de combler leur retard, avec un 5 contre 3. Les visiteurs s’acharnent sur les cages chamoniardes mais tombent sur un Richard Sabol en très grande forme, à en juger ses arrêts réflexes.

Le quatuor arbitral est lui aussi en forme, distribuant des pénalités à tout va, et rendant le match interminable. Les Brûleurs de Loups en profitent, Alex Aleardi trouvant enfin la faille face au dernier rempart chamoniard, 5-3 à 46’15 [5-4].



Maxime Richier

L’ultime tiers ne se déroulera que quelques secondes à 5 contre 5, le jeu en devient faussé et les esprits commencent à s’échauffer.

Les locaux, en supériorité seront plus efficaces que leurs adversaires, qui rompent à nouveau la défense avec un 6e but, par l’intermédiaire d’Eriksson, 6-3 à 52’33.



Dans ce tiers prolongé, Kyle Hardy obtiendra un tir de pénalité, qu’il ne parviendra pas à transformer.

Les Grenoblois perdent leurs nerfs et les joueurs de manière générale s’agacent des 30 minutes de pénalité infligées par le quatuor arbitral, qui mettra fin à cette rencontre avant même que le buzzer ne retentisse !





Maxime Richier Le show Sabol en fin de rencontre

Solidaires du début à la fin, les Pionniers de Chamonix terminent l’année 2019 en beauté, s’imposant 6 buts à 3 face au leader grenoblois et enchaînant avec une 3e victoire en autant de match ! Galvanisés par une Arena comble, les Chamoniards ont su tenir tête sans complexes aux Brûleurs de Loups qui n’ont jamais su concrétiser leur temps forts, ni même imposer leur jeu tout au long de la rencontre. Les Pionniers devront débuter 2020 avec autant de cœur, dès ce vendredi à Gap. Les Grenoblois devront eux patienter jusqu’au 7 janvier afin d’accueillir Briançon.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo