Ligue Magnus : 32ème journée : Bordeaux vs Grenoble 2 - 3 (0-0 2-1 0-1 0-1) Après prolongation Le 15/01/2023 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Grenoble ] Victoire Grenobloise sur une prolongation éclair ! Les Boxers de Bordeaux accueillaient les Brûleurs de Loups de Grenoble, confortable leader de la Synerglace Ligue Magnus, ce dimanche après-midi, dans une patinoire Mériadeck à guichets fermés, devant 3312 spectateurs. Toujours cinquièmes au classement avant cette rencontre, les Boxers s'attendent, comme lors de chaque rencontre, à une grosse opposition contre la formation grenobloise, créditée d'une impressionnante série de 17 victoires consécutives, dont elle seule est capable dans ce championnat français. Après s'être inclinés de peu lors des deux premiers matchs cette saison (5-4) et (3-1), les Boxers réussiront-ils à venir à bout de cette redoutable armada de l'Isère, sous les yeux de nombreuses mascottes bordelaises y compris Jeff, celle des Brûleurs de Loups qui a fait le déplacement jusqu'à Bordeaux. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 16/01/2023 à 11:30 FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Rauline assistés de MM. Douchy et Salmon Buts :

Bordeaux : 28.34 Loïk Poudrier (ass Jules Boscq) ; 37.28 Loïk Poudrier (ass Aina Benjamin Rambelo)

Grenoble : ; 30.04 Markus Poukkula (ass Kyle Hardy et Joël Champagne) ; 40.23 Joël Champagne (ass Nicolas Deschamps et Kyle Hardy) ; 60.06 Nicolas Deschamps Pénalités 17 minutes dont 5 à Levesque contre Bordeaux 19 minutes dont 5 à Pascal contre Grenoble



Absents :

Bordeaux : Samu Perhonen – Kevin Spinozzi – Niklas Salo – Hunter Warner – Maxime Legault – Karri Forsblom – Julien Guillaume

Grenoble : Pierre Crinon – Janne Jalasvaara – Lucien Onno – Brent Aubin – Mathias Bachelet – Sacha Treille



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Raphaël Garnier (Grenoble)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Joel Champagne (Grenoble)



1ère période :



La première occasion du match, en faveur des Boxers, arrive très rapidement sur un tir de Peter Valier bloqué par Raphaël Garnier devant les patins de l'attaquant bordelais (0'17). Les visiteurs montrent une réaction dans les secondes suivantes avec deux tirs de Maxim Lamarche, suivis d'un lancer de Kyle Hardy non cadrés (0'44). Les Boxers prennent pourtant ce match par le bon bout car Aina Rambelo est tout proche d'ouvrir le score sur un service de Nikita Jevpalovs (1'50). Les équipes proposent au fil des minutes un beau duel également pour la récupération et le contrôle du palet. Axel Prissaint puis Loik Poudrier portent un nouveau danger dans la défense grenobloise mais celle-ci repousse les assauts (5'33).



Photographe : © Lily Rose La rencontre se déroule sur un très bon rythme avec des réelles intentions et une grosse vitesse de patinage des deux côtés. Jere Rouhiainen part ensuite en prison et ouvre le compteur des pénalités, ce qui offre aux Boxers leur première supériorité numérique (7'03). Les visiteurs très vigilants sur les offensives bordelaises. Les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup offensivement en se heurtant à deux excellents gardiens... cela se confirme sur un tir longue distance de Peter Valier bloqué par Raphaël Garnier (10'36). Le gardien des Brûleurs de Loups arrête ensuite une déviation de Fabien Colotti (11'02).

