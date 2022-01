Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Grenoble vs Mulhouse 5 - 2 (3-0 2-1 0-1) Le 11/01/2022 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Mulhouse ] Grenoble - Mulhouse La dernière equipe de Ligue Magnus a ne pas avoir encore joué de matchs sur la glace de Pole Sud s'amene. Mulhouse, sanctionné de points de pénalités en début de saison, lutte pour essayer d'accrocher la huitième place au classement synonyme de participation aux play offs. Grenoble, toujours amputé de plusieurs joueurs, continue sa course en tête.A noter que c'est le premier match avec le retour des jauges soit 2 000 spectateurs maximum. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat le 12/01/2022 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1960 spectateurs Arbitres : MM. Scolari et Cregut assistés de MM. Margry et Creux-Beaugirard Buts :

Grenoble : 03.21 Damien Fleury (ass Markus Poukkula et Jere Rouhiainen) ; 07.37 Damien Fleury (ass Jere Rouhiainen et Nicolas Deschamps) ; 12.06 Dylan Fabre (ass Jere Rouhiainen et Janne Jalasvaara) ; 27.40 Lucien Onno (ass Dylan Fabre et Julien Munoz) ; 35.41 Dylan Fabre (ass Markus Poukkula et Kyle Hardy)

Mulhouse : ; 25.32 Jonathan Lessard (ass Teemu Loizeau et Kevin Hecquefeuille) ; 47.47 Jonathan Lessard (ass Teemu Loizeau et Phil Pietroniro) Pénalités 15 minutes dont 5 à Poukkula contre Grenoble 19 minutes dont 5 à Boutin contre Mulhouse



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble rentre parfaitement dans la partie avec un premier but de Damien Fleury. L'international français double rapidement la mise sur la première supériorité numérique sur un lancer bien placé dans le haut du filet. Charpentier ne peut que constater les dégats (2-0)



Deschamps n'est pas loin du troisième sur une percée solitaire dans la défense des Scorpions (10'30).



C'est finalement Fabre qui va inscrire le troisième but. L'international français prend de vitesse la défense et vient défier le gardien. Fabre ne laisse aucune chance au portier. La vitesse de Fabre est impressionnante et rappelle les mêmes exploits que Dan Perret il y a quelques années ici même à Pole Sud (3-0)



Le coach de Mulhouse change immédiatement son portier et remet en jeu son numéro 1, Morrone.



Cela a le mérite de calmer le jeu et repartir sur des bases plus seraines coté Scorpions.

photo: Jean-Christophe Salomé

Mulhouse reviendra au second tiers avec de meilleures intentions. Lessard trouvera la lucarne de Garnier lors d'un power play qui tourne bien (3-1)



Mulhouse ne sera pas loin du 3-2 avec un palet qui semblait être rentré dans la cage de Garnier et immédiatement ressorti. L'arbitre, extrémement bien placé, n'a pas validé le but et après la VAR n'a pas changé d'avis.



photo: Jean-Christophe Salomé

Une décision qui change tout puisque Grenoble par Onno va inscrire le but du KO. Le lancer puissant du défenseur des BDL est ralenti par le gardien mais le palet file derrière la ligne de but (4-1).



Koudri n'est pas loin du cinquième mais c'est le poteau qui repousse le danger.



Fabre, encore lui, va encore faire parler sa vitesse et glisse le palet entre les jambes de Morrone (5-1).



Le match est plié et le dernier tiers voit un joli but de Lessard qui trouve la lucarne de Garnier et inscrit un doublé (5-2).



Grenoble en restera là malgré une belle occasion des juniors de Bachelet pour Siraudin.



photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble, au terme d'un match sérieux, a logiquement remporté cette partie. Fabre et Fleury avec deux buts chacun auront porté les grenoblois vers la victoire. Pour Mulhouse, il aurait fallu commencer le match de façon plus appliqué pour espérer prendre des points sur la glace du leader.







