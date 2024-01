Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 35ème journée : Grenoble vs Anglet 4 - 3 (3-1 1-0 0-2) Le 26/01/2024 Grenoble Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Anglet ] Difficile victoire Grenobloise Forts de leur seconde Coupe de France d’affilée, les Brûleurs De Loups ont enchaîné une victoire à Nice et reçoivent les Angloys qui leurs ont donné du fil à retordre la dernière fois. Ces derniers qui viennent d'engranger 2 victoires sur leurs concurrents directs au maintien (Gap et Briançon), doivent se passer de Pons en défense et de Doyle en attaque. Grenoble à toujours une défense affaiblie par les absences de Lamarche, Onno et Racine. Grenoble Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 27/01/2024 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3787 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Furet assistés de MM. Biot et Margry Buts :

Grenoble : 14.06 Jere Rouhiainen (ass Roman Lyubimov et Nicolas Deschamps) ; 16.39 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Roman Lyubimov) ; 16.55 Matias Bachelet (ass Loïc Farnier et Flavian Dair) ; 23.58 Flavian Dair (ass Loïc Farnier et Jere Rouhiainen)

Anglet : ; 14.45 Craig Puffer (ass Keith Getson et Sam Dunn) ; 46.52 Craig Puffer (ass Sam Dunn et Vincent Deslauriers) ; 53.55 Keith Getson (ass Nick Jermain et Craig Puffer) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 2 minutes contre Anglet photo: Jean-Christophe Salomé (archives) Malgré l’engagement gagné, Anglet entre mal dans le match en se faisant pénaliser. Les locaux créent tout de suite le danger et font tinter 2 fois les montants ou échouent sur Duquenne déjà bien en place. Au complet l’Hormadi gêne considérablement les sorties de zone grenobloise sans pour autant en profiter pour se montrer dangereux. On notera la belle occasion de Ranger qui s’échappe mais Stepanek dévie. Lorsque Grenoble entre en zone offensive, l’efficacité n’est pas au rendez-vous. Le jeu manque d’intensité et le palet est vite perdu des deux côtés. Pourtant en l’espace de 3 minutes tout va changer. Bien servi par Deschamps, Rouhiainen lance de la bleue et ouvre le score, palet peut-être dévié par Lyubimov [1-0]. Mais comme en Coupe de France ils laissent leurs adversaires revenir au score sur un tir de Puffer qui mystifie Stepanek [1-1]. Deschamps, encore lui, fait le tour de la cage de Duquenne se retourne pour lancer, Fleury dévie, imparable [2-1]. Sur l’action suivante Bachelet trompe à son tour le gardien [3-1]. Grenoble prend un net avantage dans un tiers qui manquait pourtant d’intérêt.



Anglet revient avec de belles intentions qui sont stoppées par Stepanek. Pourtant Grenoble va accélérer avec d’abord Crinon dont le gros slap est dévié par le portier. Puis un joli tic tac toe initié par Rouhiainen pour Farnier voit F. Dair conclure en cage ouverte [4-1]. Les grenoblois s’installent durablement en zone offensive sans pour autant augmenter son avance. Philips sonne le retour aux affaires des basques mais Stepanek ferme la porte. Getson s’y frotte à son tour mais ne trouve pas la faille. Le retour offensif d’Anglet pousse les grenoblois à la faute mais le jeu de puissance ne donne rien malgré cette balade de Deslauriers qui efface 3 grenoblois. Malgré une nette domination au nombre de tirs, l’Hormadi n’aura pas su trouver la faille dans ce tiers.



photo: Jean-Christophe Salomé (archives) Duquenne et sa défense contiennent bien les quelques attaques grenobloises de ce début de 3e période. Pourtant les locaux vont enchaîner les prisons, toutes contre Aubin que les zébrés semblent avoir pris en grippe. Le premier jeu de puissance est bien en place, Puffer prend le rebond laissé par Stepanek [4-2]. La seconde supériorité ne donne rien. A égalité numérique le jeu se transforme en attaques défenses et les gardiens font le métier. Anglet profite du 3e jeu de puissance pour revenir à une longueur par Getson qui glisse la rondelle sous la jambière du portier isérois [4-3]. La fin de match est relancée, l’Hormadi pousse avec une belle circulation du palet. Malgré toute leur bonne volonté et la sortie du gardien, les joueurs de la côte Atlantique ne seront pas récompensés et repartiront sans point.



Grenoble a une fois de plus eu beaucoup de mal à se défaire de cette équipe d’Anglet combative. L’essentiel est là avec la victoire qui conforte sa troisième place. Les grenoblois retournent à Amiens dimanche avant de recevoir Marseille mardi, deux équipes en lutte pour la 4e place et qui ont défait les grenoblois lors de leur dernier face à face.

