Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Rouen vs Briançon 10 - 1 (5-0 3-0 2-1) Le 15/01/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Briançon ] LM : Rouen, festival offensif. A l'occasion de cette 32ème journée de ligue magnus, les dragons reçoivent les diables rouges de Briançon, belle occasion pour les normands d'engranger de nouveau des points et de rester ainsi au contact du leader grenoblois. Une formation rouennaise au complet qui se présente ce soir sur le glaçon de l'ile Lacroix. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 16/01/2023 à 22:01 FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Gremion assistés de MM. Honore et Thiebault Buts :

Rouen : 02.38 Quentin Tomasino (ass Tommy Perret et Vincent Nesa) ; 06.42 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Christophe Boivin) ; 07.07 Kelsey Tessier (ass Loïc Lamperier et Joris Bedin) ; 14.36 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et Valentin Claireaux) ; 18.50 Loïc Lamperier (ass Bastien Maia et Florian Chakiachvili) ; 21.15 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Enzo Cantagallo) ; 21.51 Loïc Lamperier (ass Dylan Yeo) ; 24.46 Joris Bedin (ass Kelsey Tessier et Loïc Lamperier) ; 41.17 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet) ; 43.50 Florian Chakiachvili (ass Aleksi Elorinne et François Beauchemin)

Briançon : ; 44.15 Denis Kurepanov (ass Rudolf Huna et Quentin Fauchon) Pénalités 6 minutes contre Rouen 2 minutes contre Briançon



Déferlante rouennaise.



Dès le jeté de palet, Rouen en prend la maitrise. Une première alerte sans frais d’Elorine mais Turcotte s’impose (01.39). En revanche, le jeune gardien ne pourra rien sur la deuxième tentative.

Photographe : Marine Romain Un premier tir de Perret sur la droite est dévié par Turcotte dans la crosse de Tomasino à l’affut qui loge le puck derrière la ligne (02.38 / 1-0 / Tomasino ass. Perret et Nesa).

Jusque-là il n’y a pas encore trop de péril en la demeure des diables et Villiot en vitesse se trouve face à Caubet qui gagne son duel (02.56). Rouen domine et occupe la zone défensive briançonnaise. A force de trop subir, ils vont craquer une seconde fois.

Photographe : Marine Romain Mallet derrière la cage de Turcotte effectue un gros travail, trouve seul dans le slot Beauchemin qui avec des feintes marque dans une cage ouverte (06.42 / 2-0 / Beauchemin ass. Mallet et Boivin).

Les mains des spectateurs à peine refroidies qu’ils vont se réchauffer de nouveau.

Erreur de relance de la défensive alpine qui profite à Lamperier sur le côté droit et trouve démarqué Tessier face à la cage qui ne se fait pas prier pour conclure (07.07 / 3-0 / Tessier ass. Lamperier et Bedin).

Coach Sedlak prend alors un temps mort. Il faudra un jeu de puissance pour les visiteurs pour qu’enfin ils investissent la zone offensive, mais trop brouillon seul Bazevics plein axe à la bleue oblige Caubet à s’employer (10.34). Turcotte par un grand écart retarde la quatrième réalisation sur un tir de Beauchemin (11.33). Par contre, il ne pourra rien faire sur le numéro 4.

Au départ Mallet sur le côté gauche, adresse un caviar de passe à Boivin posté au poteau droit qui n’a plu qu’à mettre sa palette en opposition pour conclure (14.36 / 4-0 / Boivin ass. Mallet et Claireau).

Le calvaire du cerbère des diables n’est hélas pas fini.

Sur un jeu de puissance, le palet circule trop vite pour Briançon et Maïa décale parfaitement Lamperier qui finit le job (18.50 / 5-0 / Lamperier ass. Maïa et Chakiachvili).



Un tiers riche en filets dans un tiers à sens unique. Les dragons ont réalisé un premier tiers sérieux ne laissant que très peu d’espace à une formation de Briançon bien mal en point. On assiste à une attaque défense.

Sur le même rythme.



Broz prend la place de Turcotte à la reprise dans la cage des diables. La première occasion du tiers est à l’actif de Huna mais Caubet est bien présent sur le tir et le rebond (20.51).

