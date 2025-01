Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Grenoble vs Angers 3 - 2 (0-0 1-2 1-0 1-0) Après prolongation Le 14/01/2025 Grenoble Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Angers ] Grenoble-Angers : un avant goût de finale(s) ! Rencontre au sommet ce soir entre les leaders grenoblois et leurs dauphins angevins. Après leur série de victoires stoppée net par Chamonix vendredi dernier, Grenoble doit se remobiliser en vue de la finale européenne de ce week-end et rien de tel pour cela que cette confrontation face à Angers qui enchaîne également les victoires et qui affrontera les grenoblois en finale de Coupe de France. On notera le retour de Fleury au dépend de Gueurif. Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 15/01/2025 à 09:06 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Scolari assistés de MM. Zede et Mercier-Landry Buts :

Grenoble : ; 33.36 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 56.22 Adel Koudri (ass Sacha Treille) ; 62.40 Christophe Boivin (ass François Beauchemin)

Angers : 28.29 Ethan Cap (ass Sami Tavernier et Matt Wilkins) ; 32.19 Sami Tavernier (ass Brady Shaw et Matt Wilkins) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 2 minutes contre Angers Les deux équipes semblent sur la retenue en ce début de rencontre et évitent de se découvrir. Halley puis Maning sollicitent Pintaric bien en place alors que la défense angevine tient bien sa zone et empêche les grenoblois de se mettre en position de tir, seul Boivin parvient à déclencher mais ne trompe pas O’Connor. Angers maîtrise mieux les entrées en zone offensive et son occupation sans pour autant ouvrir le score. A mi tiers le jeu s’accélère, malgré tout les gardiens ont très peu d’intervention à faire. Gaborit intercepte le palet mais perd son duel face à Pintaric. Mallet ou encore Deschamps un peu plus tard n’ont pas plus de réussite non plus. En fin de tiers les Ducs pressent de plus en plus avec Tavernier, puis Halley ou encore Wilkins ne trouvent pas la faille mais obtienne une supériorité numérique. Les locaux tiennent bon pour ces 40 dernières secondes en infériorité avant un retour aux vestiaires salvateur dans ce premier tiers finalement engagé où les défenses ont pris le pas sur les attaquants.

photo : Jean-Christophe Salomé

Angers a du mal à installer la fin de son jeu de puissance et n’inquiète pas le portier isérois. Au complet Sarlieve puis une fois encore Tavernier se montrent menaçant mais Pintaric a le dernier mot avant un contre de Fleury qui lui aussi échoue face à O’connor. Suite à un joli mouvement de emmené par Tavernier et Gaborit, Cap d’un joli lancer trompe le gardien sous la transversale [0-1]. L’ouverture du score est logique mais a piqué Grenoble à vif ; les locaux accélèrent et arrivent à se projeter vers l’avant une fois le premier rideau défensif passé. Grenoble croit égaliser mais Parades demande un contrôle vidéo pour hors-jeu qui lui sera accordé. Alors qu’on était proche de l’égalisation, Shaw lance sur Pintaric qui concède un rebond récupéré pat Tavernier qui n’a plus qu’à glisser le palet en cage ouverte [0-2] . Mais une minute plus tard Boivin, d’un tir puissant de la bleue, ramène les siens à une longueur [1-2]. Redynamisés, les grenoblois repartent à l’offensive par Binner ou encore Dair puis Treille. Ils obtiennent à leur tour un jeu de puissance pour finir le tiers, mais sans non plus pouvoir scorer. Angers mène logiquement à la pause dans un match accroché, engagé mais correct, avec un excellent niveau de jeu.



photo : Jean-Christophe Salomé La dernière minute de supériorité ne permet pas aux locaux de revenir au score. Ainsi les Ducs peuvent remettre la pression et il faut un Pintaric de haut vol pour sauver son équipe dont la défense laisse à désirer. Fleury se fait sanctionner de 2x2’ pour piquage offrant aux visiteurs une belle possibilité de s’échapper au score. Dans un premier temps Angers semble faire tourner la montre plus que d’installer une pression offensive même si le poteau sauve Grenoble une première fois. Pintaric fait l’arrêt sur un gros lancer d’Onno avant que Fleury ne revienne. Les locaux repartent à l’attaque ; Dair se défait de son vis-à-vis mais ne trompe pas O’Connor. Le match peut basculer d’un côté comme de l’autre, déjà les 5 dernières minutes. Shaw trouve l’équerre. Sur un tir de Treille, O’Connor concède le rebond repris par Koudri pour l’égalisation [2-2]. Grenoble continue de mettre la pression, Dair tire sur le poteau et la défense angevine fait le reste pour préserver ce point.



photo : Jean-Christophe Salomé En prolongation Pintaric fait le premier arrêt avant que Beauchemin ne s’échappe, dribble le gardien sorti bien haut et lance en cage désertée… pas assez fort car Prapavessis revenu en trombe se jette sur la trajectoire et sauve son équipe. Joie de courte durée puisque Boivin fait le tour de la cage, le gardien n’a pas le temps de revenir et voit le palet poussé au fond de l’autre côté [3-2].

photo : Jean-Christophe Salomé

Pôle Sud a pu assister à une rencontre de haut niveau ce soir dans un match extrêmement serré. Les angevins ont une puissance offensive impressionnante avec une cinquantaine de lancers à travers une défense trop souvent dépassée. Heureusement, Pintaric en dernier rempart a assuré permettant à son équipe de tenir. Angers défend très haut et empêche son adversaire d’installer son jeu. Il aura fallut également la précision, la puissance et la rapidité de jeu de Boivin pour trouver la faille et offrir la victoire à Grenoble.

Un tel match permet de bien préparer l’échéance européenne de ce week-end, avec samedi une première rencontre face aux polonais de Katowice (que Grenoble avait battu 4-2 en demi finale) avant de rencontrer Cardiff, équipe hôte, pour nous l’espérons, ramener le titre.













© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







