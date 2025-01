Hockey sur glace - Ligue Magnus : 35ème journée : Rouen vs Anglet 6 - 1 (1-0 4-0 1-1) Le 17/01/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Anglet ] Rouen déroule face à Anglet. Retour PHOTO et VIDEO sur la rencontre du vendredi 17 janvier 2025 de la 35ème journée "retard" du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Dragons s'imposer face à Anglet. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Photos©Marine Romain - video Magnus.tv le 19/01/2025 à 11:37 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3209 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Peyre assistés de MM. Fauvel et Laboulais Buts :

Rouen : 03.08 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et Juho Tommila) ; 20.20 Rolands Vigners (ass Daniel Glad et Milan Kytnar) ; 21.48 Vincent Nesa (ass Quentin Tomasino et Daniel Glad) ; 29.41 Rolands Vigners (ass Florian Chakiachvili et Milan Kytnar) ; 33.28 Tomas Simonsen (ass Anthony Rech et Francis Perron) ; 52.07 Francis Perron (ass Tomas Simonsen et Anthony Rech)

Anglet : ; 46.25 Arnaud Faure (ass Alexei Polodyan et Julien Munoz) Pénalités 9 minutes dont 5 à Cantagallo contre Rouen 9 minutes dont 5 à Baron contre Anglet







Photographe : © Marine Romain

Photographe : Marine Romain

Photographe : Marine Romain

Photographe : Marine Romain Photographe : Marine Romain

















Vidéo MAGNUS.TV





