Dans la continuité de l’action, Rouen s’installe en zone offensive et Beauchemin au poteau droit remise dans l’axe à Boivin qui exécute Broz (21.14 / 6-0 / Boivin ass. Beauchemin et Cantagallo).

Broz, sur un tir de Tessier sera sauvé par sa transversale (21.36).

Le gardien visiteur ne sera pas aidé par sa défense, une nouvelle erreur de celle-ci profite à Lamperier qui trompe encore une fois Broz (21.51 / 7-0 / Lamperier ass. Yeo).

Photographe : Marine Romain L’addition est lourde mais Briançon a pour lui le fait de ne pas fermer le jeu. C’est comme ça que Berard sur une rare possession de palet va par la gauche frapper à la porte de Caubet qui n’ouvre pas (23.17). Rouen est beaucoup trop fort et le huitième filet est remarquable collectivement.

Tessier, Lamperier et Bedin en font voir de toutes les couleurs et c’est Bedin complètement esseulé au poteau gauche qui marque en cage grande ouverte (24.46 / 8-0 / Bedin ass. Tessier et Lamperier).

Déjà huit buts dans la besace normande et on est qu’à mi match. Le reste du tiers verra logiquement les dragons baisser un peu le rythme ce qui profitera au visiteur et par un double avantage numérique Bazevics et Nimenko feront chauffer l’équipement de Caubet (29.39 et 30.13).

La fin de tiers voit encore Briançon à l’œuvre mais ni Ishmametev (38.33 et 39.12) et ni Kurepanov (39.21) ne tromperont Caubet. Boivin dans les ultimes secondes trouvera lui le poteau droit de Broz (39.30).



Encore un tiers largement dominé par les normands qui ont encore fait parler la poudre.

En mode gestion



Avec un sac bien rempli, Briançon ne tient pas à retourner dans ses montagnes avec un zéro pointé et met tout en œuvre en ce début de dernier tiers pour marquer. Fauchon une première fois voit son tir repoussé par le bouclier de Caubet (40.06) puis c’est Nimenko idéalement placé dans le slot mais là encore, Caubet ne mord pas dans la feinte et dévie de la crosse la rondelle (41.05).

Sur la continuité de l’action la rondelle est récupérée par la ligne « air canada » qui va en faire bon usage et c’est Beauchemin qui se retrouve seul devant Broz qu’il trompe facilement (41.17 / 9-0 / Beauchemin ass. Boivin et Mallet).

Photographe : Marine Romain Le public, un peu chambreur, réclame alors à ses protégés le dixième. Soucieux de satisfaire le public Rouen va exhausser la demande.

Chakiachvili sur la gauche veut servir Boivin à l’opposé mais un défenseur de Briançon sur le passage dévie du patin la rondelle qui finit au fond des filets de l’infortuné Broz (43.50 / 10-0 / Chakiachvili ass. Elorine et Beauchemin).

Briançon va ouvrir son compteur.

Suite à un face-off gagné par Fauchon, le palet ensuite reste en zone offensive et Huna en hérite derrière la cage, sert dans le slot Kurepanov qui trompe de près Caubet (44.15 / 10-1 / Kurepanov ass. Huna et Fauchon).

Le reste du tiers verra Briançon plus entreprenant sans résultat au score, du fait aussi que Rouen avec un tel score ne presse plus comme au début.



Rouen remporte donc un très large succès ce qui donne de la confiance aux buteurs et à l’ensemble de la formation avant un de se rendre en terre picarde et d’y défier les gothiques puis recevoir coup sur coup Grenoble et Bordeaux. Qu’en tirer comme enseignement ? Pas grand-chose tant la différence entre les deux formations est important. A part leur courage et la volonté de se projeter vers l’avant, Briançon est d’un niveau assez faible pour faire front à une équipe rouennaise en forme.



Rouen remporte donc un très large succès ce qui donne de la confiance aux buteurs et à l'ensemble de la formation avant un de se rendre en terre picarde et d'y défier les gothiques puis recevoir coup sur coup Grenoble et Bordeaux. Qu'en tirer comme enseignement ? Pas grand-chose tant la différence entre les deux formations est important. A part leur courage et la volonté de se projeter vers l'avant, Briançon est d'un niveau assez faible pour faire front à une équipe rouennaise en forme.







