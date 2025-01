Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 35ème journée : Cergy-Pontoise vs Briançon 1 - 2 (0-1 1-0 0-0 0-1) Après prolongation Le 17/01/2025 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Briançon ] Briançon maîtrise le jeu, mais Cergy pousse jusqu’en prolongation Un match qui a vu s’affronter deux équipes de seconde moitié de classement. D’un côté celle de Cergy, 8ème du championnat, qui compte bien satisfaire son public à domicile en tentant de remporter les trois points. De l’autre celle de Briançon, 12ème et dernière du championnat, mais composée de valeureux Diables rouges qui ne lâchent rien et continuent d’accrocher les équipes malgré leur retard. Les deux équipes viennent chacune de s’offrir précédemment la victoire. Les Diables rouges lors de leur duel contre Rouen et Cergy face à Nice. Cergy qui reste encore invaincu par Briançon sur leurs trois précédentes confrontations va-t-elle encore une fois prendre l’avantage ? Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Noémie MASSET le 19/01/2025 à 18:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2985 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Rauline assistés de MM. Cady et Maudet Buts :

Cergy-Pontoise : ; 36.08 Phileas Perrenoud (ass Aurélien Dorey et Kalle Myllymaa)

Briançon : 03.35 Matthew Barnaby (ass Fredrik Stromgren) ; 62.00 William Person (ass Joran Reynaud) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 12 minutes contre Briançon



Premier tiers



À peine le coup de sifflet lancé, qu’une occasion se manque du côté de Cergy. En effet dès la première minute Philéas Perrenoud nous offre un premier tir après un contrôle chanceux du patin mais c’est sans compter sur le portier des Diables rouges, Griffen Outhouse, qui réalise un très bel arrêt. Ensuite Briançon prend très vite l’ascendant sur ce premier tiers, avec de nombreuses grosses occasions qui ne trouvent pas le fond du filet vert.



Les Diables rouges nous offrent une très belle ouverture de score grâce à un engagement en zone offensive mené avec brio. Matthew Barnaby Jr marque un très beau but en surprenant instantanément la défense verte après la remise en jeu gagnée par Fredrik Strömberg (0-1, 03’35).



Photographe © Bruno Gouvazé

La suite de la période se poursuit avec une première infériorité sans conséquence pour Cergy suite à un « accrocher » de Aurélien Dorey 7’10. Ensuite, Antoine Addamo pour les Jokers et Conor MacEachern pour Briançon sont également punis pour « dureté » à 15’00. Le défenseur canadien est vite rejoint en prison par un autre Briançonnais, Joran Reynaud, coupable d’une obstruction 16’01 mais les verts n’en tirent pas profit.

Cette première période se solde par une nette dominance de Briançon qui se crée de nombreuses occasions avec 14 tirs cadrés et un jeu collectif qui arrive à trouver les extrémités pour atteindre la cage adverse. En face, Cergy peine à tenir ce premier tiers avec seulement 8 tirs cadrés pour les verts et de nombreuses erreurs techniques.



Deuxième tiers



Les Diables rouges reviennent d’attaque pour ce début de deuxième tiers et se créent de nombreuses occasions malheureusement non cadrées. A 22’48, Cergy se retrouve en infériorité pour un cinglage de Dorey mais réussit malgré tout à nous offrir un box de qualité et à ne pas encaisser un second but de la part des Diables rouges. A 32’21, ce sont les briançonnais qui commettent une pénalité pour crosse haute de Barnaby Jr, de quoi remotiver les verts à nous offrir un power play de qualité et à profiter de l’occasion pour revenir au score. Malgré tout, Cergy ne parvient pas à s’offrir de grosse occasion et s’attaque à un box très serré qui ne laisse rien passer.



Photographe © Bruno Gouvazé

Plus tard, Cergy profite d’une sortie de zone rapide sur une attaque de Briançon pour revenir au score. Après un appui sur Kalle Myllymaa et une remontée de glace par Dorey, décalé sur la gauche Perrenoud égalise (1-1, 36’08).



Cette période se termine par ce retour de Cergy qui réussit à s’offrir un premier but mais également à construire défensivement pour ne pas laisser l’avantage à Briançon. Pour les Diables rouges, un tiers marqué par un bel engagement mais pas de grosses opportunités qui puissent faire peur aux Jokers. Malgré tout, Briançon peut compter sur une défense solide et un gardien bien en place ce qui nous offre un magnifique match.



Troisième tiers



Cergy revient d’attaque sur ce dernier tiers et nous offre un jeu davantage construit et collectif. Malgré tout, le bloc défensif de Briançon reste bien ancré dans ce match et ne laisse passer aucun palet.



Les Diables rouges se mettent en difficulté sur ce troisième tiers avec une première pénalité pour une projection contre la bande de Barnaby Jr à 48’42, suivi d’une pénalité pour faire trébucher de William Lemay à 51’31 et une dernière pour retard de jeu à 57’55 sur un dégagement en tribune de Dmitry Vozovik.



Photographe © Bruno Gouvazé

Si les verts conservent l’avantage du power sur ce troisième tiers, cela ne semble pas inquiéter Briançon, qui tue l’ensemble des pénalités. En effet, le bloc défensif rouge semble compliqué à passer pour les verts malgré l’avantage numérique et lorsque celui-ci est passé, ils se frottent à Outhouse qui reste imperturbable et nous gratifie de magnifiques arrêts. Malgré l’infériorité, Briançon s’offre même une occasion de reprendre l’avantage après que William Persson ait réussi à contourner la cage francilienne.



Overtime



Les deux équipes ne lâchent rien durant le début de cette prolongation, avec une première action de Cergy qui se conclut par un très bel arrêt de Outhouse. Briançon s’offre lui aussi le droit d’y croire avec une occasion menée par Strömberg mais magnifiquement bien contrée par Sebastian Ylönen qui réalise un sublime arrêt. Le match se solde toutefois par un très beau but des Diables rouges, après une relance manquée du gardien. Très vite reprise en plein slot, l’offrande est convertie par Persson qui vise la lucarne et offre la victoire à Briançon (1-2, 62’00).



Photographe © Bruno Gouvazé



Briançon nous a proposé du très beau jeu avec un bloc défensif très serré qui n’a laissé que très peu d’opportunités aux verts mais qui a tout de même réussi également à presser suffisamment haut pour bousculer la défense des Jokers. Mention spéciale à Outhouse qui nous à offert de magnifiques parades durant ce match et à prouver encore une fois être un atout indéniable pour les Diables rouges.

