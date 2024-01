Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Nice vs Grenoble 1 - 4 (0-1 1-1 0-2) Le 23/01/2024 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Grenoble ] Logique respectée 48 heures après le sacre acquis en Coupe de France face à une belle équipe de Dunkerque (4-7), les Grenoblois devaient vite se remettre en selle pour le championnat. Rien n’a perturbé les hommes de d’Edo Terglav. Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 24/01/2024 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1007 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Cregut assistés de Mme Cheyroux et de M. Gielly Buts :

Nice : ; 38.20 Bryan Sautereau (ass Marc André Lévesque et Louis Vitou)

Grenoble : 04.51 Loïc Farnier (ass Alexandre Lavoie et Brent Aubin) ; 24.31 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Jere Rouhiainen) ; 42.26 Valentin Grossetete (ass Brent Aubin et Charles Schmitt) ; 59.10 Aurelien Dair Pénalités 2 minutes contre Nice 6 minutes contre Grenoble

Farnier ouvre la voie



Dans la continuité du match de dimanche, Grenoble prend les devants assez rapidement dans cette rencontre. Lavoie sur le flanc droit, voit à l’opposé Farnier après un puck récupéré dans la zone défensive niçoise par Aubin. Il conclut facilement (04:51 ; 0-1).



Photographe : © Patrick Giaume (archives)

Le Romanais d’origine est actuellement en forme après sa belle performance en finale de coupe de France avec deux réalisations.

Le match est plutôt agréable mais malheureusement, les Aigles ont peu de répondant sur la glace. Le match fut par la suite un peu plus fermé, Molder évitera de façon plus ou moins acrobatique l’écart de buts dans cette période.



Tirs : 05 (Nice) / 10 (Grenoble)



L’expérience de Fleury



Comme lors du premiers tiers, les Brûleurs de Loups vont prendre un léger avantage à la table de marque assez rapidement. Servi à la bleue par Deschamps, le Caennais inscrit un magnifique but de loin (24:31 ; 0-2).



Photographe : © Patrick Giaume (archives)

Peu après, va intervenir la première pénalité de cette rencontre à l’encontre de Lavoie pour avoir accroché un joueur azuréen. Cette première supériorité numérique ne profitera pas aux hommes de Stolc qui poussent mais Stepanek repousse son éventuel blanchissage.

Salve ira faire un tour lui aussi en prison sans que cette opportunité profite aux visiteurs. C’est même les joueurs locaux qui vont réduire la marque et de manière méritée. Sautereau écarte à droite sur Levesque. Il aperçoit Vitou, excentré devant la cage mais réussit tout de même à dévier la trajectoire du palet (38:20 ; 1-2). Les deux anciens de Bordeaux se connaissent parfaitement et ce but n’est pas anodin.



Tirs : 11 (Nice) / Grenoble (12)



Coup de massue



Décidemment, Nice ne retient pas les leçons et se fait surprendre encore une fois dès le début de la période. Devant la cage, Alzon perd le palet et cela profite à Grossetete qui n’en demandait pas tant (42:26 ; 1-3).



Photographe : © Patrick Giaume (archives)

Conrad peut être en colère, il avait fait une magnifique parade auparavant mais en veut beaucoup à l’international taiwanais. Ni la pénalité de Koudri à la 45ème puis à la 47ème de ce même joueur ne fait guise de réveil aux coéquipiers de Belisle. Pour autant, les deux gardiens font leur travail, l’écart n’est pas aussi conséquent.

C’est avec une cage vide qu’Aurélien Dair inscrira le quatrième et dernier but (59:10 ; 1-4).



Tirs : 09 (Nice) / 10 (Grenoble)



Grenoble s’impose facilement face à Nice dans une rencontre à sens unique.



Photographe : © Patrick Giaume (archives) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







