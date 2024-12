Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Grenoble vs Gap 7 - 2 (2-1 2-0 3-1) Le 30/12/2024 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Gap ] Large victoire grenobloise pour conclure 2024 Après 2 victoires en prolongation, Grenoble doit mieux faire ce soir face à une équipe de bas de tableau. Mais attention, Gap est sur une bonne dynamique avec 3 victoires sur les 4 derniers matches. Les blessés grenoblois ne sont toujours pas remis, on retrouve donc les mêmes alignements que depuis quelques rencontres. Stepanek et Gilbert sont les deux portiers du soir dans une patinoire une fois de plus à guichet fermé. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 31/12/2024 à 20:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Peuriere assistés de MM. Creux-Beaugiraud et Mercier-Landry Buts :

Grenoble : 02.00 Alexis Binner (ass Matias Bachelet et Jakub Stepanek) ; 17.46 Jordon Southorn (ass Valentin Grossetete et Kyle Hardy) ; 26.36 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 37.35 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 47.29 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Alexis Binner) ; 50.54 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin) ; 52.16 Matias Bachelet (ass Nicolas Deschamps et Aurelien Dair)

Gap : ; 19.38 Jan Dalecky (ass Kyle Hallbauer et Dimitri Thillet) ; 46.03 Jan Dalecky (ass Janis Zemitis et Romain Gutierrez) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Gap



photo: Delphine Verdonnet

Les grenoblois sont de suite offensifs, mais il faut attendre la 2e minutes pour que Dair sollicite Gilbert. Celui ci récidive en centrant sur Binner pour l’ouverture du score [1-0].



Grenoble domine ce début de match et ne laisse pas Gap respirer. Ce n’est qu’à la 7e minute que Stepanek sort son premier arrêt sur Gutierrez. Le jeu est rapide avec peu d’arrêt de jeu, pourtant les gardiens ne sont pas vraiment mis en danger. Gilbert semble se blesser à la main droite, ce qui provoque une pause médicale à la 11e. Le jeu repart à la peine, mais à la 14e Langlais voit ses tentatives repoussées par le portier isérois. La première supériorité numérique est pour les Rapaces qui n’en profitent pas. Le jeu se poursuit au complet et Southorn s’offre son premier but de la saison [2-0].



Puis il croit scorer une sconde fois, mais un hors jeu est sifflé. Grenoble perd le challenge video demandé et se retrouve en infériorité pour finir le tiers. Dalecky trompe ainsi Stepanek [2-1].



Les gapençais sont bien heureux de rentrer au vestiaire avec ce court retard, tant Grenoble a dominé la partie.

photo: Delphine Verdonnet

Karjalainen remplace Gilbert en ce début de seconde période, mais c’est de l’autre coté qu’il faut regarder Stepanek bloquer le contre de Thillet. Le jeu va d’un côté à l’autre ; Grenoble ne monopolise plus le palet, pire même, ils relancent sur leurs adversaires, heureusement Stepanek veille au grain. Canada Air Line réveille la patinoire avec Boivin à la conclusion [3-1]. Mais les grenoblois sont à nouveau pénalisés, Thillet, clairement le meilleur Gapençais ce soir, ne trouve pas la faille, tout comme Zemitis sur 2 déviations des lancers de Correia.



Grenoble enchaîne les maladresses, mais pas Stepanek qui résiste. Un premier jeu de puissance grenoblois est sifflé à la 35e minute. Quelque peu chahuté au début, il se met en place et Karjalainen est mis à rude épreuve. Boivin parvient enfin à le tromper après 3 essais [4-1]. Les Brûleurs De Loups ont pris le large dans ce tiers pourtant plus équilibré, compensant ainsi le résultat du premier.

photo: Delphine Verdonnet

Bien pressés par les Rapaces, les grenoblois font circuler le palet mais n’arrive pas à se projeter vers l’avant. Gap profite ainsi d’une énième erreur de relance de leur hôte avec une fois encore Dalecky pour conclure [4-2].



Cela redynamise la partie et les Grenoblois se retrouvent à nouveau en supériorité. Comme la précédent Boivin est à la finition sur un caviar de passe de Beauchemin [5-2].



Grenoble reprend sa marche en avant et le contrôle du jeu. Mallet s’extirpe su marquage de son vis à vis et trompe Karjalainen [6-2]. Gap prend l’eau, avec un nouveau but dévié malencontreusement par Zemitis dans sa propre cage sur une tentative de Bachelet [7-2].



Malgré l’écart au score Gap ne baisse pas les bras, profitant même d’une supériorité numérique pour terminer le match malheureusement pour eux bien repoussée par les grenoblois.



Cette seizième victoire d’affilée assure également la qualification des Brûleurs De Loups pour les play-off puisqu’ils ne peuvent plus, mathématiquement, finir au-delà de la 8e place. Boivin, auteur d’un triplé, repart avec le casque d’or pour le premier match de l’année à Rouen, son ancienne équipe. Gap a montré de jolies choses mais n’a pas pu tenir le rythme imposé par l’ogre grenoblois. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







