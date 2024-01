Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 30ème journée : Grenoble vs Cergy-Pontoise 2 - 3 (1-2 0-0 1-1) Le 09/01/2024 Grenoble Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Les BDL sont ils malades ? Après avoir mis un terme à leur série de défaites samedi par une victoire 4-8 à Gap, Grenoble accueille ce soir Cergy qui enchaîne le bon (victoire face à Rouen) et le moins bon (défaite à Gap). La défense grenobloise est encore privée de ses cadres (Crinon, Lamarche, Onno et Racine) mais la nouvelle recrue russe Nikita Pivtsakin joue son premier match et les jeunes Toubhans-Besnier et Fertin la complète. Treille est également absent et laisse le capitanat à Fleury alors que seul Barber semble manquer à l'appel chez les Jokers. Grenoble Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 10/01/2024 à 08:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3487 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Bliek assistés de Mme Cheyroux et de M. Ugolini Buts :

Grenoble : 05.26 Alexandre Lavoie (ass Valentin Grossetete et Brent Aubin) ; 43.19 Damien Fleury (ass Timothé Quattrone)

Cergy-Pontoise : ; 08.04 Phileas Perrenoud (ass Emils Gegeris et Patrick Coulombe) ; 14.44 Gage Torrel (ass Aleksi Hamalainen et Louis Petit) ; 52.17 Louis Petit (ass Gage Torrel et Patrick Coulombe) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 2 minutes contre Cergy-Pontoise photo: Jean-Christophe Salomé La première ligne grenobloise se montre à son avantage dès les premières minutes avec des lancers de Fleury, Lyubimov ou encore Quattrone qui mettent de suite Ylonen dans le bain. Mais le jeu des locaux s’essouffle au fur et à mesure que Cergy monte en puissance. Lavoie ouvre cependant le score suite à une excellente remontée de palet de Grossetête [1-0 / 5’26’’]. Joie de courte durée car sur son premier jeu de puissance Cergy égalise par Perrenoud dont le palet semble dévié [1-1] 8’04’’]. Sur leur lancée les Jokers mettent Stepanek en difficulté sur 2 gros lancers et s’installent de plus en plus en zone offensive. La récompense arrive sur un joli 3 contre 1 sur lequel Stepanek ne peut rien, Torrel n’a plus qu’à scorer en cage ouverte [1-2 / 14’44’’]. Les visiteurs se frayent trop facilement un chemin dans les lignes grenobloises qui semblent perdues et dépassées. Sous l’impulsion du trio Deschamps-Fleury-Lyubimov, les seuls au niveau, Grenoble tente de revenir mais la conclusion n’y est pas et Cergy conserve logiquement son avance à la sirène.



photo: Jean-Christophe Salomé Le début de seconde période commence mal pour les locaux qui sont pénalisés, mais en infériorité A. Dair s’offre une occasion bloquée par Ylönen et permet cependant à Grenoble de faire tourner le chrono. Gorsanovs est pas loin d’aggraver l’avance des Jokers mais Stepanek imite son homologue. Farnier est proche de conclure un cafouillage devant la cage d'Ylönen en tout comme Grossetête un peu plus tard. Stepanek s’offre une double parade sur le lancé de la bleue de Melin et sauve le rebond repris par Hämäläinen. Cergy est beaucoup plus incisif que ses hôtes dans ses incursions en zone offensive et fait mieux circuler le palet, les lignes se trouvent bien. Gegeris cherche un peu trop Hardy et s’en va sur le banc des pénalité mais le jeu de puissance grenoblois est stérile. Cergy conserve son avantage dans ce tiers avec fort peu de lancers à la cage.



photo: Jean-Christophe Salomé Gegeris est proche de tromper Stepanek en début de 3e tiers alors que les grenoblois continuent d’arroser autour de la cage, ou tirent sur le gardien… trop facile pour l’international français. Il faut un exploit personnel de Fleury à travers les lignes adverses puis un joli dribble sur le portier pour égaliser [2-2 / 43’19’’]. Le match s’emballe un peu, Fleury est pénalisé, le jeu de puissance bien installé et Stepanek s’effondre sur un gros lancer de la bleue et met du temps à se relever. Pas déstabilisé par cet incident, il sauve ensuite par 3 fois son équipe alors que Grenoble est incapable de créer du danger devant la cage adverse. Finalement Petit, oublié par Rouhiainen devant son gardien, dévie le palet entre les jambières [2- 3 / 52’17’’]. Grenoble perd le fil du match, mais l’a t’il vraiment eu ? A nouveau pénalisés par 2 fois, les grenoblois tiennent avant un sursaut d’orgueil en fin de match et la sortie du gardien pendant plus de 2’. Le jeu à 6 contre 5 est installé mais la précision des tirs n’y est pas face à des Jokers bien organisés qui tiennent leur victoire.



Après 4 défaites lors de ses 5 derniers matches, Grenoble voit encore les 2 premières places s’éloigner, mais reste quand même sur une solide 3e marche. Un tel enchaînement de défaites (mais à un niveau européen) avait mené à l’éviction de l’entraîneur Aho, on constate malheureusement que ce n’est pas mieux depuis. Comment retrouver les BDL ? Comment insuffler une nouvelle énergie et ligne de conduite ? On ne peut pas se cacher derrière les blessures des défenseurs car c’est surtout à l’avant que le bas blesse. L’attaque, bien qu’au complet, ne semble pas en mesure de créer la différence et surtout les lignes ne se trouvent pas. Même si la première ligne semble mieux organisée, les autres ne tournent pas rond et il n’y a aucun sniper. Aubin reste loin du compte avec seulement 12 unités (1 but tous les 2 matches) l’an passé c’était 1 but par match de play-off ! Il faut vite trouver des solutions, les matches vont s’enchaîner avec Chamonix, Briançon, Angers et Amiens pour préparer la finale de Coupe De France où il serait mal vu de se faire surprendre Dunkerque, elle aussi 3e mais en D1.

