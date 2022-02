Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 36ème journée : Grenoble vs Amiens 5 - 0 (0-0 2-0 3-0) Le 04/02/2022 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble met fin à la série Amiénoise Les Gothiques d’Amiens qui restaient sur une impressionnante série de huit victoires consécutives (du jamais vu en Magnus pour Amiens) se déplaçaient sur la glace du leader Grenoblois. Amiens, à la lutte pour la quatrième place face à Cergy, voulait continuer sa bonne série et ainsi espérer battre le record de cette saison de dix victoires consécutives détenues par son adversaire du soir. Les amiénois voudront sans aucun doute aussi effacer leur dernière défaite sur la glace de Pole Sud sur le score sans appel de 10-0. Amiens pourra compter sur une de ses deux nouvelles recrues : le hongrois Donat Szita (le suédois Jesper Öhrvall n’est pas sur la feuille de match) pour faire oublier les absences de Bault, Bruche, Matima, Simonsen, Baazzi et Gibb notamment. Grenoble se présente presque au grand complet. Malo Ville est blessé tandis que Pierre Crinon pose ses valises sur les bords de l’Isère. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 05/02/2022 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3487 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Barbez assistés de MM. Douchy et Goncalves Buts :

Grenoble : 29.17 Sacha Treille (ass Joël Champagne) ; 3615 Dylan Fabre (ass Markus Poukkula et Nicolas Deschamps) ; 42.57 Aurelien Dair (ass Joël Champagne et Sacha Treille) ; 43.28 Joël Champagne (ass Sacha Treille et Pierre Crinon) ; 58.27 Sébastien Bisaillon (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps)

Amiens : Pénalités 22 minutes dont 10 à Crinon contre Grenoble 16 minutes contre Amiens



Le début de rencontre est retardé de 45 minutes du fait d’un mouvement de grève du personnel de la patinoire. Une solution est trouvée in extrémis pour néanmoins disputer la rencontre.



Lucas Savoye est titularisé dans la cage amiénoise et il passe un premier tiers temps plutôt tranquille. Les acteurs de la rencontre ont dû mal à rentrer dans cette partie. Le premier vingt est très calme en occasion de but. Amiens pense ouvrir le score sur un but gag devant Stepanek mais la VAR refuse le but de Pretnar (15’).

Grenoble domine au niveau des tirs 13 à 5 dans ce premier tiers mais le score reste vierge.



Le second tiers n’est pas de meilleure qualité. L’entraineur finlandais de Grenoble prend donc son temps mort pour remobiliser ses troupes (25’). Ce temps mort grenoblois est payant puisque peu de temps après, Sacha Treille ouvre le score d’un lancer puissant plein axe (29’17 1-0).



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble prend peu à peu le dessus et il faut un gros arret de Savoye sur une tentative de Fabre sur un service de Deschamps pour garder le score en l’état (33’).

Le match est diffusé sur Sport en France et des ralentis sont diffusés sur les écrans. Le corps arbitral a demandé à plusieurs reprises de les arrêter, ce que le club a refusé sur la base du réglement qui interdit uniquement les ralentis d'altercations, de pénalités majeures ou d'actions ayant engendré une blessure.



En supériorité numérique, Poukkula va servir Fabre qui reprend instantanément et surprend Savoye (2-0 36’15).



Aurélie Dair donne le large à Grenoble avec le 3-0 dès la reprise du troisième tiers (3-0 42’57) malgré un premier gros arret de Savoye devant Tuppurainen.



Champagne enchaine de suite avec le but du 4-0 (43’28). Amiens prend son temps mort mais le match est plié.



Des pénalités conclueront les dix dernières minutes avec un dernier beau but de Bisaillon en double supériorité numérique (5-0 58’26).



La bonne série amiénoise prend fin ce soir contre le leader. Amiens n’est pas en réussite à Pole Sud avec une première défaite de 10-0 en septembre dernier et maintenant un 5-0. On notera une progression mais insuffisante pour inquiéter le leader. La rencontre contre Nice ce samedi sera sans doute plus importante pour les Gothiques dans la lutte pour la quatrième place.



Grenoble a fait preuve de patience et a su trouver la faille et enfoncer le clou dans le dernier vingt sans se mettre en danger. Il faudra poursuivre sur cette lancée dans la dernière ligne droite avant les play off qui débutent dans un peu plus d’un mois désormais.