Quelques minutes plus tard, au tour de Clément Fouquerel de s'illustrer d'abord devant Maxim Lamarche puis à deux autres reprises face à Adel Koudri qui manque de très peu l'ouverture du score (13'30). Le premier power-play des visiteurs arrive dans les cinq dernières minutes de cette période (15'14). Aurélien Dair, Kyle Hardy, Nicolas Deschamps, Markus Poukkula et Joel Champagne composent le premier bloc grenoblois. Les Boxers ne sont finalement pas beaucoup mis en difficultés et maîtrisent tranquillement les deux minutes de cette phase de jeu. Le match se poursuit à 5 contre 5 avec une toute dernière occasion de Peter Valier sortie in-extremis de la crosse par le gardien isérois. Le score reste nul et vierge après vingt premières minutes dominées en nombre de tirs par les locaux et très intéressantes à suivre.



Tirs BORDEAUX 9 GRENOBLE 6



2ème période :



Les visiteurs attaquent très rapidement ce tiers-temps avec un premier lancer de Nicolas Deschamps qui ne surprend pas le gardien des Boxers, officiellement de retour devant la cage bordelaise depuis le match de vendredi à Nice (20'18). Les Loups poursuivent leur domination car Adel Koudri oblige Clément Fouquerel à sortir un nouvel arrêt décisif (23'03). Il ne manque réellement qu'un premier but pour véritablement débloquer cette rencontre qui pourtant ne manque pas d'intentions offensives. Sur le côté droit, Fabien Colotti adresse une bonne passe devant la cage à Peter Valier qui ne parvient pas à la reprendre (24'01). Dylan Fabre (25'02) suivi de Damien Fleury (25'53) butent à leur tour devant la vigilance du gardien bordelais.

Les Brûleurs de Loups évoluent encore en supériorité numérique jusqu'au moment où Damien Fleury part en prison et remet les équipes à nombre égal, 4 contre 4 (26'16). Lancé seul en direction de la cage, Nikita Jevpalovs prend toute la défense adverse de vitesse avant de manquer son face à face devant Raphaël Garnier (26'56). Moins d'une minute plus tard, Miloslav Jachym offre une nouvelle munition aux Boxers : il voit son tir finalement bloqué par Raphaël Garnier (27'40). Les Boxers vont finalement être récompensés les premiers lorsque Jules Boscq dirige le jeu en profondeur vers Loik Poudrier. Celui-ci récupère le palet entre deux défenseurs et trouve les filets de Raphaël Garnier sur un tir à ras de glace placé entre les jambes du gardien isérois (1-0 à 28'34).



Photographe : © Lily Rose Cette ouverture du score est le 35ème but des Boxers en supériorité numérique ; Bordeaux étant la deuxième équipe la plus prolifique dans ce secteur spécifique de jeu. Après l'interruption liée au ramassage des peluches, le match reprend sur un gros rythme avec un palet contrôlé par les visiteurs. Nicolas Deschamps échoue devant Clément Fouquerel alors que de l'autre côté, Massimo Carozza ne trouve pas le cadre. Les Loups ne tardent pas à revenir à hauteur des bordelais. Kyle Hardy et Joel Champagne organisent une phase d'attaque sur la largeur de la zone offensive. Markus Poukkula tire dans le coin droit de la cage et surprend Clément Fouquerel (1-1 à 30'04).



Cinq secondes après cette égalisation, le buteur des Loups part en prison (30'09). Les Boxers obtiennent une nouvelle supériorité numérique avec une séquence offensive menée par Nikita Jevpalovs, Jules Boscq et Loik Poudrier... le palet fuit finalement le cadre devant une défense iséroise parfaitement regroupée. Quinton Howden obtient un palet d'avantage au score mais son tir puissant passe juste à gauche (33'54). Les Boxers réagissent ensuite sur un démarrage côté droit de Massimo Carozza. Le numérp 23 bordelais décale Peter Valier devant la cage mais celui-ci marche sur le palet au moment d'armer sa déviation (35'45). Alors que les visiteurs imposaient clairement leur présence physique devant la cage de Clément Fouquerel, Bastien Lemaitre se dirige sur le banc des pénalités pendant deux minutes (36'42). Loik Poudrier accélère sur le côté droit, finit par tromper Raphaël Garnier et glisse à l'intérieur de la cage, faisant bouger cette dernière (2-1 à 37'28).



