Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Chamonix vs Anglet 4 - 1 (2-1 1-0 1-0) Le 30/12/2024 Patinoire Richard Bozon - Chamonix [ Chamonix ] [ Anglet ] Chamonix s'impose devant Anglet ! Retour PHOTOS et VIDEO sur la 31ème journée du championnat français Elite , Ligue Magnus, de Hockey sur glace. Dans la lutte qui fait rage en fin de classement, les pionniers ont fait le job en s'imposant 4-1 face aux basques d'Anglet, une victoire qui leur permet de rejoindre, à égalité de point (35), Les Jokers de Cergy-Pontoise. Patinoire Richard Bozon - Chamonix, Hockey Hebdo © Maxime Richier / Magnus TV le 31/12/2024 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1900 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Cregut assistés de MM. Bergamelli et Margry Buts :

Chamonix : 02.10 Saku Kivinen (ass Stanislav Lopachuk et Jérémy Fortin) ; 16.14 Stanislav Lopachuk (ass Jesper Akerman et Jérémy Fortin) ; 39.10 Gabin Ville (ass Matt Tugnutt et Valentin Coffy) ; 58.25 Stanislav Lopachuk (ass Jérémy Fortin et Saku Kivinen)

Anglet : ; 06.41 Jamie Eyre (ass Craig Puffer et Fabien Kazarine) Pénalités 6 minutes contre Chamonix 6 minutes contre Anglet







