Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Rouen vs Grenoble 3 - 6 (1-1 1-1 1-3) Le 03/01/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Grenoble ] Grenoble s’impose en leader. Pour le premier match de l’année sur l’île Lacroix, quoi de mieux qu’un match Rouen-Grenoble. La précédente confrontation entre les deux équipes a vu Grenoble s’imposer. Les Dragons se présentent sans Catagallo et Perron, Grenoble est toujours privé de Crinon et Fleury ne figure pas sur la feuille de match. Côté gardien, Pintaric fait son grand retour sur l’ile Lacroix mais cette fois dans les cages grenobloises et Setanen tient sa place devant le filet des Dragons. Il s’agit d’un bon test à quelques jours de la demi-finale de coupe de France entre Rouen et Angers. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 05/01/2025 à 14:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Metais et Rauline assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Rouen : ; 15.56 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et Rolands Vigners) ; 30.49 Quentin Tomasino (ass Loïc Lamperier et Anthony Rech) ; 43.56 Sébastian Bengtsson (ass Daniel Glad et Robin Colomban)

Grenoble : 05.33 Guillaume Leclerc (ass Adel Koudri et Sacha Treille) ; 22.30 Adel Koudri (ass Guillaume Leclerc et Alexis Binner) ; 45.17 Alexis Binner (ass Nicolas Deschamps et Kyle Hardy) ; 47.03 Jacob Anderson (ass Matias Bachelet et Kyle Hardy) ; 49.41 Sacha Treille (ass Guillaume Leclerc et Adel Koudri) ; 59.09 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin et Jordon Southorn) Pénalités 4 minutes contre Rouen 12 minutes contre Grenoble



Les Dragons et les Bruleurs de Loup se neutralisent.



Les deux équipes se connaissent bien, il n’y a pas de round d’observation. Grenoble démarre fort et impose son rythme de jeu. Setanen est mis à contribution rapidement mais ne laisse pas de rebond.

Les Bruleurs de loup sont bien en place défensivement, ils récupèrent le palet en zone défensive et se projettent rapidement vers le camp rouennais.

Photographe : Marine Romain Leclerc prend la défense rouennaise de vitesse le long de la bande sur la gauche du but et revient vers l’enclave pour glisser un tir du revers en lucarne, Setanen est battu. (05.33 / 0-1 / Leclerc ass. Koudri et Treille).

Les Dragons se remobilisent rapidement suite à ce premier but, Kytnar et Bengtsson lance sur Pintaric qui ne cède pas. Les Bruleurs de loups laisse les Dragons s’installer en zone offensive et Rouen continue de pousser pour revenir au score mais la défense est bien organisée et repousse les assauts rouennais.

Le rythme de jeu monte dans cette partie et les duels sont vigoureux à l’image de Leclerc qui est chassé pour dureté puis Andersson pour retenir.

Les Dragons disposent d’une double supériorité numérique durant quelques secondes.

Le palet circule bien en zone offensive, Chakiachvili tir de la bleue à droite du but et trouve la déviation de Lampérier qui trompe Pintaric. (15.56 / 1-1 / Lampérier ass. Chakiachvili et Vigners).

Les Dragons reviennent au score dans ce tiers et son bien en place défensivement ce qui empêche Grenoble de développer correctement son jeu d’attaque.



Le Score n’évolue pas sur la fin du tiers, Rouen a réussi à tirer 10 fois à la cage pour inscrire un but alors que Grenoble a réalisé uniquement 2 tirs pour un but.



Bis répétita dans ce second tiers.



Grenoble revient fort des vestiaires avec un très gros tir de Beauchemin sur Setanen qui ne se laisse pas surprendre. Les Bruleurs de loups montre qu’ils ont envie de scorer rapidement à l’identique du premier tiers.

Ils réussissent parfaitement, avec Leclerc qui contourne la cage et transmet à Koudri seul au second poteau qui à la cage grande ouverte pour inscrire le second but des Grenoblois. (22.30 / 1-2 / Koudri ass. Leclerc et Binner).

