Le 17/01/2020 Pole Sud, Grenoble



Grenoble :

Photographe Laurent Lardière Schierhorn s'incline aux tirs au but L’entame de match est à l’avantage des Basques qui sont bien en place et prennent les premiers lancers du match par Poudrier (2’23) et Gauthier (3’33).



Le premier tir grenoblois intervient après presque six minutes de jeu, ce qui ne doit pas arriver très souvent cette saison (5’51).



La meilleure occasion de but est l’œuvre d’Aleardi, qui revient à son meilleur niveau après un début de saison difficile. L’attaquant américain profite du travail de son compatriote Kearney qui perfore la défense d’Anglet. Aleardi a bien suivi et du revers manque de peu de tromper le portier d’Anglet (6’10).



L’ouverture du score est cependant pour Anglet et récompense le bon début de tiers du huitième de Magnus face au leader. Lamboley profite d’une mauvaise relance de Manavian (dans tous les mauvais coup ce soir) pour servir Tarantino qui ne se pose pas de question et expédie un missile dans le haut du filet (0-1 12’19).



Grenoble égalise en power play par Fleury qui prend de vitesse son défenseur et s’ouvre le chemin des buts. Le talent de finisseur de Fleury fait la différence (1-1 16’25).



Mais la défense de Grenoble n’est pas dans un bon soir et laisse des espaces. Gauthier, l’ancien grenoblois, en profite pour redonner l’avantage à Anglet (1-2 17’03).



Dans la foulée, Dylan Fabre manque son duel face au portier d’Anglet (17’20).



Engagements : 10/9 Grenoble

Tirs : 10/9 Grenoble Photographe Laurent Lardière R.Lamboley se montre efficace en face off Grenoble se met à la faute en début de second tiers par Kara (23’) puis par Rohat (25’50). Anglet prend des lancers sur la cage d’Horak mais rien de bien dangereux.



A quatre contre quatre, Grenoble pense égaliser mais le but est logiquement refusé à Champagne pour un joueur dans la zone du gardien (32’02).



En supériorité numérique, Arrossamena trouve le poteau (35’06). Grenoble pousse en fin de second tiers mais un deux contre 0 avec Aleardi pour Fleury est sauvé miraculeusement par Schierhorn (37’18).



L’égalisation arrive peu après avec Champagne qui remet dans l’enclave pour Kearney qui a bien suivi (2-2 39’33).



Engagements : 10/7 Anglet

Tirs : 12/11 Grenoble Photographe Laurent Lardière L.Tarantino et l'Hormadi font trembler les BDL Le troisième tiers est assez mou dans son début, les actions de but se faisant rares. Une petite altercation entre Decock et Aleardi réveillent tout le monde (47’59).



Baylacq profite d’un palet qui traine dans l’enclave pour catapulter le palet dans la cage de Schierhorn battu (3-2 50’31).



Anglet réagit de suite par Kloz qui subit une faute, la pénalité est différée. Anglet installe son jeu en zone offensive, une superbe passe de Pacalaj trouve Gauthier qui reprend dans une cage ouverte (3-3 52’14).



Les deux équipes ne sont pas loin du but du KO. Thomas Decock trouve même la barre à cinquante secondes de la fin du tiers (59’10). Anglet n'était pas loin de refaire le même coup en Coupe de France...



On en reste là et les deux équipes iront donc en prolongation voire plus si affinités.



Engagements : 12/11 Grenoble

Tirs : 14/10 Anglet Photographe Laurent Lardière A.Aleardi donne la victoire aux grenoblois Une faute sur Fleury permet à Anglet d’éviter un but tout fait mais donne une supériorité à Grenoble (61’02).

Kearney sur un service de Aleardi trouve le poteau (62’18).



Il faut donc en passer par les tirs de pénalités pour départager les deux formations. Les tireurs font plus que le job, avec des pénaltys bien tirés. Après six tentatives, c’est Aleardi qui donne la victoire à Grenoble en transformant son deuxième pénalty dans cette série.



Engagements : 4/4

Tirs : 3/1 Grenoble

Fleury O, Bisaillon O, Aleardi O, Hardy N, Champagne N, Aleardi O

Pertilla N, Decock O, Kloz O, Gauthier O, Arrossamena N, Decock N Grenoble a bien failli perdre de nouveau à Pole Sud face à Anglet. Les Basques, sans leur coach derrière le banc puisque Leime est au repos pour une longue période et remplacé par ses adjoints Suzzarini et S.Roy, ont réalisé une belle partie. Ils ont montré de l’envie et ont appliqué un système de jeu simple mais efficace. L’absence de leur meilleur buteur Riendeau n’a pas joué avec notamment un Gauthier très efficace. Le gardien Schierhorn a aussi réalisé un grand match hormis sur la série de tirs aux buts avec quatre buts encaissé sur six tentatives.



Les isérois s’en sortent bien et limitent la casse au classement avec deux points dans la musette. C’est la moindre des choses quand on vise le haut du classement. Il faudra quand même se poser la question de savoir pourquoi Anglet réussi si bien sur la glace de Pole Sud. Qu’est ce qui pose problème dans le je d’Anglet aux grenoblois ?

