4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo J. et Barcelo G. assistés de MM. Briolat et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : ; 03.43 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Alexis Binner) ; 29.58 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Sacha Treille) ; 48.58 Christophe Boivin (ass Alexis Binner et François Beauchemin) ; 54.56 Jarod Hilderman (ass Nicolas Deschamps et Aurelien Dair) ; 59.25 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet)

Chamonix : 00.06 Jackub Izacky (ass Jesper Akerman et Valentin Coffy) ; 02.32 Jordan Mugnier (ass Clément Masson et Jackub Izacky) ; 06.46 Bryan Ten Braak (ass Jackub Izacky et Jesper Akerman) ; 36.38 Saku Kivinen (ass Camil Durand et Jérémie Penz) ; 43.27 Jackub Izacky (ass Jordan Mugnier et Clément Masson) ; 53.41 Gabin Ville (ass Ricards Grinbergs et Artur Gatiyatov) ; 58.55 Clément Masson (ass Stanislav Lopachuk et Jordan Mugnier) ; 59.56 Jérémy Fortin (ass Ricards Grinbergs et Clément Masson) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Chamonix photo: Jean-Christophe Salomé But de Dair entre les jambes La rencontre débute a peine que Chamonix ouvre déjà le score après seulement six secondes… Le top scoreur de Chamonix Jakub Izacky déborde son défenseur Alexis Binner et prend un lancer dans un angle fermé, excentré coté gauche. Le palet arrive vite à la cage et Stepanek n’est pas assez rapide pour rattraper ce palet qui termine dans le haut du filet (0-1 0’06). Un but aussi tôt dans le match constitue-t-il un record en Ligue Magnus ? Nous n’avons pas la réponse. N’hésitez pas à répondre en commentaires 😉



Chamonix est en réussite sur ce début de rencontre car ils vont convertir leur deuxième tir en nouveau but. Mugnier récupère un palet et ajuste d’un bon tir du poignet Stepanek entre les jambières (0-2 2’32).



Grenoble réagit immédiatement avec un beau but de Dair qui de près va marquer avec un tir entre les jambes (3’33 1-2).



Une pénalité contre Beauchemin va remettre Chamonix à l’abri avec Ten Braak qui marque sur le sixième tirs chamoniards (6’46 1-3).



Chamonix pratique de beau hockey et posent des soucis à cette équipe grenobloise qui devra faire bien plus pour espérer continuer sa bonne série de victoire.



Engagements : 8/5 Chamonix

Tirs : 11/10 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé



La première partie du second tiers ne sera pas la plus intéressante de la partie. Il faut attendre une pénalité contre Gabin Ville suite à une faute sur Farnier pour voir Boivin y aller d’une belle lucarne. Aubrun ne peut que constater les dégâts (2-3 29’58).



Mais encore une fois, Chamonix va se redonner de l’air avec Kivinen qui ajuste parfaitement Stepanek (2-4 36’38).



Engagements : 10/9 Chamonix

Tirs : 11/6 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble doit faire plus mais une boulette de la défense des BDL offre une cage grande ouverte à Izacky (43’27 2-5) qui ne manque pas sa chance.



Et quand Grenoble fait tout bien, Aubrun est vigilant et sort les arrêts qu’il faut comme sur une tentative de Beauchemin qui voit le palet bloqué entre le patin du gardien et le poteau (44’10).



Grenoble ne semble plus y être au fil des minutes mais Boivin en power play y va d’une nouvelle lucarne avec un magnifique tir sur réception (48’52 3-5).



Des espaces s’offrent alors aux Chamoniards. Izacky parvient à partir en break mais Stepanek gagne le duel (52’).



Chamonix va néanmoins parvenir à marquer un nouveau but. Les défenseurs grenoblois sont en retard sur le repli, les Pionniers jouent bien la remonté du palet et Gabin Ville termine le bon jeu de passes de ses coéquipiers (3-6 53’41). Juste après, Bryan Ten Braak n’est pas loin du septième but (54’).



Mais Grenoble marque un nouveau but suite à un lancer de l’arrière de Hilderman qui trompe un Aubrun masqué (4-6 54’56). Avec deux buts de retard avec cinq minutes à jouer, tout redevint possible et Grenoble tente le tout pour le tout. Stepanek sort de sa cage mais Masson trouve le chemin du but (4-7 58’55).

Ce petit jeu n’est pas fini avec Beauchemin qui parvient à marquer un nouveau but (59’25 5-7).



Stepanek sort de nouveau et Chamonix inscrit un second but en cage vide et le huitième de la rencontre (59’56 5-8)



Engagements : 18/13 Chamonix

Tirs : 17/11 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Petite surprise à Pole Sud avec la victoire mérité des Pionniers qui mettent ainsi fin à la folie série de victoires grenobloises. Toutes les bonnes choses ont une fin et c’est donc Chamonix qui profite de l’entame raté des grenoblois pour prendre trois points à Pole Sud.



Le match n’a pas été maitrisé par les isérois et il faut rendre le mérite à l’équipe de Chamonix qui aura joué le coup à fond, a été présent du début à la fin et à su faire trembler les filets grenoblois comme jamais cette année. Mention spéciale à Tom Aubrun qui a fait un gros match, ainsi qu’à sa défense qui aura su le protéger.

Grenoble devra vite passer à autre chose avec un gros match mardi contre Angers à domicile avant de partie à Cardiff pour disputer la finale de la Conti Cup avec seulement trois équipes (L’équipe Kazakh a déclaré forfait en raison de la non-possibilité d’obtenir des visas pour ces joueurs russes). © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