Dans l'ultime minute de cette période, Peter Valier part à son tour en prison. Les Boxers se montrent à certains moments indisciplinés mais restent néanmoins devant au tableau d'affichage, avant d'aborder la dernière partie de la rencontre.



Tirs BORDEAUX 9 GRENOBLE 14



3ème période :



Les Loups démarrent ce dernier tiers-temps en avantage numérique pendant 1'03 et vont profiter au mieux de ce scénario. Nicolas Deschamps, appuyé par Kyle Hardy lancent une nouvelle offensive qui se termine finalement sur la droite grâce à un tir du capitaine Joel Champagne, oublié par la défense bordelaise et libre de tout marquage (2-2 à 40'23).



Les visiteurs se montrent très dangereux et entreprenants offensivement dès les premiers instants, comme lors de la période précédente. Clément Fouquerel ajoute deux arrêts déterminants sur des tirs de Dylan Fabre et Damien Fleury (42'46). Aurélien Dair, Quinton Howden et Joel Champagne exercent une forte pression devant la cage bordelaise mais la défense des Boxers s'en sort très bien (43'20). Après avoir laissé passer cette tempête grenobloise, les locaux réagissent sur le lancer à ras de glace de Peter Valier stoppé par le gardien isérois (44'34). Clément Fouquerel, comme son homologue grenoblois, enchaîne quelques magnifiques arrêts notamment sur l'occasion de Robert Raymond (46'02).



Photographe : © Lily Rose Les Boxers bénéficient d'une autre supériorité numérique en profitant de l'indiscipline adverse à certains moments. Marc-André Lévesque décoche un tir qui surprend Raphaël Garnier avant de finir sa course... juste à gauche de la cage (46'33). Dans les dix dernières minutes, placé sur la gauche, Nikita Jevpalovs voit son tir trop puissant frôler la cage par la droite (50'26). Les deux formations obtiennent de nombreuses munitions pour prendre l'avantage au score mais tombent sur un duo de gardiens remarquable jusqu'à présent. L'attaquant letton des Boxers vient buter à nouveau sur le dernier rempart des Loups qui couvrait bien sa cage (52'25). Les efforts défensifs des joueurs de Jyrki Aho permettent aux visiteurs de maîtriser les nombreux assauts bordelais au cours de ces dernières minutes rêglementaires. Alors que la cage des Loups était ouverte et Raphaël Garnier battu, Massimo Carozza manque une énorme occasion, certainement de la gagne (59'04).

La fin de match montre une grosse intensité des deux côtés car aucune des deux équipes ne veut céder. Le combat va finalement se poursuivre en prolongation, ce qui offre au minimum le premier point des Boxers cette saison contre les Brûleurs de Loups.



Tirs BORDEAUX 8 GRENOBLE 12



Prolongation



Sur le face-off, Nicolas Deschamps s'empare du palet, remonte la glace à la vitesse de l'éclair et glisse la rondelle sur la gauche de la cage de Clément Fouquerel (2-3 à 60'06). La rencontre se termine sur ce cruel scénario car sur le contenu de jeu bordelais ce soir, les Boxers pouvaient mériter mieux. N'oublions cependant pas que la force des grandes équipes est aussi de savoir frapper à n'importe quel moment. L'équipe grenobloise a parfaitement joué son coup dans cette prolongation en parvenant à conclure l'affaire au bout de six petites secondes.



Tirs BORDEAUX 0 GRENOBLE 1



Photographe : © Lily Rose

Gardiens

Clément Fouquerel 30 arrêts (60'06)

Raphaël Garnier 24 arrêts (60'06)



ETOILES DU MATCH

GRENOBLE : 4 Kyle Hardy



BORDEAUX : 1) 27 Loik Poudrier – 2) 20 Clément Fouquerel – 3) 7 Jules Boscq



Prochain match

Bordeaux / Anglet (20/01 20h15)



