4208 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Ernecq assistés de Mme Cheyoux et de M. Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : 01.22 Adel Koudri (ass Sacha Treille et Aurelien Dair) ; 12.49 Adel Koudri (ass Kyle Hardy et Nikita Pivtsakin) ; 15.03 Roman Lyubimov (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 26.39 Nicolas Deschamps (ass Damien Fleury et Kyle Hardy) ; 29.31 Damien Fleury (ass Roman Lyubimov et Timothé Quattrone) ; 30.35 Loïc Farnier (ass Nikita Pivtsakin et Matias Bachelet) ; 34.46 Matias Bachelet (ass Alexandre Lavoie et Loïc Farnier) ; 34.58 Jere Rouhiainen (ass Sacha Treille et Adel Koudri) ; 42.07 Alexandre Lavoie (ass Matias Bachelet et Pierre Crinon)

Marseille : ; 27.06 Fabien Colotti (ass David Aslin et Nicolas Ruel) Pénalités 2 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Marseille



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble prend le match par le bon bout et ne tarde pas à mettre la pression sur la cage de Ciliak, l’excellent portier marseillais. Sacha Treille trouve d’une superbe passe du revers Adel Koudri qui fait de même et glisse le palet sous le bras de Ciliak pour l’ouverture du score après un peu plus d’une minute de jeu seulement (1-0 1’22).



Rouhiainen tente aussi sa chance dans la foulée mais la cage de Ciliak a bougé (3’10). Bachelet trouve Hardy qui touche le filet extérieur (5’20). Le danger est sur la cage marseillaise qui n’arrivent pas à sortir le palet de leur zone défensive.



Koudri, parfaitement lancé par Nikita Pivtsakin, va doubler la mise en remportant son face à face d’un superbe lancer du revers haut du filet (2-0 12’49).



La première action marseillaise intervient après quinze minutes de jeu mais c’est bel et bien Grenoble qui va tuer le match avec Fleury qui trouve dans l’enclave Lyubimov (3-0 15’03).



Marseille n’existe pas dans ce premier tiers et Lavoie n’est pas loin du 4-0 avec un tour de cage bloqué par Ciliak (19’00).



Le premier tiers aura été à sens unique. Grenoble a su convertir rapidement ses occasions en buts. Marseille a pris un premier lancer à la cage de Stepanek après 7 minutes puis le second après 14 minutes de jeu…



Engagements : 11/8 Grenoble

Tirs : 9/4 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Une réaction marseillaise est attendue en début de second tiers. Stolyarov prend de suite un lancer à la cage de Stepanek (21’). Le match semble s’équilibrer progressivement mais une première pénalité contre Ten Braak offre un power play à Grenoble qui en profite avec un tir sur réception de Nicolas Deschamps sur une passe de Damien Fleury (4-0 26’39).



Marseille va répondre rapidement avec un but de Colotti au ras du poteau de Stepanek (4-1 27’06).



Damien Fleury aggrave le score à la mi match (5-1 29’31). Luc Tardif jr change son gardien et fait entrer Florian Gourdin. Ce changement n’aura pas le temps de payer ses fruits avec un nouveau but de Farnier de près (6-1 30’35). Ce but met un petit coup derrière le casque des marseillais qui ne s’en relèveront pas.

Les vannes sont ouvertes et Bachelet (7-1 34’46) puis Rouhiainen (8-1 34’58) marquent de nouveau dans une défense marseillaise absente et qui ne protège pas son gardien.



Le second tiers aura vu Marseille exploser en vol.



Engagements : 11/8 Grenoble

Tirs : 19/5 Grenoble (8 pour Ciliak et 11 pour Gourdin)

photo: Jean-Christophe Salomé

Le match est déjà joué. Dans ce dernier tiers, Marseille doit juste sauver la face et éviter un massacre. Lavoie y va cependant d’un nouveau but qui n’arrange en rien la situation comptable de Marseille (9-1 42’07).

Le jeu va se calmer. Les grenoblois n’aggraveront pas le score et ne passeront pas la battre symbolique des dix buts en un seul match.



Engagements : 8/4 Marseille

Tirs : 11/8 Marseille



Marseille n’aura pas été à la hauteur de sa belle cinquième place sur ce match. Cela peut arriver de passer complément à coté. La victoire grenobloise, déjà acquise à la mi match, a sans doute accélérer la chute des marseillais. Il faudra vite passer à autre chose pour finir sur une bonne note vendredi avant la treve internationale.



Pour Grenoble, c’est une belle victoire avec l’occasion pour certains joueurs de soigner les lignes de stats. Damien Fleury, Mathis Bachelet et Abel Koudri étant les mieux notés avec trois points chacun dans leur musette. Un dernier match vendredi à Bordeaux pour essayer de continuer cette belle série de victoires et les grenoblois pourront souffler avant la dernière ligne droite de la saison.



A noter que les transferts sont autorisés jusqu’au 31/01/2024 et que Grenoble cherche un attaquant supplémentaire avant d’aborder les play offs.

