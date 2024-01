Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 33ème journée : Grenoble vs Angers 5 - 2 (1-2 2-0 2-0) Le 16/01/2024 Grenoble Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Angers ] Grenoble s’offre à nouveau les Ducs. Grenoble, actuellement en difficulté dans son jeu, a du mal à convaincre et reçoit ce mardi les Ducs d’Angers, solides second du championnat, qui enchaînent les victoires et sont en pleine confiance. Ces derniers doivent se passer de 2 attaquants phares, Halley et Ritz, alors que les locaux sont privés de 2 défenseurs, Onno et Racine, ainsi que du jeune Bachelet remplacé par Grossetête très en vue ces derniers temps. Grenoble Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 17/01/2024 à 10:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4058 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Rohwedder assistés de Mme Cheyroux et de M. Constantineau Buts :

Grenoble : 11.56 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Sacha Treille) ; 28.18 Adel Koudri (ass Charles Schmitt et Pierre Crinon) ; 32.57 Jere Rouhiainen (ass Damien Fleury et Roman Lyubimov) ; 42.33 Brent Aubin (ass Pierre Crinon et Loïc Farnier) ; 48.34 Brent Aubin (ass Jere Rouhiainen et Alexandre Lavoie)

Angers : ; 14.24 Brodie Reid (ass Cédric Di Dio Balsamo et Anthony Bardaro) ; 19.36 Brodie Reid (ass Anthony Bardaro et Matt Prapavessis) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Angers Le début de rencontre est timide avec seulement 2 tentatives de chaque côté dans les 4 premières minutes. On note cependant un meilleur contrôle du palet côté Angevin avec des passes qui arrivent mieux à destination. Mais les Grenoblois gagnent plus de duels ce qui leur permet de lancer finalement plus souvent à la cage. Un gros tir de la bleue est dévié par Cowley dans la tête de Valier qui s’écroule et tarde à se relever. Les Brûleurs De Loups s’installent de plus en plus en zone offensive sans pour autant se créer d’occasions susceptibles d’inquiéter les visiteurs alors que de leur côté chacune de leurs attaques se termine par un arrêt de Stepanek. Malgré quelques difficultés à installer le premier jeu de puissance, les grenoblois saisissent l’occasion. Deschamps d’une transversale précise trouve le sniper Fleury qui fait mouche [1-0].



Le jeu repart de plus belle, les angevins poussent Grenoble à la faute. Sur leurs deux jeux de puissance les Ducs ne mettent que 10 secondes à tromper Stepanek dans un schéma identique avec Bardaro à la passe pour Reid en cage ouverte qui s’offre un doublé [1-1 puis 1-2].



Malgré un tiers équilibré, Angers a pris l’avantage rapidement sur deux supériorités numériques mal gérées par une défense et un gardien beaucoup trop lents.



Engagements : 17/11 Grenoble

Tirs : 11/9 Grenoble



Grenoble occupe la zone offensive pour commencer ce second tiers mais comme souvent ces temps ci les tirs ne sont pas cadrés ou trop facile pour Cowley. Angers se reprend après 3 minutes défensives, Manavian entouré de 4 défenseurs, parvient quand même à tirer et Stepanek dévie. Ce dernier tient bon sous les assauts des Ducs qui se multiplient. Le jeu repart de l’autre côté, Aubin est proche de l’égalisation. Sur l’engagement qui suit Koudri, bien servit par Schmitt marque en cage ouverte [2-2].



Les locaux se montrent de plus en plus offensifs et mettent plus de vitesse dans leur jeu. La récompense est au bout avec un gros lancer de Rouhiainen relâché par le portier dans sa cage [3-2].



Angers tente de revenir d’abord par Gaborit puis par Scherbak mais Stepanek ferme la porte. Le jeu s’emballe sous la pression des Ducs, Treille et Manning en viennent au poings et vont se calmer sur le banc des pénalités. Les Brûleurs De Loups ont su accélérer dans ce tiers et profiter d’un temps faible de leurs adversaires pour reprendre l’avantage.



Engagements : 13/11 Grenoble

Tirs : 11/8 Grenoble



On pense qu’Angers va entamer ce dernier tiers à fond pour revenir au score mais ce sont les locaux qui dominent et concrétisent à nouveau d’une déviation imparable d’Aubin sur le lancer de Crinon [4-2].



Les Ducs n’arrivent plus à créer de danger, leurs passes sont moins précises et les tirs passent souvent à côté ou sont trop sur le gardien. Grenoble intercepte les passes, gagne les duels et les esprits s’échauffent à nouveau. Llorca s’en prend à Grossetête qui ne réplique pas, les deux se font pénaliser, Llorca un peu plus longtemps offre alors un jeu de puissance aux grenoblois. Rouhiainen décale Aubin qui ne loupe pas la cage ouverte [5-2].



Il reste encore une douzaine de minutes à Angers pour revenir. Reid, Scherbak ou encore Gaborit échouent sur Stepanek intraitable lors de ces 2 tiers. La sirène retentit sur cette solide victoire des locaux.



Engagements : 9/8 Grenoble

Tirs : 10/7 Angers



Cette victoire fait du bien aux Grenoblois qui semblent retrouver leur jeu petit à petit ainsi que leur efficacité offensive. Les buteurs que sont Aubin et Fleury retrouvent enfin leur précision. Ce succès face à une grosse équipe d’Angers est à même de redonner confiance aux Brûleurs De Loups qui en ont bien besoin. Les angevins n’ont pas réussi à perturber la défense grenobloise (à égalité numérique) malgré un bon système de jeu plus propre et précis que leurs adversaires. Les Grenoblois doivent confirmer à Amiens vendredi avant la finale de Coupe De France qu’ils se doivent de remporter.



photo: Jean-Christophe Salomé (archives)