La défense rouennaise s’est fait surprendre par la passe de Leclerc et offre un but facile à Koudri.

Setanen réalise de nouveau un bel arrêt quelques minutes plus tard pour garder le score à 2-1.

Photographe : Marine Romain Les Rouennais après avoir fait le dos rond pendant les premières minutes de ce tiers, réagissent et se projettent en zone offensive. Les Bruleurs de loups offrent aux Dragons plusieurs opportunités de scorer avec l’accumulation de d’exclusion.

D’abord Leclerc pour un surnombre, cette supériorité ne donnera rien bien que Simonsen et Bengtsson se montre dangereux.

Puis Hardy et Treille sont chassés ce qui offre une nouvelle occasion aux Rouennais qui vont pleinement prendre leur chance.

Rech travail sur le côté de la cage et transmet à Tomasino qui reprend le palet en on timer pour tromper Pintaric dans un trou de souris. (30.49 / 2-2 / Tomasino ass. Lampérier et Rech).

Les Dragons répondent une nouvelle fois au Bruleurs de loups sur un but en supériorité numérique et font jeu égal au score.

Les Bruleurs de loups vont à leur tour bénéficier de deux supériorités numériques en fin de tiers d’abord via l’exclusion de Yeo pour dissimulation de palet puis Kytnar mais les unités spéciales Rouennaises sont bien en place et sont proches de mettre un but par Chakiachvili en contre qui ne trouve pas le cadre.



Les deux équipes sont bien en place à la fin de se second tiers, les 20 dernières minutes vont être décisives.



Grenoble change de rythme et s’impose.



Le début de tiers est de nouveau à l’avantage de Grenoble qui se met dans une bonne position par l’intermédiaire de l’ancien chouchou des Rouennais Christophe Boivin mais Setanen est bien placé.

Photographe : Marine Romain Les Rouennais vont prendre l’avantage dans ce début de tiers, par Bengtsson qui reprend un palet en one timer bien récupéré par Glad le long de la bande. (43.56 / 3-2 / Bengtsson ass. Glad et Colomban).

Les Dragons prennent les devants dans ce match mais vont rapidement être rejoint par les Bruleurs de loups par un chow de Binner qui se joue de la défense et fait le tour de Setanen qui se retrouve au sol ce qui permet à Binner de glisser le palet dans le but. (45.17 / 3-3 / Binner ass. Deschamps et Hardy).

Les Grenoblois accélèrent dans ce tiers et vont inscrire un nouveau par Andersson suite à une entrée en zone rapide des Grenoblois, Andersson tir de la bleu et trompe Setanen (47.03 / 3-4 / Andersson ass. Bachelet et Hardy).

Les Dragons accusent le coup et sont moins incisif contrairement au deux premiers tiers, ils ne répondent pas aux assauts des Grenoblois et encaissent un troisième but très rapidement.

Photographe : Marine Romain Sur une nouvelle entrée en zone rapide, Leclerc le long de la bande transmet à Treille qui arrive lancé plein centre et dévie le palet dans la cage Rouennaise. (49.41 / 3-5 / Treille ass. Leclerc et Koudri).

Les Bruleurs de loups ont inscrit 3 buts en 4 minutes, les Dragons sont assommés et peinent a se relever la marche semble trop haute dans ce dernier tiers, l’énergie laissé dans les deux précédents tiers semble préjudiciable à ce moment du match.

Les Dragons vont néanmoins bénéficier d’une supériorité suite à une nouvelle exclusion de Leclerc mais cette fois les Rouennais ne parviennent pas à revenir au score.

Les Grenoblois vont inscrire un dernier but en cage vide par Mallet qui scelle le score du match (59.09 / 3-6 / Mallet ass. Boivin et Southorn).



Les Grenoblois ont été réalistes dans ce dernier tiers avec 5 tirs pour 4 buts ce qui illustre un vrai souci défensif dans le camp Rouennais.

