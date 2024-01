Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Gap vs Briançon 1 - 3 (0-2 0-0 1-1) Le 12/01/2024 Alp’Arena de Gap [ Gap ] [ Briançon ] Briançon remporte le derby des hautes Alpes Briançon solide défensivement dégoûte les Gapençais pour remporter un derby important dans la lutte pour le maintien. Les hommes de Marton Vas réalistes devant la cage font le plein de confiance avant la réception de l'ogre grenoblois dimanche. Alp’Arena de Gap, Hockey Hebdo Marc de La Porte des Vaux le 13/01/2024 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3042 spectateurs Arbitres : MM. Frossard et Scolari assistés de Gielly et Goncalves Buts :

Gap : ; 59.59 Tuomas Vartiainen

Briançon : 04.40 Robin Colomban (ass Hugo Deberge et Milan Horvath) ; 05.32 Sean Richards (ass Balint Horvath) ; 54.24 Milan Horvath (ass Quentin Fauchon et Eetu Mäki) Pénalités 10 minutes contre Gap 6 minutes contre Briançon



Photographe © Lily Rose (archives)

Les locaux durant les 5 premières minutes étouffent les visiteurs mais tombent sur un Jan Broz qui leur a tout fait. Mitaine, bouclier, le gardien tchèque brille et permet à son équipe de garder la tête hors de l’eau.

Sur la première occasion des visiteurs, Robin Colomban fait taire les 3042 supporters venus garnir les tribunes de la patinoire. Le meilleur pointeur des Diables rouges est servi par Hugo Derbege. Il met les gaz et se présente seul face à Samu Perhonen. La coqueluche briançonnaise ne laisse aucune chance au portier finlandais. (0-1 à 4:40).



Moins d’une minute après, Sean Richards s’échappe côté gauche et trompe le goalie des Rapaces en angle fermé. (0-2 à 5:40). Le break est fait.



La suite de ces 20 premières minutes est une démonstration de Jan Broz qui écoeure les attaquants gapençais.



Le show Jan Broz



L’intensité grimpe dans ce début de deuxième tiers. Les mises en échec sont appuyées et la première échauffourée du match intervient à la 23éme minute. Jules Gallet se chamaille devant sa cage avec Jordan Mugnier. Les deux joueurs écopent de 2 minutes de pénalité.



Photographe : © Laurent Robert (archives)

Le match est rythmé et Briançon se procure des occasions en contre. Les joueurs qui arborent leur tunique blanche résistent aux assauts des locaux et préservent leur avance de deux buts. Comme un symbole, Jan Broz s’interpose une nouvelle fois devant les attaquants gapençais à 1 minute de la fin du tiers.



Les 20 dernières minutes de ce match ressemblent aux 40 premières. Les joueurs d’Eric Blais tentent d’imposer un pressing intense sur la cage du portier tchèque pour recoller au score. Malgré un public qui répond encore présent à l’Alp’Arena, 12ème guichet fermé de la saison, Jan Broz est partout.



Photographe © Lily Rose (archives)

Le portier d’1m80 est même sauvé par ses montants. Et Milan Horvath tue les espoirs des locaux. Le défenseur hongrois inscrit le troisième but des visiteurs sur un des premiers jeux de puissance bien maîtrisé par son équipe. (0-3 à 54:24).



Thomas Vartiainenen sauve l’honneur pour les joueurs de Gap et empêche Jan Broz de faire un blanchissement qu’il l’aurait bien mérité. (1-3 à 59:59).



