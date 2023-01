Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Grenoble vs Anglet 8 - 3 (2-2 4-1 1-0) Le 13/01/2023 Grenoble [ Grenoble ] [ Anglet ] Et de 15 pour Grenoble ! Grenoble est toujours sur une impressionnante série de 14 victoires consécutives. La venue de l’équipe d’Anglet sur la glace de Pole Sud ne devait pas interrompre cette série sauf improbable surprise des Angloys qui se battent pour accrocher la 8éme place. Anglet reste cependant la dernière équipe à avoir fait tomber Grenoble. Grenoble peut compter sur une dernière recrue de choix en la personne du canadien Quinton Howden âgé de 30 ans et qui a été drafté NHL au premier tour en 2010. Le canadien a une belle carrière en AHL puis KHL avant de connaitre plus de difficultés depuis le Covid. Il reste sur 10 matchs en Elite finlandaise sans convaincre et sur une participation à la Coupe Spengler avec les suédois d’Orebro sans pouvoir décrocher un contrat. Il sera à Grenoble pour se relancer et aller chercher un titre. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 14/01/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Fabre assistés de MM. Douchy et Torribio Rousselin Buts :

Grenoble : ; 05.40 Nicolas Deschamps (ass Dylan Fabre et Markus Poukkula) ; 15.14 Joël Champagne (ass Sacha Treille et Aurelien Dair) ; 20.34 Damien Fleury (ass Adel Koudri) ; 30.33 Sacha Treille (ass Joël Champagne et Maxim Lamarche) ; 36.07 Damien Fleury (ass Quinton Howden et Maxim Lamarche) ; 37.04 Julien Munoz (ass Adel Koudri) ; 43.39 Markus Poukkula (ass Nicolas Deschamps) ; 59.11 Adel Koudri (ass Aurelien Dair et Julien Munoz)

Anglet : 05.27 Anton Vasilyev (ass Bptiste Manciot) ; 19.03 Victor Ranger (ass Matyas Zelingr et Nicolas Arrossamena) ; 23.11 Charles Schmitt (ass Anton Vasilyev et Olivier Dame-Malka) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Anglet



Anglet se présente sur la glace de Pole Sud avec son deuxième gardien Gaubert. Il tient bien le choc face à Deschamps puis Fabre coup sur coup (2’).



Les Basques répondent de suite par l’intermédiaire de Hugo Baron qui rate le cadre alors qu’il était seul plein axe face à Stepanek (2’40).



Anglet va finalement ouvrir le score par Vasilev qui du revers trouve le haut du filet de Stepanek (0-1 5’27). Malheureusement pour Anglet, Grenoble ne va pas mettre longtemps avant de répondre. Seulement treize secondes plus tard, Deschamps profite d’un mauvais dégagement de la défense basque pour ajuster Gaubert sur un caviar de Fabre (1-1 5’40).



Les deux équipes sont bien en place et produisent du jeu ce qui est agréable à regarder pour les spectateurs. Grenoble va prendre l’avantage grâce au bon travail du duo Treille Champagne (2-2 15’14).



Anglet va malgré tout être récompensé de son bon premier tiers avec une égalisation dans la dernière minute de jeu et alors que Grenoble revenait à égalité numérique. Victor Ranger est au rebond et trompe Stepanek (2-2 19’03).



Engagements : 9/7 Anglet

Tirs : 10/9 Anglet



Grenoble, un peu malmené dans le premier tiers, remet de suite les pendules à l’heure. Damien Fleury trompe Gaubert et redonne l’avantage aux siens (3-2 20’34). Encore une fois, Anglet répond de suite en power play avec un jeu de passe entre Schmitt et Vasilev. Le défenseur français prend sa chance et trompe Stepanek (3-3 23’11).



Ce petit jeu du chat et de la souris se termine dans le deuxième partie du match. Treille prend d’abord son propre rebond pour marquer le quatrième but de la rencontre coté grenoblois (4-3 30’33).



Flavian Dair n’est pas loin de marquer son but malgré un faible temps de jeu avec la quatrième ligne. Un trois contre un est joué pour Grenoble. Hardy joue sur Dair qui reprend sur réception mais Gaubert repousse le lancer du grenoblois (33’). Hardy y va ensuite en solo et prend sa chance d’un lancer puissant qui trouve la mitaine du gardien basque (33’31).



C’est finalement Damien Fleury qui va donner de l’air à son équipe. Sur une superbe passe de la nouvelle recrue canadienne Howden, Damien Fleury prend un lancer sur réception suite à ce décalage de toute beauté. Le lancer puissant trompe Gaubert (5-3 36’07).



Le trou est fait et Munoz aggrave la marque dès un engagement remporté en zone offensive (6-3 37’04).



Engagements : 14/9 Grenoble

Tirs : 18/9 Grenoble



Le match est pour Grenoble, cela ne fait aucun doute dès le début du troisième tiers. Poukkula rajoute un magnifique but. Il récupère le palet sur la ligne bleue, s’échappe et bat le gardien en duel en glissant le palet entre les jambières du portier basque (7-3 43’39). Poukkula, en faible réussite offensivement depuis le début de saison avec trois buts avant la rencontre, montre qu’il peut aussi se montrer à son avantage et produire offensivement. Il faudra le refaire dans les prochaines rencontres pour aider son équipe à performer.



Grenoble va finalement inscrire un dernier but par Koudri dans la dernière minute de jeu (59’11 8-3). Anglet repart avec un score lourd au tableau d’affichage, mais tout n’est pas à jeter dans cette rencontre car les basques ont su créer des problèmes aux grenoblois avec une bonne première ligne d’attaque, avant de craquer défensivement. Gaubert a fait son match malgré les huit buts dans la besace.



Engagements : 17/10 Grenoble

Tirs : 12/7 Grenoble



Grenoble enchaine avec un nouveau succès, le 15éme... La recrue canadienne Howden a fait une jolie passe sur le but du 5-3 de Fleury. On va lui laisser le temps de s’intégrer au groupe et à la Ligue, trouver ses repères avant d’en dire plus mais clairement il a tout pour s’intégrer à cet effectif grenoblois, désormais taillé pour aller chercher un voire deux titres d’ici la fin de la saison. Qui mettra fin à cette incroyable série de victoire grenobloise ? Les pronostics sont ouverts !

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







