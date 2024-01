Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Grenoble vs Chamonix 4 - 1 (1-0 0-0 3-1) Le 12/01/2024 Grenoble [ Grenoble ] [ Chamonix ] Grenoble retrouve la victoire à domicile ! Grenoble, qui enchaîne les mauvais résultats avec notamment trois défaites consécutives à domicile (Amiens, Bordeaux et Cergy) espèrent sortir la tête de l’eau et retrouver le chemin de la victoire. Ils trouveront sur leur chemin l’équipe de Chamonix qui présente le profil idéal pour embêter les grenoblois en ce moment. Grenoble reste handicapé par de nombreuses absences (Onno, Lamarche, Treille et Aubin). Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 13/01/2024 à 14:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4092 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Metais assistés de MM. Margry et Constantineau Buts :

Grenoble : 04.02 Damien Fleury (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps) ; 42.07 Julien Munoz (ass Alexandre Lavoie et Valentin Grossetete) ; 42.29 Loïc Farnier (ass Timothé Quattrone et Kyle Hardy) ; 44.50 Adel Koudri (ass Jere Rouhiainen et Alexandre Lavoie)

Chamonix : ; 55.11 Camil Durand (ass Aleksi Poikola) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Chamonix



photo: Alexandre Juillet Le début de rencontre est pour Grenoble avec un premier power play qui va être converti avec à la baguette la première ligne d’attaque Fleury Deschamps Luybimov. C’est le capitaine du soir Damien Fleury qui va trouver la faille avec un lancer coté mitaine d’Aubrun qui trouve la lucarne (1-0 4’02).



L’attaquant russe Luybimov met de la pression sur la cage de Tom Aubrun mais son lancer ne trompe pas la vigilance du portier des chamois (5’40).



Chamonix se montre sur la cage de Stepanek après déjà cinq minutes de jeu… Les chamois sont prudents et ne sont pas très dangereux offensivement. Mais progressivement, Chamonix prend confiance et se porte un peu plus sur la cage grenobloise.



Grenoble domine ce premier tiers mais n’arrive pas à prendre de shoots intéressants.

Les deux équipes retournent aux vestiaires avec ce score de 1-0 qui n’aura pas fait lever les foules.



Engagements : 16/5 Grenoble

Tirs : 12/10 Grenoble



photo: Alexandre Juillet Chamonix débute ce second tiers avec un power play mais n’arrive pas à s’installer en zone offensive…

Munoz, qui a plus de temps de jeu depuis le départ du coach finlandais Aho, n’est pas loin de trouver la faille (26’).



Le niveau de jeu n’est pas très relevé dans cette partie qui fait dormir les spectateurs. Grenoble conserve ce court avantage après 40 minutes de jeu.



Engagements : 9/6 Grenoble

Tirs : 10/6 Grenoble



photo: Alexandre Juillet Le dernier tiers voit enfin du mouvement offensivement avec un but rapide de Munoz, enfin récompensé de ses efforts (2-0 42’07).



Ce but libère les grenoblois et Farnier enchaine de suite avec le troisième but sur un lancer précis. A noter la belle passe de Quattrone depuis l’arrière pour lancer l’attaquant grenoblois (3-0 42’29).



Grenoble, comme à la parade, inscrit le 4éme but avec Koudri qui profite d’un palet mal capté par Aubrun dans le slot, sur un lancer initial de Rouhiainen (4-0 44’50).



Le match est plié et Chamonix inscrit enfin un but avec le défenseur français Camil Durand sur un tour de cage rapide (4-1 55’11).



Engagements : 14/7 Chamonix

Tirs : 13/9 Grenoble



Grenoble parvient enfin à battre une équipe de milieu de tableau à domicile. C’était une bonne habitude depuis plusieurs années mais on est désormais obligé de le signaler... Le niveau de jeu a néanmoins été moyen et Grenoble n’a fait le break qu’en début de troisième tiers avec trois buts coup sur coup. Il faudra capitaliser sur ce bon dernier tiers pour enchainer sur les prochains matchs.



Pour Chamonix, cette défaite est logique. Il aurait fallu être plus offensif dans le second tiers notamment pour espérer plus. Chamonix n’a pas fait mieux que ses concurrents directs, ce qui n’est pas bon signe.Chamonix devra performer dans les confrontations directes qui feront comme à chaque fois une grande différence.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo