3279 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Dehaen assistés de MM. Debuche et Yssembourg Buts :

Rouen : 00.56 Kelsey Tessier (ass Loïc Lamperier et Sacha Guimond) ; 10.09 Valentin Claireaux (ass François Beauchemin et Florian Chakiachvili) ; 17.09 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin et Charlie Dodero) ; 28.57 Florian Chakiachvili (ass François Beauchemin et Valentin Claireaux) ; 52.21 Dylan Yeo (ass François Beauchemin et Christophe Boivin)

Grenoble : ; 20.47 Damien Fleury (ass Jere Rouhiainen et Flavian Dair) ; 21.49 Kyle Hardy (ass Julien Munoz et Nicolas Deschamps) ; 58.57 Joël Champagne (ass Nicolas Deschamps) Pénalités 10 minutes contre Rouen 14 minutes contre Grenoble



Rouen tambour battant.



Rouen entame la rencontre comme des morts de faim. Stepanek est déjà à l’ouvrage sur un tir de Lamperier (00.43). L’horloge n’a pas fini son premier tour que le score ne reste plus vierge.

Tessier oublié dans le slot côté droit, propulse le puck hors de portée du gardien suite à une passe de Lamperier (00.56 / 1-0 / Tessier ass. Lamperier et Guimond).

Photographe : Marine Romain Le match ne pouvait pas mieux commencer. Grenoble est pris à la gorge et pour se compliquer encore plus la tâche accumule les fautes. Si les premières supériorités numériques ne sont pas concluantes malgré un gros nombres d’occasions, il ne faut pas trop tenter le dragon.

Celle qui intervient à mi tiers va etre fatale aux isérois.

Sur un double avantage la rondelle circule bien et arrive côté droit dans la crosse de Claireaux qui veut remiser dans l’axe mais un patin adverse dévie la rondelle derrière la ligne fatidique (10.09 / 2-0 / Claireaux ass. Beauchemin et Chakiachvili).

Lorsque les grenoblois sont en nombre la partie est équilibrée et Pintaric subit aussi les tentatives des artificiers du leader mais rien ne passe. Chaque équipe alterne temps fort et temps faible.

Sur un nouveau temps fort normand, Boivin trouve Mallet juste avant la bleue, par sa vitesse enrhume Hardy (ce qui est rare) et va se jouer de Stepanek pour la troisième fois (17.09 / 3-0 / Mallet ass. Boivin et Dodero).

Grenoble finit le tiers en jeu de puissance mais le gardien normand est présent en s’opposant à tout.



Un gros premier tiers de Rouen qui non seulement aura fort bien joué mais aura aussi et surtout profité de l'indiscipline grenobloise pour scorer une fois mais aussi usé son adversaire dans ce tiers.

Réaction du leader.



Grenoble commence ce second tiers enjeu de puissance et par conséquence envahit la zone défensive rouennaise.

Il ne faut que 30 secondes pour que Fleury récupère un palet qui traine dans le slot et envoie le bout de caoutchouc hors de portée de Pintaric (20.47 / 3-1 / Fleury ass. Rouhainen et Dair F.).

Il ne fallait pas plus pour redonner du tonus à une formation aux hommes de Aho.

Mieux même puisque dans la minute qui suit, Hardy se trouve à point nommé pour exploiter un rebond laissé par Pintaric suite à un bon tir de Munoz (21.49 / 3-2 / Hardy ass. Munoz et Deschamps).

Photographe : Marine Romain Nullement abattu par ce retour express, Rouen par Mallet qui seul face à Stepanek voit cette fois ci le gardien remporter le duel (21.50). Grenoble bien que revenu dans la rencontre, continue dans ces travers et accumule les pénalités.

Rouen va l’exploiter au mieux en reprenant deux buts d’avance.

Le palet dans les crosses normandes visite la zone défensive de Grenoble et arrive plein axe à la bleue dans la palette de Chakiachvili qui profite que le gardien soit bien masqué pour tout transpercer. (28.57 / 4-2 / Chakiachvili ass. Beauchemin et Claireaux).

Rouen ne relâche pas l’intensité et Claireaux verra son tir heurter la barre du portier grenoblois (29.14). La seconde partie de ce tiers sera en grande partie, Grenoble se rendre mettre du puck sans pouvoir tromper Pintaric qui use de tout son équipement pour ne pas encaisser un nouveau but.



Un tiers ou les dragons se sont fait peur en début de tiers. Grenoble aura une nouvelle fois pêché par une indiscipline peu habituelle. Encore un tiers joué sur un gros rythme avec une belle intensité et si les dragons sont devant, nul doute que Grenoble n’a pas abdiqué.



Rouen tient bon.

Photographe : Marine Romain

Comme lors du second tiers, Rouen attaque ce début de dernier tiers en infériorité. Du coup les snippers grenoblois vont s’en donner à cœur joie mais Pintaric en mode grande classe fait obstacle à toutes les velléités a des bruleurs de loups.

Rouen aura tenu les cinq premières minutes sans dommage. Temps faible passé Rouen se montre de nouveau et lors de son temps fort butte sur Stepanek qui n’est pas le premier venu et démontre que c’est aussi un gardien de grande classe. On peut être un très bon gardien il y a des limites et on ne peut pas tout résoudre.

Beauchemin côté droit dans la zone offensive résiste à son défenseur et décale Yeo qui seul face à Stepanek ne lui laisse aucune chance (52.21 / 5-2 / Yeo ass. Beauchemin et Boivin).

Rouen retrouve trois buts d’avance. Dès lors, dos au mur Grenoble se rue dans le camp normand sans pour autant trouver la faille.

Photographe : Marine Romain A l’orée de la dernière minute, et sur un grosse erreur rouennaise, Deschamps est en possession du palet derrière la cage, trouve plein axe Champagne qui ne laisse aucune chance à Pintaric (58.57 / 5-3 / Champagne ass. Deschamps).

Cette réaction est quelque peu tardive pour empêcher les dragons de cueillir un nouveau succès.



Belle victoire normande face au leader de la magnus dans un très beau match joué dans un bel esprit. Rouen revient à 6 points de Grenoble et fait par la même occasion le trou sur son poursuivant le relayant à 13 points. Rouen aura fait preuve d'une grande solidité, d'esprit de corps ainsi que de vaillance. Le leader grenoblois aura trainé comme un boulet son très mauvais premier tiers dû à une indiscipline excessive et fait honneur à son statut de leader. Rouen devra confirmer son excellente forme dès ce dimanche avec la réception de Bordeaux.