Les Dragons reçoivent Angers pour le prochain match sur L’île Lacroix afin d’obtenir un ticket pour la finale de coupe de France, les deux premiers tiers du match ont montré de bonnes choses, il faudra s’en servir pour les prochains matchs. Les deux équipes se connaissent bien, il n’y a pas de round d’observation. Grenoble démarre fort et impose son rythme de jeu. Setanen est mis à contribution rapidement mais ne laisse pas de rebond.Les Bruleurs de loup sont bien en place défensivement, ils récupèrent le palet en zone défensive et se projettent rapidement vers le camp rouennais.Les Dragons se remobilisent rapidement suite à ce premier but, Kytnar et Bengtsson lance sur Pintaric qui ne cède pas. Les Bruleurs de loups laisse les Dragons s’installer en zone offensive et Rouen continue de pousser pour revenir au score mais la défense est bien organisée et repousse les assauts rouennais.Le rythme de jeu monte dans cette partie et les duels sont vigoureux à l’image de Leclerc qui est chassé pour dureté puis Andersson pour retenir.Les Dragons disposent d’une double supériorité numérique durant quelques secondes.Les Dragons reviennent au score dans ce tiers et son bien en place défensivement ce qui empêche Grenoble de développer correctement son jeu d’attaque.Le Score n’évolue pas sur la fin du tiers, Rouen a réussi à tirer 10 fois à la cage pour inscrire un but alors que Grenoble a réalisé uniquement 2 tirs pour un but.Grenoble revient fort des vestiaires avec un très gros tir de Beauchemin sur Setanen qui ne se laisse pas surprendre. Les Bruleurs de loups montre qu’ils ont envie de scorer rapidement à l’identique du premier tiers.La défense rouennaise s’est fait surprendre par la passe de Leclerc et offre un but facile à Koudri.Setanen réalise de nouveau un bel arrêt quelques minutes plus tard pour garder le score à 2-1.Les Rouennais après avoir fait le dos rond pendant les premières minutes de ce tiers, réagissent et se projettent en zone offensive. Les Bruleurs de loups offrent aux Dragons plusieurs opportunités de scorer avec l’accumulation de d’exclusion.D’abord Leclerc pour un surnombre, cette supériorité ne donnera rien bien que Simonsen et Bengtsson se montre dangereux.Puis Hardy et Treille sont chassés ce qui offre une nouvelle occasion aux Rouennais qui vont pleinement prendre leur chance.Les Dragons répondent une nouvelle fois au Bruleurs de loups sur un but en supériorité numérique et font jeu égal au score.Les Bruleurs de loups vont à leur tour bénéficier de deux supériorités numériques en fin de tiers d’abord via l’exclusion de Yeo pour dissimulation de palet puis Kytnar mais les unités spéciales Rouennaises sont bien en place et sont proches de mettre un but par Chakiachvili en contre qui ne trouve pas le cadre.Les deux équipes sont bien en place à la fin de se second tiers, les 20 dernières minutes vont être décisives.Le début de tiers est de nouveau à l’avantage de Grenoble qui se met dans une bonne position par l’intermédiaire de l’ancien chouchou des Rouennais Christophe Boivin mais Setanen est bien placé.Les Dragons accusent le coup et sont moins incisif contrairement au deux premiers tiers, ils ne répondent pas aux assauts des Grenoblois et encaissent un troisième but très rapidement.Les Bruleurs de loups ont inscrit 3 buts en 4 minutes, les Dragons sont assommés et peinent a se relever la marche semble trop haute dans ce dernier tiers, l’énergie laissé dans les deux précédents tiers semble préjudiciable à ce moment du match.Les Dragons vont néanmoins bénéficier d’une supériorité suite à une nouvelle exclusion de Leclerc mais cette fois les Rouennais ne parviennent pas à revenir au score.Les Grenoblois ont été réalistes dans ce dernier tiers avec 5 tirs pour 4 buts ce qui illustre un vrai souci défensif dans le camp Rouennais.Les Dragons reçoivent Angers pour le prochain match sur L’île Lacroix afin d’obtenir un ticket pour la finale de coupe de France, les deux premiers tiers du match ont montré de bonnes choses, il faudra s’en servir pour les prochains matchs. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo