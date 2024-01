Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 36ème journée : Amiens vs Grenoble 3 - 4 (0-0 2-2 1-1 0-1) Après prolongation Le 28/01/2024 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Grenoble ] Grenoble s'impose en prolongation à Amiens Retour sur la rencontre du dimanche 28 janvier 2024 de la 36ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Amiens, à domicile, s'incliner rn prolongation au but face à Grenoble. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 30/01/2024 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2627 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Furet assistés de MM. Debuche et Thibouville Buts :

Amiens : ; 28.59 Tomas Simonsen (ass Justin Bergeron et Mathieu Boucher) ; 33.05 Zachary Lavigne (ass Mathieu Mony et Tomas Simonsen) ; 45.41 Jared Freadrich (ass Rayan Belharfi et Ilies Djemel)

Grenoble : 20.37 Nicolas Deschamps (ass Damien Fleury et Nikita Pivtsakin) ; 22.17 Aurelien Dair (ass Adel Koudri et Alexandre Lavoie) ; 59.33 Nicolas Deschamps (ass Kyle Hardy et Damien Fleury) ; 64.38 Roman Lyubimov (ass Jere Rouhiainen et Alexandre Lavoie) Pénalités 8 minutes contre Amiens 10 minutes contre Grenoble





La première période est serrée : Les deux équipes s’observent et jouent sérieusement et évitent les pénalités. Les Gothiques comme les Brûleurs de Loups se créent des occasions. Antoine Gilbert fait de beaux arrêts et les défenseurs grenoblois empêchent leurs adversaires de marquer.



Photographe : © Nicolas Leleu

Une seule pénalité est sifflée, en fin de période, contre l'attaquant grenoblois Alexandre Lavoie pour « cinglage ». Les Amiénois tentent de s'installer en zone offensive mais la défense adverse leur donne du fil à retordre, en dégageant le palet durant l’ensemble des deux minutes de pénalité.



Le tiers se finit donc sur un score nul et vierge.



La deuxième période commence sur les chapeaux de roues puisqu'en moins d'une minute Nicolas Deschamps ouvre le score, assisté de Damien Fleury et Nikita Pivtsakin (0-1 à 20'37).



Dix secondes plus tard, Tomas Simonsen écope de deux minutes de pénalité pour « coup de tête ». Cette pénalité permet aux Brûleurs de Loups de creuser l'écart, grâce à Aurélien Dair, assisté d’Adel Koudri et Alexandre Lavoie( 0-2 à 22'17).



Photographe : © Nicolas Leleu

Les Amiénois ne lâchent pas et lorsque Pierre Crinonse retrouve en prison pour « accrocher », Tomas Simonsen inscrit le premier but des Gothiques aidé de Justin Bergeron (1-2 à 28'59).



Nicolas Deschamps prend deux minutes de pénalité pour « retenir » trois minutes plus tard. On prend les même et on recommence, Tomas Simonsen, grâce à cette supériorité, égalise, assisté de Justin Bergeron (2-2 à 33'05).



En début de troisième tiers, Jared Freadrich permet à son équipe de prendre l'avantage, en inscrivant le troisième but des Gothiques, aidé de ses coéquipiers Rayan Belharfi et Janis Svanenbergs (3-2 à 45'41).



Son coéquipier Antonin Plagnat rejoint le banc de la prison pour « faire trébucher » quelques minutes plus tard. Mais les Grenoblois ne profitent pas de leur supériorité numérique pour égaliser.

C'est ensuite l’attaquant des Brûleurs de Loups, Timothé Quattrone, qui écope de deux minutes de pénalité pour « cinglage ». Les Gothiques ont du mal à s'installer en zone offensive puisque la défense grenobloise est efficace.



Photographe : © Nicolas Leleu

En fin de tiers, Mathieu Boucher prend deux minutes de pénalité pour « accrocher ». Les Brûleurs de Loups tentent le tout pour le tout en enlevant le gardien pour être à six joueurs contre quatre, mais les Gothiques résistent. Les Amiénois touchaient la victoire du bout des doigts mais à vingt-sept secondes de la fin du temps réglementaire, le Grenoblois Nicolas Deschamps égalise, assisté de Kyle Hardy et Damien Fleury (3-3 à 59'33).



S'ensuit donc une prolongation en mort subite de cinq minutes. Les deux équipes prennent deux minutes de pénalité pour « retard de jeu », mais elles s'affrontent tout de même à trois joueurs contre trois. Les Amiénois tirent à plusieurs reprises mais c'est finalement Roman Lyubimovqui, par une déviation, offre la victoire aux Brûleurs de Loups, aidé de ses coéquipiers Jere Rouhianen et Alexandre Lavoie (3-4 à 64'38).



Photographe : © Nicolas Leleu

A l'issue de la rencontre, le défenseur amiénois Romain Bault est mis à l’honneur, puisqu’il devient le joueur le plus capés des Gothiques. Avec 624 matchs de joués sous le maillot rouge et noir, il détrône Christophe Moyon, ancien défenseur de la même équipe.

Pour cette occasion, une vidéo a été diffusée sur les écrans du Coliseum, on y voit des photos du numéro 7 des Gothiques quand il est plus jeune et quelques buts qu’il a marqué.

