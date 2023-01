Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 33ème journée : Grenoble vs Angers 3 - 2 (1-0 1-2 1-0) Le 17/01/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Angers ] Enorme combat de hockey… mais pas que ! Grenoble, première équipe assurée de participer aux play-off aux 2/3 du championnat, reçoit Angers qui sort d’un week-end européen intense avec ses 3 matches au-delà du temps réglementaire. Angers se présente donc fatigué et privé de Dusseau, Ritz et Di Dio Balsamo. Mais leur ligne de feu est bien présente avec leur meilleur pointeur Charbonneau. Coté grenoblois Deschamps porte toujours le casque d’or alors que Treille, Onno, Jalasvaara et Aubin sont absents. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 18/01/2023 à 10:07 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4120 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Fret assistés de MM. Margry et Zede Buts :

Grenoble : 03.35 Aurelien Dair (ass Joël Champagne) ; 35.30 Damien Fleury (ass Jere Rouhiainen et Quinton Howden) ; 59.46 Adel Koudri (ass Quinton Howden et Jere Rouhiainen)

Angers : ; 3349 Robin Gaborit (ass Philippe Halley et Tommy Giroux) ; 37.24 Matt Prapavessis (ass Nick Ross et Zack Torquato) Pénalités 48 minutes dont 5 à Koudri et 5+20 à Stepanek contre Grenoble 65 minutes dont 5+20 à Torquato et 5+25 à Serer contre Angers



Angers ouvre le feu en premier avec un missile de Manavian faisant tinter les montants, mais il faudra patienter jusqu’après la mi-tiers pour voir leur premier tir cadré. En attendant Howden commence à trouver ses marques et lance sur Cowley qui dévie. Les deux équipes font de bonnes sorties de zones et remontent jusqu’aux gardiens par alternance. Manavian rate sa relance pour le plus grand plaisir d’Aurélien Dair qui ne manque pas l’occasion d’ouvrir le score [1-0 / 3’35’’]. Les angevins avaient plus ou moins arrêté de jouer car Prapavessis se tenait le genou au sol mais les arbitres ont laissé jouer. La meute est lancée, Howden, Fabre ou encore Crinon sollicitent Cowley tour à tour alors que les esprits s’échauffent menant au premier jeu de puissance grenoblois bien tenu par les visiteurs (8e). Cowley assure le spectacle et ne laisse quasiment pas de rebond aux attaquants grenoblois (déjà 10 tirs à rien pour les locaux). Flavian Dair fait trébucher un angevin, Poukkula met une énorme charge, deux fautes non sifflées par les arbitres dont la négligence fera déraper le match comme on le verra. Finalement les Ducs ont une supériorité numérique qui leur permet de lancer enfin à la cage mais Stepanek veille (15e). Ils enchaînent avec une autre qui ne sera pas plus prolifique. Seuls Giroux, Ross puis Torquato auraient pu inquiéter le gardien bien en place malgré le peu de tirs. Avantage pour Grenoble au retour aux vestiaires, qui aurait pu être plus grand sans la belle prestation de Cowley.



Engagements : 16/10 Angers

Tirs : 17/8 Grenoble





photo: Jean-Christophe Salomé



Angers montre un tout autre visage dès le début du second vingt avec Manning (21e), puis Prapavessis (23e) ou encore Halley (24e). Fleury tente un gri-gri mais Cowley ne se fait pas avoir (25e). Grenoble bénéficie alors de 2 jeux de puissance à la suite qui seront perturbés par des angevins bien en place. Seul Rouhiainen par deux fois aura trouvé une fenêtre de tir sans succès. Grenoble a même subit deux contres par Meija puis Ross stoppés par Stepanek. L’agression de Crinon sur Manning offre une 2+2 aux visiteurs qui en profitent pour s’installer en zone offensive et le travail va payer. Un magnifique tic-tac-toe Giroux-Halley-Gaborit termine au fond pour une égalisation méritée [1-1 / 33’49’’]. Mais Angers se fait à nouveau pénaliser, Fleury nettoie la lucarne d’un joli lancer balayé [2-1 / 35’30’’]. Crinon est sur la liste noire des zébrés et retourne pour la 4e fois en prison. Le jeu de puissance est bien installé, Prapavessis trouve un angle de tir, lance et le palet fini dans la cage, dévié par un grenoblois [2-2 / 37’24’’]. Angers continue de presser en cette fin de tiers avec Sarlieve qui trouve la mitaine ou encore Giroux. Sur un contre fulgurant Fleury sert Poukkula seul et décalé qui finalement lui remet le palet pour une cage ouverte du revers. Tout le monde croit au but, mais Cowley revenu de nulle part place sa mitaine au grand désespoir de Fleury qui s’en veut, situation confirmée par arbitrage vidéo. Un deuxième tiers d’une grande intensité avec le retour des angevins dans la partie où tout reste à faire.



