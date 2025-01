Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 36ème journée : Grenoble vs Marseille 8 - 2 (2-0 2-1 4-1) Le 21/01/2025 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Marseille ] Grenoble cartonne en Championnat ! Après leur Week-end européen, qui s’est malheureusement terminé par une lourde défaite contre Cardiff en finale de Continental Cup sur le score sans appel de 6 à 1, les grenoblois retrouvent 48 heures après seulement le chemin du championnat avec la venue des Spartiates de Marseille. L’occasion pour Grenoble de vite tourner la page et se reconcentrer sur les prochaines échéances nationales où tout reste à faire. Pour Marseille, qui reste sur trois défaites de suite, il faut remettre la machine en route pour s’assurer d’une place en play off qui, à l’heure actuelle, lui tend les bras ! Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 22/01/2025 à 17:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Ernecq assistés de MM. Biot et Yssembourg Buts :

Grenoble : 09.51 Alexandre Mallet (ass Sacha Treille et Alexis Binner) ; 19.26 Nicolas Deschamps (ass Damien Fleury et Matias Bachelet) ; 23.38 Jordon Southorn (ass Valentin Grossetete et Samuel Regis) ; 34.11 Kyle Hardy (ass Alexis Binner et Théo Gueurif) ; 41.17 Kyle Hardy (ass Nicolas Deschamps et Damien Fleury) ; 48.53 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Damien Fleury) ; 50.10 Sacha Treille (ass Nicolas Deschamps et Pierre Crinon) ; 58.43 Damien Fleury (ass Sacha Treille et Jordon Southorn)

Marseille : ; 36.59 Jan Dufek (ass Paul Joubert et Victor Bjorkung) ; 53.42 Flavian Dair (ass Elias Ruusu et Patrik Machac) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 18 minutes dont 10 à Dair contre Marseille



Photographe Laurent Lardière Les grenoblois remportent le match facilement Le début de partie est équilibré. Grenoble a la possession du puck mais Marseille tente de jouer tous les coups à fond. Le palet circule vite coté marseillais.



La première action est pour Grenoble avec Deschamps pour Fleury (4’). Une pénalité contre Joubert, offre le premier power play du match à Grenoble. Il sera efficace avec Binner qui lance de l’arrière. Le palet est mal gelé par Steen. Alexandre Mallet est le plus rapide pour récupérer le palet et pousser au fond (1-0 9’51).

Guillaume Leclerc n’est pas loin du 2-0 car un lancer du revers qui termine sur le poteau (11’23).



Marseille a plus de chances en fin de tiers, les combinaisons sont intéressantes mais n’arrive pas jusqu’à la cage de Stepanek.



Leclerc, dans tous les bons coups, laisse à Binner en retrait et plein axe. Son lancer passe de peu à coté… Marseille tente de réagir avec son top scoreur Dufek d’un bon slap (16’).



Mais une nouvelle pénalité contre Marseille en toute fin de tiers va permettre à Grenoble de doubler la mise dès l’engagement remporté en zone offensive. Trois secondes de PP auront suffit pour Nicolas Deschamps (2-0 19’26) !



Grenoble aura profité de deux power play pour marquer deux buts ! Très chère indiscipline marseillaise !



Engagements : 9/7 Marseille

Tirs : 7/7



Photographe Laurent Lardière Stepanek concentré, ne concède que 2 buts Le second tiers ne débute pas idéalement pour Marseille. Southorn inscrit un troisième but (3-0 23’38) d’un lancer de loin.



La victoire semble promise à Grenoble. Marseille ne parvient pas inquiéter Stepanek malgré une domination sur le nombre de lancers à la cage dans ce deuxième tiers.



Grenoble est plus réaliste et aggrave la marque avec un but de Hardy sur une passe de Binner (4-0 34’11).



Une pénalité contre Aurélien Dair voit Marseille ouvrir son compteur par son top scoreur Dufek qui s’y reprend par deux fois pour pousser au fond de près (4-1 36’59).



Engagements : 11/8 Marseille

Tirs : 19/9 Marseille



Photographe Laurent Lardière Les Spartiates dépassés par des grenoblois affamés Grenoble continue de pousser et Hardy d’une nouvelle mine inscrit son second but de la soirée (5-1 41’17).



Le festival offensif des isérois va se poursuivre avec un but de Beauchemin qui sera finalement refusé après visionnage de la vidéo (48’26). Une pénalité est néanmoins appelée contre Marseille.



Aurélien Dair concrétise cette supériorité d’un lancer du revers (6-1 48’53). La note est désormais sévère pour Marseille. Elle le sera encore davantage avec un nouveau but de Treille du revers sur un service de Deschamps (7-1 50’10). Grenoble inscrit là son troisième but sur cinq lancers… La réussite offensive des BDL est maximale ce soir !



Flavian Dair, ex grenoblois, va réduire le score d’un lancer de loin, Stepanek masqué ne peut rien faire (7-2 53’42).



Pour conclure, Damien Fleury marque un but entre les jambes de Steen (8-2 58’43). Il est grand temps pour Marseille que le match se termine !



Engagements : 13/7 Grenoble

Tirs : 13/11 Grenoble



Photographe Laurent Lardière il y avait le feu ce soir à Pôle Sud Avec ce score sans appel, on pourra dire que Grenoble a rapidement su passer à autre chose après sa contre-performance en Coupe d'Europe. Marseille aura bien essayé de jouer le coup à fond mais l'efficacité grenobloise a fait un malheur ce soir ! Pole Sud, encore une fois à guichet fermé, aura apprécié les nombreux buts ! Il reste encore quelques matchs d'ici fin Janvier avant la dernière coupure internationale et les matchs que tout le monde attendent : les play off et avant ça, la finale de Coupe de France à Paris Bercy !