Engagements : 12/6 Grenoble

Tirs : 13/12 Angers





photo: Jean-Christophe Salomé



Grenoble patine fort et veut vite reprendre l’avantage en ce 3e tiers pour ne pas laisser d’espoir aux Ducs qui devraient quand même baisser de rythme et qui pourtant ne semblent pas fatigués. Giroux (44e) ou encore Gaborit (45e) maintiennent Stepanek éveillé avec notamment une mitaine autoritaire avant que le match ne dégénère. Deschamps et Serer à la bleue Grenobloise se cherchent, l’angevin donne un énorme coup sur la tête du casque d’or. Stepanek sort de ses gonds et se rue sur Serer alors que Deschamps s’extirpe et ne veut pas participer au pugilat auquel se joint Koudri puis quelques autres téméraires. Cela ne se serait pas passé si les zébrés avaient su tenir le match. Bref le verdict est lourd avec 5’ pour Koudri, pénalité de match pour Serer (5+25) alors que Stepanek hérite d’une méconduite pour dureté (2+5+20) et laisse malheureusement son équipe en infériorité. Garnier entre donc sur la glace pour le remplacer sur ce jeu de puissance des Ducs et sort son premier arrêt face à Giroux. A peine la pénalité tuée que Rouhiainen retourne sur le banc, mais les locaux gèrent bien ce temps faible. Garnier stoppe un tir du casque et lève le bras sous l’indifférence totale du corps arbitral qui aurait dû arrêter la partie. Cela ne perturbe pas le cerbère isérois plus que ça, qui enchaîne les arrêts (12 au total), comme peut le constater Charbonneau dont le lancer est dévié par la jambière (53e). Contre toute attente, Angers semble avoir encore les jambes malgré leur finale européenne et le voyage. Une charge à la tête commise par Torquato permet à Grenoble de terminer le match en supériorité. Koudri, à 14’’ de la sirène trompe Cowley au prêt et offre la victoire aux siens [3-2 / 59’46’’]. Angers prend un temps mort, fait sortir son gardien mais reste avec seulement 5 joueurs de champs et ne peut rien enclencher. Fleury et Llorca sont élus joueurs du match.



Engagements : 15/8 Angers

Tirs : 15/13 Angers



Bilan mitigé ce soir pour les grenoblois qui, certes, empochent à nouveau 3 points après cette 17e victoire consécutive mais l’indiscipline risque de leur coûter cher, notamment la méconduite pour le match de Stepanek (dont le comportement est inadmissible pour un gardien de cette expérience) qui pourrait se voir priver du match de vendredi face à Rouen. Cette 4e rencontre entre les deux équipes (toutes remportées par Grenoble) a encore été d’un haut niveau et d’une grande intensité et laissera une fois de plus des marques tant physiques que psychologiques. La partie a été marquée par 3 exclusions ce qui heureusement reste rare à ce niveau (65’ contre Angers et 48’ contre Grenoble). Outre la mauvaise image que cela peut montrer, ce sont les conséquences physiques et sportives qui sont à craindre. Le corps arbitral a trop laissé jouer et a vite été dépassé par cette partie à fort engagement ce qui est malheureusement récurrent en France où le niveau des arbitres n’a pas évolué aussi vite que le niveau du championnat.



photo: Jean-Christophe Salomé







